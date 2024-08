Agentes da inteligência cibernética da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, investigam há dias um ataque em massa a sites de nove ministérios e dois órgãos federais, que tirou por horas, em alguns deles, todos os portais do ar e prejudicou serviços de dados da intranet. Os ataques teriam sido contra os ministérios Da Gestão e Inovação, Fazenda, Povos Indígenas, Planejamento, Desenvolvimento & Indústria, Empreendedorismo, Previdência, Igualdade Racial, Mulheres, do COAF e da Casa da Moeda.





Modric na Câmara





A base correu para blindar Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Escalou cinco “especialistas” em... Croácia. Chinaglia (PT-SP), Donizette (PSB-SP), Max (PDT-RJ), Nogueira (PT/PI) e Coutinho (Rep-PE) tomaram todo o tempo da sessão com assuntos croatas, e citaram até o talento do jogador Modric, do Real Madrid. E não houve votação para a convocação da dupla.





Trabalhistas no STF





A presidente da OAB Seccional São Paulo, Patrícia Vanzolini, visitou o ministro Luiz Fux, no STF, e entregou a “Carta em Defesa da Competência Constitucional da Justiça do Trabalho” e uma nota técnica de Impactos da ‘Pejotização’ sobre a Arrecadação Tributária. Gustavo Granadeiro, presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da Ordem, fez o mesmo com o ministro Edson Fachin.





Socialista novato





A Câmara se reuniu em sessão solene para celebrar a “vida e o legado” do ex-governador Eduardo Campos (PSB), morto em 2014 em um trágico acidente aéreo. Apesar da presença de deputados, senadores e prefeitos do partido socialista, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin não compareceu à cerimônia.





Caixa do PP





Na reunião realizada na quarta-feira, na ala das Comissões, deputados e senadores do Progressista discutiram o uso do fundo eleitoral para as candidaturas municipais. Houve deputado que criticou o sistema de cotas para mulheres e negros, mas ficou isolado na grita. O deputado Cajado pediu urgência na lista de distribuição de fundos para os beneficiados do partido. Muitas campanhas estão sem planejamento à espera da verba.





Estreia do Público





O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, abriu a coluna de artigos do novo jornal brasileiro em Portugal, o “Público Brasil”. Ele adianta em seu texto a necessidade, entre outras questões, da regulação sobre inteligência artificial. Também destaca os preparativos da Cimeira Luso-Brasileira no início do próximo ano.







ESPLANADEIRA





#Cuponomia: mais de 2 milhões de cupons usados online antes do Dia dos Pais.

#BiobotsTec na Rio Innovation Week 2024 com avatares de IA interagindo com o público.

#Appian Capital Brazil exporta 100 mil toneladas de metais verdes para três continentes.

#Projeto do Deputado Bandeira de Melo aprovado na CCJ aumenta penas para manipulação de resultados.

#Mobs2 reduz 75% dos registros graves em frotas com tecnologia e lança educação com IA.

#OAB entrega carta em defesa da justiça trabalhista aos Ministros do STF.