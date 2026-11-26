Chico Mendonça é jornalista (formado pela PUCMG em 1981), consultor de comunicação e escritor. São de sua autoria os livros "As Horas Esquecidas" (finalista do Prêmio Jabuti de 2018, com várias crônicas e contos publicadas no portal UAI) e o romance "A Vi

Uma mesa de seis lugares, nenhuma cadeira nas cabeceiras. Lajotas beje, retangulares, do tamanho de tijolos, cobrem o piso da copa. Um sofá espartano mas confortável jaz sobre pés afilados, encostado em uma das paredes. Do outro lado da mesa, um aparador. A porta de correr está aberta para o quintal. Silêncio. Tardes assim ainda adormecem em Minas Gerais.

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Certa vez, naquela mesa, ao final de um almoço familiar de meio de semana, o convidado contou que tinha conhecido Ferreira Gullar no apartamento de um amigo, em Copacabana, numa festa de aniversário. Descreveu brevemente sua emoção ao ser apresentado ao poeta e relatou a conversa que se seguiu.

- Gullar, é seu o único verso que sei de cor, parte de um poema de despedida. Você voltava para São Luís e fazia um inventário das coisas que deixava aos amigos com quem dividia um apartamento.

O poeta sorriu interessado. Quis saber qual.

- “Isso deixo – não é meu

E, que o fosse, deixava:

tenho uma alma escrava

de perder o que é meu”

Gullar levou a mão à boca, cabisbaixo, pensou um pouco, e confessou:

- Estranho, deste verso não me lembro.

- Logo o único verso que consegui decorar, você não se lembra? Era para ser uma homenagem! E riram todos os da roda.

O pai comentou:

- Vai ver, você errou a construção do verso e ele não gostou.

- Pode ser, mas ele foi tão espontâneo...

O filho mais velho, relaxado sobre a cadeira, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, lançou sua curiosidade sobre o objeto que estava na origem do verso, mas o convidado não se recordava. Lembrava-se, apenas, que o poeta anunciava em seguida que abandonaria no apartamento o seu anjo da guarda, sob a acusação de tê-lo protegido de si mesmo. A filha do meio disse ter lido e gostado muito do Poema Sujo. A mãe manifestou incômodo com o tratamento desumano dado a um anjo da guarda. A caçula riu:

- Imagina, desperdiçar assim um anjo-da-guarda!

Ninguém fez qualquer comentário sobre a escravidão da alma de perder o que é seu, mas ela continuou flanando no silêncio interno do convidado. Não sabia explicar de onde vinha aquela sensação de perdas consentidas, pertences assim arrancados de terreno baldio. Anos depois, deu-se por aliviado ao alforriar a própria alma, já sabendo que tudo de realmente seu, parte integrante e indivisível de si, tem por natureza a precisão de ser encontrado. Perder, é impossível. Permanecer desconhecido, factível. Ignorado, corriqueiro.

Mas, mesmo que não seja percebido, mesmo que a pessoa não se mova nem tocada pela ponta incômoda da angústia, a ninguém escapa esse reincidente compasso de urgência, essa demanda permanente por atenção. Essa sede reprimida e subestimada por transcendência. Em recalcitrante estado anímico, apesar de todos os alertas, a vida segue o veio que resta – o tempo do envelhecimento e decomposição da matéria. Talvez, o saudoso e brilhante poeta, numa manhã de sol maranhense, tenha surpreendido seu anjo da guarda varrendo folhas no quintal, com aquele sorriso sereno de velho companheiro.

Na copa vazia, o relógio de parede badalou 3 vezes a hora da tarde - quente lá fora, mas fresca ali dentro graças à sombra protetora de uma amendoeira, vizinha à porta de correr. Uma brisa de azul clarinho, com discreto perfume de magnólia, balança levemente as pontas da toalha estendida sobre a mesa, sem qualquer testemunha para usufruir dela. Sobre o aparador repousa uma cesta de frutas frescas que aninha secretamente um poema:

“Alguém que vi de passagem

Numa cidade estrangeira

Lembrou os sonhos que eu tinha

E esqueci sobre a mesa

Como uma pera se esquece

Dormindo numa fruteira”

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*Verso da música Um Gosto de Sol, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.