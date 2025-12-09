As pequenas loucuras do cotidiano

Outro dia, enquanto aguardava na fila do sacolão, observei um homem que escolhia meticulosamente suas laranjas. Pegava uma, analisava como se fosse uma joia, cheirava, apertava levemente e, insatisfeito, devolvia à pilha. Repetiu o ritual dezenas de vezes até encontrar as perfeitas. Pensei comigo: quanto tempo de vida gastamos escolhendo laranjas? E quantas outras decisões triviais consomem nossa existência sem que percebamos? O tempo depois dos 60 passa a valer bem mais que laranjas.

Nós, humanos, somos criaturas de hábitos curiosos. Criamos rituais para tudo. Temos manias inexplicáveis que, vistas de fora, beiram o absurdo. Mas quem está livre delas? Eu mesmo tenho as minhas. Sempre verifico se tranquei a porta, mesmo sabendo que já o fiz. Coisa de quem já morou em casa e agora vive em apartamento.

A medicina me ensinou que o corpo humano é uma máquina perfeita em sua imperfeição. Vírus e bactérias, que trato diariamente, são tão previsíveis quanto o comportamento humano é enigmático. Um paciente segue à risca a medicação para uma infecção grave, mas é incapaz de resistir à tentação de uma feijoada no sábado, mesmo sabendo que seu colesterol está nas alturas. Somos assim: racionais para o extraordinário, irracionais para o cotidiano.

Esta semana atendi um senhor que sobreviveu a uma septicemia gravíssima. Quando lhe dei alta, perguntei o que aprendeu com a experiência de quase morte. "Doutor", respondeu ele com a sabedoria dos simples, "aprendi que a vida é curta demais para usar cuecas apertadas". Ri, mas depois refleti sobre aquela filosofia de elástico. Não estaria ele certo? Quantas "cuecas apertadas" metafóricas toleramos em nossa existência?

O mundo moderno é um catálogo de esquisitices coletivas. Pagamos fortunas por celulares que nos isolam uns dos outros. Construímos redes sociais para nos conectar e acabamos mais solitários. Desenvolvemos a medicina a ponto de erradicar doenças milenares, mas criamos novas patologias com nossos hábitos. Contradição é nosso sobrenome.

Observo meus pacientes na sala de espera, todos hipnotizados por suas pequenas telas luminosas. Ninguém mais conversa, ninguém mais observa o outro. Antigamente, uma sala de espera era uma pequena terapia de grupo, onde se trocavam histórias, receitas de bolo e remédios caseiros. Hoje é um silencioso mosteiro tecnológico, onde cada monge contempla seu próprio universo digital.

Minha avó dizia que "cada cabeça é um mundo". Se isso é verdade, vivemos num multiverso de mais de oito bilhões de realidades paralelas, cada uma com suas próprias leis da física, química e lógica. A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou estudo recente que coloca o Brasil como campeão de fake news sobre efeitos colaterais de vacinas. O mais curioso, mas não surpreendente, é que os mesmos que divulgam essas mentiras, vendem fórmulas mágicas para combater os falsos efeitos maléficos. A razão humana é elástica como as cuecas, estica-se para acomodar as crenças mais absurdas e os interesses espúrios. Ainda tem gente que cai nessa conversa fiada.

Somos também especialistas em complicar o simples. Inventamos burocracias kafkianas, transformamos o ato de comprar um pão em uma operação que exige senhas, aplicativos e cartões de fidelidade. Criamos dietas mirabolantes quando bastaria comer menos e melhor.

Como médico, vejo diariamente o corpo humano em sua vulnerabilidade. Como cronista, observo a alma humana em suas contradições. Ambos são igualmente fascinantes e misteriosos. O baço e o ego, o fígado e a vaidade, os pulmões e a ambição - órgãos físicos e metafísicos que compõem essa estranha criatura chamada ser humano.

Talvez a maior esquisitice seja nossa obsessão por normalidade. Queremos ser únicos e iguais, diferentes e aceitos, originais e compreendidos. Gastamos energia tentando nos encaixar em moldes que nós mesmos criamos e depois nos queixamos de falta de autenticidade.

No fim, somos todos esquisitos à nossa maneira. O normal é apenas o estranho que se tornou comum pelo hábito. Como dizia meu velho professor de medicina que nos deixou muito cedo, Antônio Cândido: "Normal é um ajuste na máquina de fazer exames". Ou, parafraseando Guimarães Rosa, colega de profissão e conterrâneo ilustre: normal é quase nada.

Talvez a verdadeira sabedoria esteja em aceitar nossas pequenas loucuras, nossas idiossincrasias, nossas manias peculiares. Em reconhecer que o mundo é esquisito porque nós o fizemos assim, à nossa imagem e semelhança.

E enquanto isso, continuaremos escolhendo laranjas como se fossem decisões de vida ou morte, verificando três vezes se a porta está trancada e usando cuecas que comportem o nobre conteúdo de forma arejada e confortável. Porque no grande teatro do absurdo que é a existência humana, cada um representa seu papel com a seriedade cômica que a vida merece.

Afinal, como diria minha velha terapeuta de sobrenome Brasil: "Se não podemos ser normais, sejamos pelo menos interessantes". E neste quesito, pelo menos como objeto de estudo, temos sido bem-sucedidos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.