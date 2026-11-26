O que esperar do relacionamento entre Brasil e Argentina no quarto mandato do presidente Lula?



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Brasil e Argentina têm uma relação histórica de mais de 200 anos. A historiografia sabe hoje que as Províncias Unidas do Prata, atual Argentina, reconheceram a independência do Brasil em 1822, logo após a declaração unilateral. Por longa data acreditou-se que o papel pioneiro teria sido dos Estados Unidos, que o fizeram em 1824, enquanto outros países, como Inglaterra e Portugal, reconheceram-na em 1825. Ao longo desses dois séculos houve momentos difíceis, mas nos últimos 40 anos, antes de Javier Milei, o relacionamento evoluiu com melhora contínua — principalmente depois que Raúl Alfonsín, do lado argentino, e José Sarney, no Brasil, começaram as conversas que desaguariam no Mercosul, com Itamar Franco assinando o Protocolo de Ouro Preto em 1994. Agora, neste novo momento, com Milei, a relação retrocede. Há uma clara deterioração, que decorre da aposta do líder argentino no trumpismo como geopolítica na região e no populismo da extrema direita, que precisa eleger um inimigo. O Brasil é o adversário conveniente para Milei, já que Lula lidera um governo de esquerda. Então há uma coreografia de simbolismos que envolve, neste momento, essa oposição aguda entre os dois países.

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O governo Lula decidiu não enviar de volta à Argentina o embaixador Julio Bitelli, que está no Brasil desde o final de julho. Na prática, quais as consequências dessa decisão para as relações entre os dois países?

O Brasil tentou normalizar as relações com a Argentina em vários momentos, a despeito das diferenças ideológicas. Ao que tudo indica, agora o governo brasileiro parece ter desistido, especialmente após Lula não ter sido cumprimentado por sua vitória — o que é costumeiro e de praxe — e depois das insinuações de Milei de que as eleições foram fraudulentas. O Planalto parece ter se cansado e vai ignorar a Casa Rosada, inclusive não convidando Milei para a cerimônia de posse em 5 de janeiro de 2027. No métier diplomático existe uma segmentação entre o âmbito político e o consular. Na perspectiva política, em que geralmente os embaixadores atuam, antevejo uma estagnação, um congelamento das relações. Os embaixadores têm a possibilidade de atuar na construção de estratégias conjuntas sobre interesses comuns nos fóruns multilaterais. A margem para essa articulação está atrofiada; não há como avançar. Isso pode impactar a prospecção de novos mercados, a promoção de eventos conjuntos e a capacidade de criar espaço para melhorar o diálogo bilateral. Sob a perspectiva consular, contudo, não há grande impacto. Essa dimensão envolve ações de atendimento às demandas de expatriados e estrangeiros no exterior, atividade que continua acontecendo normalmente. Até mesmo o assessoramento aos empresários que querem comprar e vender segue sem alterações. É intenso o intercâmbio entre as duas sociedades no comércio, em investimentos e no turismo. Tudo isso vai continuar ocorrendo, pois há muitos interesses envolvidos.

Entre os 14 países da América Latina associados ao trumpismo e aderentes ao “Escudo das Américas”, só a Argentina não reconheceu a vitória de Lula. Qual é o peso político do resultado da eleição brasileira para esta região?

A postura da Argentina é um ponto fora da curva. Embora vários países estejam mais alinhados com Donald Trump, entre todos eles a relação bilateral com o Brasil flui normalmente — a ponto de, na noite de 25 de outubro, todos esses presidentes terem saudado Lula por sua vitória, externando o desejo de continuar trabalhando com o país para aprimorar os laços. Isso demonstra a importância do Brasil na América do Sul, onde representa, literalmente, metade da população, da economia e do território. O país tem grande centralidade para a organização regional e esse resultado ativa uma espécie de contracircuito: se o trumpismo construiu para si uma aliança ampla, com muitas ramificações, também é verdade que 70% do PIB da América Latina não é trumpista, uma vez que Brasil e México têm governos fora desse espectro. A vitória de Lula aponta para um caminho alternativo na região, soberanista, que — para ser justo — o México já havia mostrado ser possível desde López Obrador, antecessor de Claudia Sheinbaum. O Brasil reitera isso e comprova que é possível vencer o trumpismo, que interfere nos assuntos externos das nações e tenta decidir eleições por meio de manobras. O que aconteceu aqui era improvável, não só do ponto de vista doméstico, mas também internacional: os Estados Unidos estavam engajados e atuaram por diferentes canais, tanto por meio do Estado quanto de entidades privadas, como as Big Techs. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, chegou a dizer que essa era a eleição mais importante do ano.

Como o caso brasileiro repercutiu no resto do mundo, onde os políticos tradicionais enfrentam a extrema direita?

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O caso brasileiro repercutiu muito pela surpresa e curiosidade com o processo e o mecanismo que possibilitaram a virada a despeito das condições adversas, como a atuação das Big Techs. Tive muitos encontros internacionais no pós-eleição; dezenas de países queriam entender como foi possível a atuação do “Exército do Lula” em um grupo de WhatsApp. Foi um caso inédito pelas configurações de mobilização e articulação entre ruas e redes. As pessoas viram algo especial. A mecânica foi nova — algo que não foi apenas inventado, mas descoberto. Foi como se o Brasil tivesse hackeado o sistema algorítmico e achado uma brecha para aplicar um remédio contra a extrema direita global. Isso aponta tendências para a geopolítica mundial. Depois disso veio a onda democrata nos Estados Unidos, na Sérvia a extrema direita perdeu o pleito e Netanyahu, muito associado a essa corrente, também foi derrotado. Pode estar acontecendo o início de uma contratendência, e os testes cruciais serão nas eleições da Espanha e da França, em 2027. Eles serão fundamentais para avaliarmos o fôlego desse movimento, sabermos o comprimento dessa onda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.