O dilema do bonde de Marcelo Aro

São hoje quatro candidaturas competitivas ao Senado em Minas, na hipótese de que o deputado federal Aécio Neves (PSDB) não concorra: a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) no campo lulista; o deputado federal Domingos Sávio (PL), no campo bolsonarista; além do senador Carlos Viana (PSD) e do ex-secretário de estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), que disputam o segundo voto bolsonarista e, no caso de Aro, também beneficia-se em muitas praças, do segundo voto de prefeitos do campo lulista.



Para além de confrontos passados entre Aro e Viana, o que os separa, neste momento, é um problema matemático: buscam o segundo voto no mesmo balaio bolsonarista, que pende a Viana, ainda que Aro tenha vestido a camisa da Seleção para acompanhar o então governador Romeu Zema (Novo) em ato pró-anistia aos envolvidos na trama golpista, realizado em 25 de abril de 2025, por convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Marcelo Aro não teve mandato legislativo nem as robustas emendas parlamentares a que teve acesso Viana. Mas, ao longo de um ano à frente da mais importante pasta do governo do estado, Aro destinou milhões em convênios e programas às prefeituras mineiras. Convocou deputados, pediu que chamassem os “seus” respectivos prefeitos e firmou acordos distribuindo, em média, R$ 1 milhão para cada rincão. Na entrega, o pedido de apoio. Quando ouvia do prefeito que já tinha candidato ao Senado, pragmático, avisava: “Não tem problema. Estou lhe pedindo o segundo voto”. A campanha ao Senado de Aro se estrutura em alianças com prefeitos e acordos com parlamentares captando o segundo voto, não importa a quem tenha sido dado o primeiro. Desincompatibilizou-se da pasta para disputar as eleições, mas, lá mantém o fiel aliado, o advogado Castellar Guimarães Neto, que dá conta dos compromissos firmados pelo antecessor.



Marcelo Aro é um político extremamente pragmático. Na política, não faz “birra” nem “pirraça” em vão. Deu um ultimato a Mateus Simões – ao estilo “ou eu ou ele” – porque a filiação de Carlos Viana ao PSD o ameaça. Eventual coligação da Federação União Progressista com Mateus Simões vai entregar 20% a mais do tempo de propaganda eleitoral não apenas para o candidato ao governo, mas também ao Senado. Por outro lado, levar à coligação de Mateus o União e o PP nada mais seria, na visão de lideranças do PSD, do que cumprir o acordo com Mateus lastreado em toda a estrutura de governo, da qual usufruiu Aro, para formatar a sua candidatura.



Mateus Simões deixou o Novo e filiou-se ao PSD para garantir uma estrutura partidária em seu projeto de reeleição. Por seu turno, o PSD trouxe para o mesmo barco Carlos Viana: além de candidato competitivo ao Senado, teve lá o seu papel ao presidir a CPMI do INSS. Quem disso reclama é Euclydes Pettersen, presidente estadual do Republicanos. Ao trazer Viana, Mateus desagradou Aro. E é Aro quem apresenta a Mateus, neste momento, algo que, à primeira vista, se assemelha à versão da política para o clássico “Dilema do Bonde”. Ali está o governador, que assume o papel do condutor de um bonde desgovernado, avistando cinco operários à frente na pista. Se puxar a alavanca e desviá-lo para pista alternativa, matará um operário. Quem indaga é Philippa Foot (1920–2010), uma das filósofas mais marcantes do século XX, que resgatou a “Ética das virtudes”, abordagem inspirada na lógica aristotélica, para discutir a complexidade da moralidade: você puxaria a alavanca e salvaria cinco pessoas, matando uma ou você deixaria o bonde seguir o seu curso, matando cinco?



Na prática, contudo, talvez Aro esteja acenando a Mateus com um falso dilema. Para a candidatura dele ao Senado, mal não faria levar a Federação União Progressista à sonhada coligação entre PL e Republicanos do senador Cleitinho. Nesse sentido, o ultimato de Aro a Mateus também pode significar um argumento para sair pela porta, sem carregar a pecha de não ter cumprido acordos.





Só mulheres

O presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB) determinou a instalação da comissão especial que irá emitir parecer sobre a candidatura da deputada estadual Ione Pinheiro (União) à terceira vaga aberta, de prerrogativa da Assembleia, no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Entre as seis candidaturas de parlamentares inicialmente apresentadas, Ione Pinheiro foi nome de convergência. Ela será a primeira mulher da história do Legislativo mineiro a ser eleita para a Corte de Contas. A comissão especial foi constituída pelas deputadas Lohana (PV), eleita presidente; deputada Sheila (PL), vice-presidente; Nayara Rocha (PP), relatora; além de Maria Clara Marra (PSDB) e Ana Paula Siqueira (PT). A sabatina de Ione será na próxima terça-feira (7).

Ministério Público de Contas



Aberta desde outubro 2024, com a aposentadoria do conselheiro Cláudio Terrão, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai convocar para a próxima quarta-feira (8) a sessão que escolherá a lista tríplice de integrantes do Ministério Público de Contas (MPC) para a vaga de conselheiro. Cinco procuradores disputam a indicação: Cristina Andrade Melo, Daniel de Carvalho Guimarães, Glaydson Santo Soprani Massaria, Maria Cecília Mendes Borges e Marcílio Barenco Corrêa de Mello.

Still missing



A Comissão de Cultura da Assembleia realiza hoje fiscalização técnica no Palácio das Mangabeiras e na Codemge, por requerimento do deputado estadual Leleco Pimentel (PT). A iniciativa ocorre após denúncia apresentada pelo parlamentar sobre o desaparecimento de bens de valor histórico, que compunham a residência oficial de governadores até 2019, inaugurada no governo JK. Projetado por Oscar Niemeyer, com jardins planejados por Roberto Burle Marx, o palácio foi transformado em 2022 em espaço comercial para eventos culturais e sociais. Dos 63 itens de mobiliário decorativo e obras de arte, que compunham a residência oficial, apenas 44 estão identificados e localizados. Entre os itens faltantes estão o mobiliário, enxoval e obras de arte. A fiscalização vai conferir os controles patrimoniais, a documentação referente à movimentação dos bens e buscar esclarecimentos sobre o destino das peças desaparecidas.

Impacto da escala 5 x 2



Em estudo realizado para avaliar o impacto do fim da escala 6 por 1 nas prefeituras mineiras, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) analisou 767.371 vínculos de trabalho. Concluiu que 90% da força de trabalho das gestões municipais do estado operam com jornadas de até 40 horas semanais; 7,9% dos servidores têm jornadas superiores a 40 horas, o que resulta em um impacto concentrado. Considerando os três primeiros meses de 2026, o levantamento incluiu pessoas concursadas e aquelas nomeadas, ou seja, que trabalham no serviço público sem ter passado por concurso público.

Só com apoio



O ex-vice-governador Clésio Andrade (PSB) afirmou a esta coluna que só será candidato ao governo de Minas se o presidente Lula (PT) apoiá-lo. Sem esse apoio, Clésio não está disposto a disputar prévias na legenda pela indicação do partido.

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Sem prévias



Depois de receber o apoio formal do ex-prefeito Moeda Julvan Lacerda (PSB), que chegou a cogitar a pré-candidatura ao governo de Minas, o consenso na legenda para concorrer ao Palácio Tiradentes se dá em torno de Jarbas Soares Junior (PSB). O empresário Josué Gomes da Silva deu indicações a interlocutores que uma campanha, neste momento, não está em seus planos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.