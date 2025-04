O favoritismo ao TCE atrelado ao pleito de 2026

Agora é oficial. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Mauri Torres, que completa 75 anos no próximo 29 de abril, formalizou a aposentadoria, já publicada no Diário Oficial. Entre as sete cadeiras titulares que integram o pleno, estão agora quatro vagas, três das quais com indicação de prerrogativa da Assembleia Legislativa e uma do governador, dentro de uma lista tríplice de membros do Ministério Público de Contas do Estado, elaborada pelo plenário do TCE a partir da manifestação de interesse de representantes da categoria.



Apesar das quatro vacâncias de titulares, a atividade institucional não está afetada porque os conselheiros substitutos estão em atividade: Licurgo Mourão, Telmo Passarelli e Hamilton Coelho, que, nessa ordem, preenchem interinamente as vagas dos conselheiros aposentados Wanderley Ávila, José Alves Viana e Cláudio Terrão. O conselheiro substituto Adonias Monteiro se sentará na cadeira de Mauri Torres até a eleição pela Assembleia do novo titular.



E é exatamente pelo fato de a instituição seguir funcionando sem prejuízo técnico ao órgão de controle que a eleição dos três novos conselheiros no âmbito da Assembleia Legislativa ganha agora o ritmo de um novo tempo, o tempo da política. Se em princípio, por ocasião da primeira aposentadoria, a direção da Casa chegou a cogitar a eleição de todas as três vagas neste ano de 2025 de uma só vez para minimizar o desgaste político, agora, com a proximidade das eleições, essa perspectiva foi enterrada.



Há nove deputados estaduais interessados na posição: Tito Torres (PSD) – filho de Mauri Torres – Alencar da Silveira Júnior (PDT), Arnaldo Silva (União Brasil), Thiago Cota (PDT), Ulysses Gomes (PT), doutor Wilson Batista (PSD), Sargento Rodrigues (PL), Gustavo Valadares (PMN) e a deputada estadual Ione Pinheiro (União), a única mulher da corrida.



Com a expectativa de trabalhar pelo amadurecimento do processo para uma composição que evitaria a disputa eleitoral entre parlamentares, Tadeu Martins Leite vem dando tempo ao tempo. Mas, à medida em que o processo se alonga e fica claro que a maioria dos parlamentares não abrirá mão da disputa – cada vez mais acirrada – fica claro que essa será uma articulação que passará também pelo jogo eleitoral de 2026, no qual as legendas com mais acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de antena terão maior cacife na negociação para emplacar os seus indicados.



E é nessa corrida casada em que o sólido favoritismo de algumas candidaturas no início da disputa, agora, se desmancha no ar. Além disso, das três cadeiras a serem eleitas pelos deputados estaduais, uma delas tende a ser definida só depois do pleito, portanto, a partir de 4 de outubro de 2026, se encerrado em primeiro turno; ou depois 25 de outubro, se for disputado em segundo turno.



Além disso, assim como o ex-presidente da Assembleia Agostinho Patrus, atualmente conselheiro do TCE, articulou em 2022 uma das cadeiras para si, será legítimo se, num cálculo político, que Tadeu Martins Leite faça o mesmo. Esta é uma decisão a ser posta na balança que pende entre ônus e bônus de estar no cargo em que ele está neste momento. Por tudo isso, o cronômetro foi zerado. O que valerá não será mais o carisma pessoal ou o tamanho do financiamento da campanha daqueles que contam com o apoio de grandes empresários e representantes de setores produtivos. Definitivos serão as costuras eleitorais para 2026: quem vai com quem e com quais contrapartidas.

Propag

Na próxima segunda-feira, a liderança de governo, da Maioria e os líderes dos blocos Minas em Frente e Avança Minas de sustentação de Romeu Zema na Assembleia Legislativa – nessa ordem, João Magalhães (MDB), Roberto Andrade (PRD), Cássio Soares (PSD) e Noraldino Júnior (PSB) – vão se sentar com Marcelo Aro (PP), secretário de Estado de Governo, para esclarecimentos em relação aos projetos que o governo prepara relacionados à adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). As matérias são complexas, mas ainda não foram detalhadas tecnicamente: os projetos ainda estão em processo de elaboração. Possivelmente serão oito.



Os números

O ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido) comemora o seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas. “Aqueles que querem formar grupo político para concorrer à eleição ao governo de Minas têm dois caminhos: conversar com o senador Cleitinho (Republicanos) que lidera ou conversar comigo, que estou em segundo lugar. É uma questão estatística”, afirma, em referência às movimentações para a formação de alianças para a sucessão mineira. “Eleição é número. Tudo mais é balela”, avisa.



Refregas

As eleições para a Câmara dos Deputados seguem rachando antigos aliados. O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que caminharam juntos na disputa à Prefeitura de Belo Horizonte, já foram mais próximos. Pelo momento, vivem o dilema das disputas internas das chapas proporcionais que se desenham para 2026. De um lado, Nikolas Ferreira está lançando 11 candidatos para deputado estadual espalhados em regiões do estado. Bruno Engler também tem lá os seus pupilos, o vereador Vile (PL) é um deles.

PSB

O prefeito de Recife (PSB-PE), João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) virão a Belo Horizonte na próxima quarta-feira para participar do 16º Congresso Estadual do PSB-MG. Durante o evento, será oficializada a nomeação do novo presidente do partido em Minas, o prefeito de Conceição do Mato Dentro, Otacílio Neto, escolhido por Campos para substituir o atual dirigente, deputado estadual Noraldino Junior. O congresso será às 18h, no auditório José Alencar, na Assembleia Legislativa.



MST

O mandato do vereador Bruno Pedralva (PT) fará homenagem nesta sexta-feira, na Câmara Municipal, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O evento acontece em meio à programação do Abril Vermelho, jornada de lutas do movimento, que neste ano tem o mote “Ocupar para o Brasil alimentar.” Em Minas Gerais, o MST ocupou a Fazenda Rancho Grande, às margens da BR-116, com mais de 600 famílias no dia 5 de abril. A propriedade estava abandonada. A reivindicação é que as terras sejam desapropriadas e destinadas para a reforma agrária, para que as famílias de agricultores possam produzir alimentos de qualidade.

Homenagem

O chef Leo Paixão e a artista plástica Klaucia Badaró foram homenageados nesta quinta-feira, na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, com votos de congratulações. O requerimento com a solicitação da menção honrosa foi solicitado pela deputada Ione Pinheiro (União Brasil), considerando que Leo Paixão tem uma “brilhante carreira na gastronomia” e que Klaucia Badaró desenvolve “um belo trabalho com a criação de produtos pintados à mão”.

