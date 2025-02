O ocaso da galinha de ouro

O Judiciário tem sido, mundo afora, a última barreira de Estados democráticos contra o avanço da extrema direita. Essa elege-se impulsionada por algoritmos e campanhas de desinformação, explorando a frustração e o ódio contra o sistema. Atua para derrubar no Legislativo dispositivos de proteção às instituições democráticas. Nova ordem vai se conformando. O projeto é global e mira a substituição de democracias por Estados totalitários – em países periféricos, adicionalmente fundamentalistas religiosos. Para dentro, a mão forte do líder único.

Para fora, a abertura aos interesses das big techs, que hoje controlam os fluxos de informação no planeta. O roteiro não é propriamente novidade. Em tese, o Judiciário e órgãos de controle como ministérios públicos independentes, neutros, são instituições basilares de estados democráticos. Por isso, são os primeiros a ruir em um Estado totalitário. O Legislativo independente, o segundo.

No Brasil, entre os diversos problemas dessas instituições, a imagem que cultivam de si talvez seja a mãe de todos eles, porque irrigam – ainda que inadvertidamente – o futuro de sua autodestruição. Encastelada em um universo paralelo, ali está a elite do funcionalismo. Para além de parcelas de seus membros que se posicionam publicamente em militância partidária nas mídias digitais – o que em si é problema gravíssimo – no que diz respeito à remuneração, vive o tempo do “salve-se quem puder”.

Desconectada da realidade social, essa casta não se envergonha em defender vencimentos fora de órbita, pelo acréscimo de penduricalhos e arqueologia de “direitos” a serem indenizados, frequentemente instituídos em decisões administrativas que não resistiriam a uma ação do Ministério Público. Mas o Ministério Público se omite. E o faz porque a propalada isonomia lhe assegura iguais “direitos”. Se a farinha é pouca, cada qual quer o seu pirão primeiro.

Reportagem do Estado de Minas deste domingo , assinada por Alessandra Mello e Gabriel Ronan, demonstra que em Minas Gerais, os 1.563 juízes e desembargadores mineiros receberam em média R$ 124.212,42 em janeiro, 2,7 vezes superior do que o teto do servidor público, que parece só se aplicar aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), reajustado para R$ 46.366,19 neste mês de fevereiro.

A prática é disseminada. Em todo o país, em 2024, as esferas estaduais e federais do Judiciário pagaram quase R$ 7 bilhões em remunerações acima do teto constitucional, média de R$ 270 mil. Para além da remuneração, assim como o Ministério Público, os tribunais introduziram a figura da licença compensatória – em que magistrados, a cada três dias trabalhados, acumulam um dia de folga. Essas se somam a 50 dias úteis de férias anuais, recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro, com a diferença de que as férias podem ser “vendidas”, enquanto a licença compensatória é gozada.

O país vive quase o pleno emprego – a taxa de desocupação média de 2024, de 6,6%, foi a menor da série histórica desde 2012. E o rendimento médio real habitual, estimado em R$ 3.225, seguiu em alta, 3,7% maior do que em 2023. Se, por um lado, esses indicadores são positivos, por outro, trazem também a má notícia: o poder de compra do trabalhador encolheu e a indignação contra os supersalários, manipulada pela extrema direita, vem em crescente. Empenhada que segue em destruir as instituições democráticas, entre elas, o Judiciário brasileiro, a extrema direita se farta com as provas contra si produzidas pelo Judiciário e órgãos de controle. Nesse ritmo...