De um alto escalão do PSD, em Brasília, irritado com as críticas de Marcelo Aro (PP), secretário de Estado da Casa Civil, dirigidas ao ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), em entrevista ao Estado de Minas: “Onde está a voz na Assembleia que vai defender o ex-presidente estadual do PSD e atual ministro? O projeto político do PSD é outro, está na direção oposta”.

Em tramitação



O Ministério da Fazenda informa o recebimento do ofício consulta, encaminhado pelo governo Romeu Zema, sobre eventual interesse do governo Lula na federalização da Codemig. Destinada a amortizar a dívida de Minas com a União, o projeto de lei é de autoria do deputado estadual professor Cleiton (PV). Em audiência na Assembleia, o secretário de estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, informou que encaminharia o documento. Está em tramitação na Fazenda e será analisada.



A desestatização da Codemig, integra o plano de recuperação fiscal apresentado pelo governo Zema à Assembleia Legislativa. A estimativa do valor de venda do estado, já apresentada pelo governo Zema, seria entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões. Especialistas, contudo, consideram que a jazida de nióbio vale mais e poderá alcançar R$ 40 bilhões na hipótese da federalização, para a imediata amortização da dívida mineira com a União.