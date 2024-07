Naquela tarde, Branco estava sozinho quando alguém chamou lá fora. Era seu padrasto, com um pedido de desculpas e uma cesta de maçãs. Branco achou que ele estava sendo sincero, pegou uma maçã e comeu. O padrasto contou que a Rainha havia viajado e que ele estava se sentindo muito só no castelo, tendo tempo para rever suas atitudes. Em poucos minutos Branco caiu, como se tivesse morrido, e o padrasto fugiu correndo. Na fuga, ele se deparou com a Caçadora que, suspeitando da atitude, o prendeu, amarrou e levou de volta para a Casa das Sete. Naquela hora, as Diversas estavam chegando de suas atividades e todas ficaram em choque quando viram Branco caído no chão, acreditando que ele estava morto.



A vontade que elas tinham era de gastar o réu primário, dando uma lição no Padrasto. Mas elas conseguiram se conter e, apenas, o pressionaram para que ele falasse sobre todo aquele ódio que ele sentia. Padrasto confessou que não havia envenenado Branco e, que ele apenas dormia profundamente, que só acordaria se recebesse um beijo de amor verdadeiro. Ele também disse, que tinha muitos ciúmes da relação da Rainha com o filho, e não apenas inveja da beleza do Princeso – que sempre seria o filho da Rainha, enquanto ele, poderia ser trocado por alguém mais jovem e mais bonito, como costumava acontecer com os homens da realeza.

Atchim e Soneca partiram para encontrar a Rainha e informar sobre o ocorrido, enquanto as demais rodeavam Branco, sem saber o que fazer. Dengosa assumiu sua paixão pelo Princeso e decidiu beijá-lo, para ver se seu beijo de amor o acordaria. Mas não obteve sucesso. Mestra explicou: paixão e amor são sentimentos diferentes. A paixão é intensa, provoca aquela sensação de borboletas no estômago, é uma ilusão, onde projetamos no outro os nossos desejos, e vemos nele o que gostaríamos que ele fosse. Amor é um sentimento mais profundo, construído ao longo do tempo. A paixão é do campo do imaginário e o amor é do campo do real. Dengosa ficou frustrada, mas entendeu que o sentimento dela ainda não era profundo, embora fosse arrebatador.



A Rainha havia ido visitar o reino vizinho para negociar o casamento de Branco com a Principesa de lá, quando Atchim e Soneca chegaram. Elas lhe deram a notícia de que Branco estava enfeitiçado e pegaram a estrada rumo à Casa das Diversas. A Rainha tinha certeza de que o beijo da Principesa seria capaz de acordar o Princeso, mas ela estava enganada. Quando a moça o beijou, não houve nenhuma reação. Zangada, se indignou com a situação, como permitiram que uma mulher desconhecida o beijasse sem consentimento? Mas já era tarde e nada havia acontecido. A Rainha, desolada, abraçou e beijou seu filho, que acordou ao receber o beijo do amor profundo que a mãe tinha por ele.



O Padrasto foi trancado no calabouço e obrigado a fazer terapia e acompanhamento psiquiátrico



Naquele ano, não houve casamento no Reino. Branco concordou em passar mais tempo com a Principesa para que se conhecessem melhor e avaliassem a possibilidade de casamento. A relação não durou muito. Branco decidiu dar uma chance para Dengosa e eles namoraram por algum tempo, depois perceberam que fazia mais sentido voltarem a ser amigos. O Princeso, se casou alguns anos depois com alguém que realmente amava, ele havia entendido que a felicidade dele só depende dele, e não de alguma expectativa que ele pudesse ter em alguém. Ele passou a estudar e ajudar a mãe no seu reinado. E viveram todos felizes para sempre, enfrentando seus fantasmas e lidando com as dificuldades normais da vida, sabendo que felicidade sempre vem salpicada com pinguinhos de tristezas, de frustrações, e momentos de alegria e contentamento.