Lagoa dos Ingleses vira referência de ecoturismo com 50 km de trilhas na RMBH

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A região da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, se consolida como um destino para turismo de natureza, esporte e lazer ao ar livre. Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a área oferece mais de 50 quilômetros de trilhas preservadas e qualificadas.

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Uma parceria entre o CSul e o Projeto Trilhas assegura a conservação, manutenção e sinalização dos percursos. As trilhas, como Véi Doido, Sauser, Volta da Lagoa e Estilingue, são usadas por praticantes de mountain bike, trail running e caminhadas.

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Esses trajetos fazem parte de um conjunto de mais de 380 quilômetros de trilhas e caminhos tombados pelo município de Nova Lima por meio do Decreto Municipal nº 6.773.

Destino para o turismo esportivo

A estrutura local também atrai eventos de relevância nacional. A região já recebeu competições como o Sertões Mountain Bike, a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) e o Projeto Trilhas Bike Race, que movimentam a economia e atraem atletas e público.

Para Maury Bastos, CEO da CSul, a combinação de preservação ambiental, esporte e infraestrutura é um dos principais diferenciais da região. "A Lagoa dos Ingleses reúne características que favorecem o desenvolvimento de um turismo conectado à natureza, ao esporte e à qualidade de vida", afirma.

A experiência turística na área vai além das atividades esportivas. A própria lagoa funciona como um atrativo natural para lazer e contemplação, enquanto o Street Mall Navegantes concentra opções de comércio, serviços e gastronomia.

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O empreendimento CSul Lagoa dos Ingleses possui mais de 27 milhões de m², dos quais 60% são mantidos como área natural preservada. A proporção é de 120 m² de área verde por habitante, seis vezes mais que em cidades tradicionais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.