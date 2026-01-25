Roteiro completo para visitar a Trilha do Sol, um paraíso mineiro

A Trilha do Sol, em Capitólio, Minas Gerais, se consolidou como um dos roteiros mais procurados da região do Lago de Furnas. O acesso controlado, a estrutura para visitantes e a proximidade com cachoeiras de águas claras fazem desse percurso um ponto de interesse para quem visita o chamado “Mar de Minas”. Assim, o local combina caminhada leve, contato com o cerrado mineiro e paradas estratégicas para banho.

Localizada em área particular, a trilha é organizada com portaria, estacionamento e regras de visitação definidas. Esse modelo busca equilibrar turismo e preservação ambiental, já que o fluxo de pessoas aumentou significativamente nos últimos anos. Assim, quem chega à Trilha do Sol encontra um ambiente com preparo para receber famílias, grupos de amigos e também viajantes solo em busca de paisagens naturais.

A Trilha do Sol é um circuito de caminhada que dá acesso a três principais atrativos: o Poço Dourado, a Cachoeira do Grito e o Cânion do Amor – Ana Di Tullio/Wikimedia Commons

O que é a Trilha do Sol em Capitólio?

A Trilha do Sol é um circuito de caminhada que dá acesso a três principais atrativos: o Poço Dourado, a Cachoeira do Grito e o Cânion do Amor (Vale ou Mirante do Amor, dependendo do guia). Ademais, cada parada oferece uma experiência diferente, unindo quedas d’água, piscinas naturais e formações rochosas típicas da região de Furnas. O trajeto tem sinalização para autoguiamento, o que facilita a circulação de quem não conhece a área.

O percurso total costuma ter em torno de 3 a 4 km, somando ida e volta entre os pontos principais. A altimetria é considerada moderada: existem trechos com subidas, degraus irregulares e pedras escorregadias, especialmente em dias úmidos. Apesar disso, para quem está com condicionamento físico básico, a Trilha do Sol é vista como uma caminhada viável, desde que respeitado o próprio ritmo.

Curiosidades e características da Trilha do Sol

Uma das curiosidades da Trilha do Sol em Capitólio é a coloração da água em alguns trechos, puxando para tons esverdeados ou amarelados, dependendo da incidência de luz e da composição mineral das rochas. No Poço Dourado, por exemplo, essa tonalidade ganha destaque, principalmente em horários de sol mais alto, que intensificam o brilho sobre a superfície.

Outro ponto que chama atenção é a combinação de biomas e formações geológicas no entorno. Há presença de vegetação típica de cerrado, com arbustos retorcidos, gramíneas e árvores de pequeno porte, convivendo com paredões de rocha que fazem parte do grande conjunto do Lago de Furnas. Em alguns trechos, é possível observar pequenas escavações naturais, fendas e piscinas rasas formadas ao longo de muitos anos pela força da água.

Extensão média: cerca de 3 a 4 km de caminhada somada, dependendo das rotas internas.

cerca de 3 a 4 km de caminhada somada, dependendo das rotas internas. Tempo de visita: costuma variar entre 2 e 4 horas, considerando paradas para banho e fotos.

costuma variar entre 2 e 4 horas, considerando paradas para banho e fotos. Altura das quedas: algumas cachoeiras podem chegar a cerca de 10 a 15 metros, de acordo com o ponto.

algumas cachoeiras podem chegar a cerca de 10 a 15 metros, de acordo com o ponto. Acesso: feito por estrada a partir da zona urbana de Capitólio, geralmente em poucos minutos de carro.

Para aproveitar a Trilha do Sol e as demais atrações do Lago de Furnas, a organização da visitação faz diferença – Mateus S. Figueiredo/Wikimedia Commons

Como aproveitar melhor a Trilha do Sol e o Lago de Furnas?

Para aproveitar a Trilha do Sol e as demais atrações do Lago de Furnas, a organização da visitação faz diferença. A região costuma receber mais visitantes em feriados prolongados, férias escolares e fins de semana de clima estável. Nesses períodos, o ideal é chegar mais cedo para evitar filas na portaria e garantir mais tranquilidade em cada parada para banho.

Entre as principais recomendações para quem pretende caminhar pela Trilha do Sol estão o uso de calçado fechado com boa aderência, como tênis ou botas leves, e o cuidado redobrado em pedras molhadas. O uso de chinelos é comum em áreas de descanso ou dentro d’água, mas não é o mais indicado para trechos de subida ou descida. Protetor solar, chapéu e garrafa de água ajudam a lidar com o sol forte típico do interior mineiro.

Chegar cedo à portaria para evitar horários de maior movimento. Levar água, lanches leves e sacolas para transportar o próprio lixo. Usar calçado fechado para a caminhada, deixando chinelos para áreas de banho. Respeitar placas de segurança e orientações dos funcionários. Evitar sons altos que atrapalhem a experiência de outros visitantes e a fauna local.

Qual a distância da Trilha do Sol até a cidade grande mais próxima?

A cidade de referência para quem busca acesso rodoviário mais estruturado à região de Capitólio é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A distância aproximada entre Belo Horizonte e Capitólio gira em torno de 280 a 300 km, dependendo do trajeto escolhido. Em condições normais de trânsito, esse percurso costuma ser feito em cerca de 4 a 5 horas de carro.

Da área urbana de Capitólio até a Trilha do Sol, o deslocamento é bem menor, feito em poucos quilômetros por estradas locais que seguem às margens do Lago de Furnas. Por isso, muitas pessoas optam por se hospedar na cidade ou em pousadas às margens da represa e, a partir daí, organizar o roteiro de passeios, combinando trilha com passeios de lancha, mirantes e outros pontos de interesse.

Para quem vem de outras capitais, como São Paulo ou Rio de Janeiro, a viagem costuma envolver um trajeto rodoviário mais longo, muitas vezes superior a 400 km. Em todos os casos, recomenda-se verificar as condições das rodovias, possíveis obras e disponibilidade de transporte coletivo até Capitólio, já que o acesso final até a Trilha do Sol normalmente é feito de carro, van ou serviço de transfer contratado.

Outros passeios próximos à Trilha do Sol em Capitólio

Além da própria Trilha do Sol, a região de Capitólio e do Lago de Furnas oferece diversos passeios complementares. Os mais conhecidos são os roteiros de lancha pelos cânions de Furnas, que permitem observar paredões de rocha e pontos de banho em alta profundidade. Também há mirantes de fácil acesso, como o Mirante dos Cânions, bastante procurado para fotografias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alguns roteiros organizados incluem a Trilha do Sol em pacotes que combinam cachoeiras, paradas gastronômicas e passeios de barco em um ou dois dias. A gastronomia local, marcada por pratos típicos mineiros, costuma fazer parte da experiência, com restaurantes rurais, bares às margens da represa e pequenas vendas de produtos caseiros ao longo das estradas. Dessa forma, a Trilha do Sol passa a integrar um conjunto mais amplo de atividades, tornando a visita a Capitólio uma oportunidade de conhecer diferentes aspectos do interior de Minas Gerais.