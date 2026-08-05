Tudo sobre o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes 2026
Evento explora conexão histórica com Portugal; programação reúne 40 chefs em menus exclusivos que celebram a influência lusitana na região
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O 29º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes ocupa a cidade mineira entre 21 e 30 de agosto. Com o tema "Minas Lusitânia – um elo entre culturas", o evento explora as relações históricas entre Minas Gerais e Portugal por meio da culinária. A programação, que terá mais de 40 chefs, foi eleita um dos melhores destinos para se comer em 2026.
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A curadoria do jornalista Rusty Marcellini foca no diálogo entre as duas cozinhas. A inspiração vem da forte influência portuguesa em Minas, como na produção de queijos, no uso de enchidos, couve, azeite e porco. Chefs mineiros e portugueses cozinharão juntos para celebrar essa conexão.
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Essa troca cultural estará presente em todas as atrações. As cozinhas ao vivo e os espaços de conhecimento discutirão a herança lusitana em ingredientes e técnicas. O público poderá ainda conhecer produtores, acompanhar demonstrações e provar pratos de restaurantes convidados.
Festins exclusivos
Um dos momentos mais esperados, os Festins, retornam com quatro jantares exclusivos. Cada um será preparado a quatro mãos por chefs renomados, aproximando talentos mineiros e portugueses.
Participam dos jantares: Mário Santiago (Lena), Cristóvão Laruça (Caravela), Angélica Salvador (In Diferente), Felipe Rameh (Tragaluz), Patrícia Sampaio (A Bela Sintra), Rodolfo Mayer (Angatu), Tony Salgado (Tivoli Kopke), além de Gustavo Melo e Mauro de Paula.
Novidades e retornos
Esta edição estreia a Casa Localiza, na Rua Direita, um novo ponto de encontro com experiências gastronômicas. Após o sucesso em 2025, o Sunset Fartura na Vinícola Trindade também está de volta nos dias 22 e 29 de agosto, com gastronomia e vinhos mineiros.
A experiência no vinhedo terá cozinhas ao vivo comandadas por Onildo Rocha, um dos principais nomes da comida nordestina contemporânea.
Programação gratuita
O evento oferece acesso gratuito em três locais: Praça Santíssimo, Praça da Rodoviária e Largo das Forras. Nestes espaços, restaurantes convidados servirão pratos durante todo o dia. Entre os confirmados estão o Ilhote Sul (RJ), o Sea Restaurant (SC), o Casulo (Lapinha da Serra) e A Porca Voadora (BH).
Representando Tiradentes, marcam presença o Ateliê Gastronômico, Espaço Faemam, Gelatos da Vila e MiPí – Cozinha de Travessia. O Largo das Forras receberá o Espaço Conhecimento, com aulas e debates, e o Espaço Interativo, onde o público poderá cozinhar ao lado de chefs.
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Além da gastronomia, uma programação cultural gratuita com shows e intervenções cênicas será distribuída pelos espaços do festival.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.