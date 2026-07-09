5 roteiros de fim de semana para fugir do agito de Belo Horizonte

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Para quem vive em Belo Horizonte e busca uma pausa na rotina da cidade, uma escapada de fim de semana para destinos próximos é a solução ideal. A menos de 100 quilômetros da capital, há cidades charmosas que oferecem desde imersões na história e na arte até o contato direto com a natureza e a alta gastronomia, combinando tranquilidade e novas experiências sem a necessidade de um longo planejamento de viagem.

1. Brumadinho: arte e natureza

A apenas 60 quilômetros de BH, Brumadinho se tornou um destino cultural de relevância internacional. A cidade abriga o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que mescla arte contemporânea e um impressionante jardim botânico. É um passeio que exige um dia inteiro para ser aproveitado com calma.

O que fazer em Brumadinho

Explorar as galerias e as obras de arte ao ar livre do Inhotim.

Visitar a Serra do Rola-Moça para fazer trilhas e apreciar a vista.

Conhecer o vilarejo de Piedade do Paraopeba, com suas igrejas históricas.

2. Macacos: gastronomia e aventura

Oficialmente chamado de São Sebastião das Águas Claras, o distrito de Nova Lima é conhecido como Macacos. O local é famoso por suas pousadas aconchegantes e uma cena gastronômica robusta, com restaurantes que se destacam na culinária mineira. As estradas de terra e a natureza ao redor completam o clima rústico do vilarejo.

O que fazer em Macacos

Aproveitar as cachoeiras e riachos da região para um banho refrescante.

Fazer passeios de quadriciclo pelas trilhas locais.

Explorar os cardápios dos restaurantes, que são o ponto alto do destino.

3. Sabará: viagem ao ciclo do ouro

Sabará é uma das cidades históricas do Ciclo do Ouro e preserva um rico patrimônio arquitetônico do período colonial. Suas ruas de pedra, igrejas barrocas e casarões antigos contam a história de Minas Gerais. A cidade também é conhecida por seus festivais gastronômicos, como o da jabuticaba e o do ora-pro-nóbis.

O que fazer em Sabará

Visitar a Igreja de Nossa Senhora do Ó, um ícone do barroco mineiro.

Conhecer o Teatro Municipal, um dos mais antigos do Brasil.

Passear pelo centro histórico e admirar a arquitetura colonial preservada.

4. Ouro Preto: o clássico mineiro

Embora seja um dos destinos mais conhecidos do estado, Ouro Preto continua sendo uma excelente opção para uma viagem curta. A cidade, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, é um museu a céu aberto, com ladeiras que revelam igrejas, museus e ateliês a cada esquina.

O que fazer em Ouro Preto

Caminhar pelo centro histórico e visitar a Praça Tiradentes.

Conhecer o Museu da Inconfidência e as obras de Aleijadinho.

Explorar as antigas minas de ouro abertas à visitação.

5. Lavras Novas: charme e romance

Este distrito de Ouro Preto tem uma atmosfera própria, ideal para casais e para quem busca sossego. Com ruas de terra, casinhas coloridas e um ritmo tranquilo, Lavras Novas oferece pousadas charmosas e restaurantes com lareira. A natureza ao redor é um convite para atividades ao ar livre.

O que fazer em Lavras Novas

Visitar as cachoeiras da região, como a dos Três Pingos e a do Castelinho.

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Passear pelo centrinho e descobrir o artesanato local.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.