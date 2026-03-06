Os 10 melhores resorts all inclusive do Brasil para relaxar pé na areia

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Sonha em acordar com o som das ondas e ter todas as refeições, bebidas e atividades à sua disposição sem custos extras? Os resorts all inclusive com acesso direto à praia são a escolha perfeita para quem busca o máximo de conforto e conveniência.

No Brasil, destinos paradisíacos no Nordeste e Sudeste concentram algumas das melhores opções do mercado. Para ajudar na sua escolha, selecionamos 10 resorts que combinam cenários deslumbrantes com uma estrutura completa para toda a família.

Japaratinga Lounge Resort, Alagoas

Localizado na tranquila praia de Japaratinga, na Costa dos Corais, este resort é considerado um dos melhores all inclusive do Brasil. O Japaratinga Lounge Resort aposta em uma proposta mais sofisticada, com gastronomia de alto nível, piscinas de borda infinita e uma atmosfera tranquila voltada para quem busca conforto e exclusividade diante de um mar cristalino.

Salinas Maragogi All Inclusive Resort, Alagoas

Localizado no coração da Costa dos Corais, o Salinas Maragogi é uma referência em all inclusive no país. O resort oferece uma estrutura ampla com diversos bares e restaurantes, além de atividades náuticas no rio que corta a propriedade. É o lugar ideal para quem busca diversão e gastronomia de qualidade em frente a um mar de águas cristalinas.

Iberostar Selection Praia do Forte, Bahia

Sinônimo de sofisticação, este resort na Bahia oferece uma experiência cinco estrelas. Além do sistema all inclusive premium, os hóspedes podem desfrutar de um complexo com piscinas deslumbrantes, campo de golfe, spa e o programa de entretenimento infantil Star Camp. O projeto de proteção de tartarugas marinhas na região é um atrativo extra.

Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, Bahia

Situado na reserva natural de Imbassaí, este resort se destaca por sua localização privilegiada, entre o rio e o mar. Sua infraestrutura robusta inclui diversas piscinas, restaurantes temáticos, spa de alto padrão e um parque aquático infantil. É perfeito para quem deseja se conectar com a natureza sem abrir mão do luxo.

Club Med Trancoso, Bahia

Construído sobre falésias com uma vista espetacular para o mar, o Club Med Trancoso une o charme do vilarejo baiano com a expertise do sistema all inclusive da rede Club Med. Um dos seus diferenciais é o acesso facilitado à praia por meio de um elevador panorâmico, que liga o resort à faixa de areia com uma vista impressionante.

Transamerica Comandatuba, Bahia

Localizado em uma ilha no sul da Bahia, o Transamerica Comandatuba oferece uma extensa faixa de areia praticamente exclusiva. A grande variedade de atividades esportivas e de lazer, que vão de golfe a esportes aquáticos, garante que não haja espaço para o tédio, tudo dentro do sistema all inclusive.

Club Med Rio das Pedras, Rio de Janeiro

Entre a exuberância da Mata Atlântica e uma praia praticamente privativa em Mangaratiba, este resort é um paraíso para os amantes de esportes. Famoso por incluir atividades como esqui aquático e wakeboard em seu pacote all inclusive, o Club Med Rio das Pedras oferece uma experiência completa de lazer e descanso no litoral fluminense.

Enotel Porto de Galinhas, Pernambuco

Ideal para famílias com crianças, o Enotel se destaca pelo seu grande complexo aquático com piscinas, rio lento e diversas atrações. O resort opera com um sistema all inclusive robusto e está localizado em um dos trechos mais famosos da praia de Porto de Galinhas, garantindo diversão para todas as idades.

Vila Galé Cumbuco, Ceará

Com uma das piscinas mais lindas do Brasil, o Vila Galé Cumbuco oferece excelência em seus espaços de lazer e entretenimento Carlos Altman/EM/D.A Press

Na famosa praia de Cumbuco, conhecida pelos ventos perfeitos para o kitesurf, o Vila Galé oferece uma estrutura completa de lazer. Com um amplo spa, restaurantes variados e atividades para toda a família, o resort é uma excelente opção para quem busca um all inclusive de qualidade no Ceará.

La Torre Resort, Bahia

Em Porto Seguro, na praia do Mutá, o La Torre se diferencia pelo seu clube de praia exclusivo. Os hóspedes podem desfrutar da comodidade do serviço all inclusive diretamente à beira-mar, com petiscos, bebidas e uma estrutura completa de lazer, tornando a experiência de praia ainda mais relaxante.

Outros resorts brasileiros que também aparecem com frequência nas listas de melhores all inclusive incluem o Sauípe Resorts, na Bahia, e o Arraial D’Ajuda Eco Resort, que combina Mata Atlântica e mar em uma das regiões mais bonitas do sul da Bahia.

