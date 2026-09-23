Podemos parar de tomar estatinas depois dos 75 anos?

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Alguns idosos podem parar com segurança de tomar terapia com estatinas para prevenção primária após completarem 75 anos, de acordo com um estudo da França. O ensaio, publicado em julho na The Lancet Healthy Longevity, oferece as evidências mais recentes sobre se é seguro parar de tomar uma estatina (remédio de controle do colesterol ruim) após uma certa idade, caso nunca tenha tido um ataque cardíaco ou derrame.



Pesquisadores franceses descobriram que adultos com 75 anos ou mais que pararam de tomar a medicação não tinham mais probabilidade de morrer nos três anos seguintes do que aqueles que continuaram a tomá-la. Porém, ao contrário do que muitos médicos e pacientes poderiam esperar, parar não melhorou como as pessoas se sentiam, sua qualidade de vida, funcionamento físico e mental, e sintomas permaneceram aproximadamente os mesmos daqueles que continuaram com o medicamento.



Segundo o Dr. Michael Nanna, cardiologista da Yale School of Medicine e autor correspondente de um comentário acompanhante publicado no The Lancet Healthy Longevity, às vezes, assumimos que parar de prescrever fará automaticamente os pacientes se sentirem melhor, mas, entre as pessoas que já toleraram uma estatina por anos, isso não foi o caso.



Os pesquisadores acompanharam cerca de 1,2 mil adultos com uma idade média de cerca de 80 anos, nenhum deles tinha histórico de doenças cardíacas. Metade foi designada a continuar tomando sua estatina, e a outra metade parou.



Após três anos, os dois grupos pareciam muito semelhantes: 7,2% das pessoas que pararam de tomar estatinas haviam morrido, em comparação com 7,9% daqueles que continuaram tomando a medicação, uma diferença pequena o suficiente para que os pesquisadores chamassem a interrupção de "não inferior" à continuação, significando que não aumentou o risco de morte além de um limite que haviam estabelecido previamente. Os pesquisadores não encontraram diferença significativa na qualidade de vida.



A única coisa que mudou foi o aumento do colesterol ruim (LDL), que contribui para o acúmulo de placas nas artérias, aumentou cerca de 50% entre aqueles que pararam ao longo de três anos. Os ataques cardíacos também foram mais comuns no grupo que parou: 2,1% tiveram um ataque cardíaco, em comparação com 1,4% daqueles que continuaram, embora o estudo fosse pequeno demais para determinar se essa diferença refletia um aumento real no risco ou se era simplesmente uma questão de acaso.



Para adultos com 75 anos ou mais e sem doenças cardíacas existentes, a Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA afirma que não há evidências suficientes para recomendar a terapia com estatinas.



As estatinas reduzem o colesterol LDL, o que, ao longo do tempo, pode retardar o acúmulo de placas de gordura nas artérias e diminuir a chance de que uma dessas placas desencadeie um ataque cardíaco ou um derrame. No entanto, essa proteção leva anos para valer a pena—e o quanto vale depende em parte de quanto tempo uma pessoa provavelmente viverá e quais outras condições de saúde podem afetá-la primeiro. “Para os idosos que esperam prevenir um primeiro ataque cardíaco ou derrame, a decisão depende do tempo para o benefício e dos riscos concorrentes.

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Segundo a Dra. Karen Alexander, cardiologista e professora de medicina na Universidade Duke, um idoso ativo de 85 anos com alto risco cardiovascular pode se beneficiar mais ao continuar tomando estatinas do que um de 75 anos com doença avançada ou fraqueza severa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.