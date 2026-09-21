

O US Open, tradicional palco dos maiores nomes do tênis mundial, enfrenta um novo desafio fora das linhas da quadra: a presença cada vez mais intensa de influenciadores digitais, em busca de curtidas, seguidores e visualizações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O problema começa quando a busca por audiência interfere no esporte, na concentração dos atletas. Durante as partidas, jogadores precisam lidar com um ambiente controlado, no qual qualquer barulho ou movimento inesperado pode causar distração. Os influenciadores levantam celulares e gravam vídeos, e os momentos que deveriam ser acompanhados com atenção, acabam sendo usados como material para as redes.

O tênis exige concentração, silêncio e respeito nos momentos decisivos. Um saque, uma devolução ou um ponto importante pode ser prejudicado por uma distração que, para quem está sentado na arquibancada, parece insignificante. Mas para o atleta pode representar a diferença entre vencer e perder.

A questão não é simplesmente a presença dos influenciadores no torneio. As redes sociais podem ser uma ferramenta importante para aproximar o esporte de novos públicos e despertar o interesse de pessoas que normalmente não acompanham tênis. O problema está na falta de equilíbrio.

O US Open é uma competição esportiva e não um estúdio particular para a produção de conteúdo. Quando a necessidade de aparecer se torna mais importante do que o respeito aos jogadores, aos torcedores e às regras do evento, o entretenimento passa a atrapalhar o esporte.

Muitos influenciadores seguem as orientações do torneio e produzem conteúdos de maneira responsável. Outros, entretanto, parecem enxergar cada espaço como uma oportunidade para conseguir uma imagem exclusiva ou uma gravação capaz de viralizar. A lógica das redes sociais incentiva justamente esse comportamento. Quanto mais chamativa for a cena, maior a possibilidade de alcançar milhares de pessoas.

O que pode funcionar na internet, porém, nem sempre combina com uma competição de alto nível. Os atletas passam meses se preparando física e mentalmente para disputar o torneio. Não deveria ser necessário disputar a atenção de quem está ao redor da quadra.

A presença excessiva de influenciadores também pode incomodar os torcedores. Quem paga ingresso espera acompanhar os jogos e viver a atmosfera do campeonato. Quando pessoas ficam constantemente gravando, tirando fotos ou tentando chamar a atenção, a experiência de quem está ali para assistir ao tênis pode ser prejudicada.

O esporte profissional já convive com câmeras de TV, fotógrafos e jornalistas. Mas esses profissionais seguem regras específicas e têm como função principal cobrir a competição. O influenciador quer aparecer e ganhar seguidores. É justamente nesse ponto que surgem os conflitos. A popularidade nas redes não pode funcionar como passe livre para desrespeitar o ambiente esportivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desafio para os organizadores é encontrar um equilíbrio entre modernização e respeito às tradições do torneio. Os influenciadores podem participar, mas precisam entender que existem limites. As quadras não são um palco exclusivo para quem deseja viralizar. Quando a bola estiver em jogo, é preciso lembrar quem realmente deve estar no centro das atenções: os tenistas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.