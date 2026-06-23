Socorro, como limpar box de banheiro?

Continuo na minha batalha insana pela limpeza do vidro do box do banheiro. Em julho de 2016, escrevi meu primeiro artigo sobre isso. Lá se vão 10 anos de peleja e ainda não consegui alcançar o pleno sucesso. Alguém já?

Claro que já melhorou muito, mas continua embaçado, com algumas manchas esbranquiçadas. Nunca pensei que gordura do corpo e vidro se amassem tanto. Quando grudam, não há nada que os separe. Estou quase usando tira-grude para ver se funciona.

A pedidos, resgatei meu primeiro artigo e vou dar uma atualizada nele.

Já usei bucha e sabão. Nada. Veja Multiuso, nada. Desengordurante, nada. Pesquisei na internet e apareceram várias receitas.

A primeira: limpe com detergente desengordurante e passe o impermeabilizante chamado Nanomax. Sugiro que quem tenha box novo passe o impermeabilizante urgentemente, porque esta limpeza será uma luta inglória. Limpei com detergente e não adiantou nada.

A segunda: limpar o box com uma palha de aço. Depois, faça fórmula caseira com um litro de água, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de sabão em pó, uma colher de sopa de álcool e uma colher de sopa de vinagre. Com uma esponja, passe no vidro, enxague bem e seque com um pano. Não adiantou.

A terceira: mais concentrada, só uma xícara de água morna, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de sabão em pó, uma colher de sopa de álcool, uma xícara de vinagre. Misture dentro do box, porque derrama. Passe no vidro com uma bucha macia. Deixar agir por cinco minutos, enxague e seque com pano que não solte pelos.

Entrei em ação. Segui todas as recomendações. Em um primeiro momento, pareceu que daria certo, mas depois que enxuguei, as manchas reapareceram.

Melhorou um pouco, mas pouco mesmo. Me deu a ideia de passar apenas bicarbonato. Peguei a bucha, fui colocando bicarbonato na bucha úmida e esfregando, com a parte dura mesmo. Enxaguei. Em vão.

Aí, radicalizei. Liguei para o fabricante e perguntei como limpar vidro blindex. A moça, com muita calma, respondeu: “Isso não limpa. Com o tempo, você tem que trocar a peça”. Perguntou há quanto tempo eu tinha o box. Respondi: “Há 14 anos”. E ela voltou a dizer para trocá-lo.

Numa boa, a gente paga caro por um box de blindex para durar 10 anos? O fabricante sabe disso, mas não fala nada? Por que quando vende o produto não diz que a vida útil é curta? Pelo contrário, vende a durabilidade. Dizem: “Comprem o vidro, é mais caro, mas dura a vida inteira, não estraga. É seguro, mais bonito”, etc, etc, etc. Ou alguém já ouviu: “Coloque box de vidro, é mais caro, dura 10 anos, depois você tem de trocar, porque não tem como limpar as manchas de gordura do corpo que se acumulam na base”.

Dez anos depois, ainda na peleja, apesar de ter mudado de apartamento, fiz uma pesquisa e descobri nova receita: misture uma xícara de água morna, uma xícara de vinagre de álcool e uma colher de sopa de detergente neutro. Borrife, espere de 5 a 10 minutos e enxague com abundância. Se não tirar tudo, esfregar com bicarbonato, com uma bucha úmida.

Depois de tanto tempo, descobri que não podemos misturar bicarbonato com vinagre. A acidez do vinagre anula o efeito do bicarbonato.

Se alguém tiver receita melhor, por favor, me passe, pois essa última mistura também não resolveu o meu problema.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.