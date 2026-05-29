Alfabetização infantil: cinco atitudes que podem acelerar o aprendizado

Recebi material muito bom e importante da rede Ensina Mais Turma da Mônica, com dicas práticas e lúdicas para estimular leitura, escrita e desenvolvimento infantil de forma leve e natural. Como achei muito rico, vou publicá-lo aqui, resumido por causa do espaço, mas sem prejudicar o conteúdo:

“O processo de alfabetização infantil vai muito além de aprender letras e sílabas. Nos primeiros anos da infância, o contato com a leitura e a escrita também está diretamente ligado ao desenvolvimento da criatividade, da comunicação, da autonomia e da confiança. Muitas famílias buscam formas de estimular o aprendizado de maneira leve e eficiente dentro e fora da sala de aula. Pequenas estratégias fazem diferença no desenvolvimento dos pequenos.

Segundo dados do Indicador Criança Alfabetizada divulgados pelo Ministério da Educação, 56% das crianças brasileiras estavam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental em 2024. O índice reforça a importância do acompanhamento familiar e de estímulos fora do ambiente escolar.

Pensando nisso, José Júnior, diretor nacional da Ensina Mais Turma da Mônica, reuniu cinco dicas práticas para auxiliar pais e responsáveis pelo aprendizado das crianças.

1. Transforme a leitura em momento prazeroso. Criar o hábito da leitura desde cedo ajuda a despertar o interesse pelas palavras e pela construção de frases. Ler histórias em voz alta e incentivar a criança a contar o que entendeu da narrativa fortalece o vocabulário, a imaginação e a associação entre sons e letras.

2. Inclua letras e palavras na rotina da criança. Identificar placas na rua, nomes de produtos no supermercado, embalagens, músicas e até receitas ajuda a aproximar a alfabetização do cotidiano.

3. Use brincadeiras como ferramenta de aprendizado. Jogos de memória com letras, caça-palavras, massinha para formar sílabas, músicas e atividades de desenho ajudam no reconhecimento das palavras e no desenvolvimento da coordenação motora, passo importante para a escrita.

4. Evite comparações e respeite o tempo da criança. Cada criança possui ritmo próprio de aprendizagem.

5. Mantenha a rotina equilibrada de estímulos. A alfabetização é mais eficiente quando a criança possui rotina organizada, com momentos de descanso, brincadeiras, atividades físicas e contato com diferentes estímulos educativos. O excesso de cobranças pode gerar efeito contrário e dificultar o aprendizado.

Quando a alfabetização é estimulada de forma leve, lúdica e conectada ao cotidiano da criança, o aprendizado ocorre de maneira mais natural e consistente.

Pequenos hábitos dentro de casa, como incentivar a leitura, explorar palavras no dia a dia e transformar o aprender em algo prazeroso, contribuem tanto para o desenvolvimento da escrita e da leitura quanto para a autonomia, criatividade e confiança dos pequenos.”

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.