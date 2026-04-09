Intestino é o nosso segundo cérebro e chave do bem-estar

O intestino abriga trilhões de microrganismos que formam a chamada microbiota intestinal. Esse ecossistema participa de processos que vão da digestão e absorção de nutrientes até a regulação do sistema imunológico, do metabolismo e da comunicação com o cérebro.

A nutricionista Ana Cristina Gutiérrez, membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife, diz que cuidar do equilíbrio da microbiota do intestino é essencial para a saúde, uma vez que desequilíbrios podem estar associados a diversas doenças metabólicas, inflamatórias e neurológicas.

Os microrganismos presentes no intestino podem influenciar o desenvolvimento e o funcionamento do cérebro, estando associados a diferentes condições psiquiátricas, neurológicas e neurodegenerativas. Ainda assim, especialistas ressaltam que se trata de um campo em expansão. São necessários mais estudos para compreender os mecanismos envolvidos.

Uma revisão publicada na revista científica Annals of Gastroenterology aponta que a atividade da microbiota intestinal está relacionada à resposta ao estresse, à ansiedade e à memória. Segundo os autores, microrganismos do intestino são capazes de modular a produção de neurotransmissores e metabólitos que afetam o funcionamento do sistema nervoso central.

A microbiota também influencia a produção de substâncias envolvidas no ciclo sono-vigília e na resposta ao estresse, de acordo com estudo publicado na revista Plos One.

Como cuidar do seu intestino? Hábitos rotineiros fazem diferença para manter esse órgão saudável, ajudando a favorecer a diversidade e o equilíbrio da microbiota.

A especialista recomenda consumir diariamente alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. A meta proposta pela Organização Mundial de Saúde é de 25g de fibras por dia.

Outra recomendação é consumir alimentos fermentados, como iogurte, kefir e kombucha. Evite o excesso de açúcares e gorduras, porque eles impactam o equilíbrio da microbiota.

Tome água. É importante cuidar da hidratação para que o intestino funcione adequadamente. Além disso, pratique atividade física regularmente, durma bem e controle o estresse.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.