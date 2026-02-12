Câncer colorretal: 7 sintomas silenciosos que não devem ser ignorados

A recente morte do ator James Van Der Beek aos 48 anos, conhecido por seu papel na série “Dawson's Creek”, acendeu um importante alerta sobre o câncer colorretal. Diagnosticado em agosto de 2023, o ator tornou sua luta pública em novembro de 2024, usando sua plataforma para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. A doença, que afeta o intestino grosso e o reto, muitas vezes avança de forma silenciosa, e identificar os sinais iniciais aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido.

Este tipo de câncer é um dos mais incidentes no mundo, e a informação é a principal ferramenta para combatê-lo. Muitos dos seus sintomas podem ser confundidos com problemas digestivos comuns, o que leva ao adiamento da busca por ajuda médica. Por isso, conhecer os sinais que seu corpo emite é um passo crucial para o cuidado com a saúde. Órgãos de saúde recomendam que o rastreamento para a população de risco médio comece aos 45 anos.

Sinais de alerta do câncer colorretal

Especialistas listam alguns sintomas que, embora sutis, não devem ser ignorados quando se tornam persistentes. Ficar atento a eles pode fazer toda a diferença. Veja os sete principais:

1. Mudanças no hábito intestinal: diarreia ou prisão de ventre que duram mais do que alguns dias, sem uma causa aparente, como uma mudança na alimentação. A sensação de que o intestino não esvazia completamente também é um sinal.

2. Sangue nas fezes: a presença de sangue, seja vermelho vivo ou mais escuro, é um dos sintomas mais diretos. Ele pode aparecer visivelmente no vaso sanitário ou apenas no papel higiênico.

3. Desconforto abdominal persistente: dores, cólicas, gases ou inchaço que não melhoram. Esse desconforto contínuo não deve ser tratado como algo normal do dia a dia.

4. Perda de peso sem motivo: emagrecer sem estar fazendo dieta ou praticando mais exercícios físicos é um sinal de alerta para diversos tipos de câncer, incluindo o colorretal.

5. Fraqueza e cansaço constantes: sentir-se esgotado com frequência, mesmo após uma boa noite de sono, pode indicar anemia decorrente de uma perda crônica de sangue pelo intestino.

6. Fezes mais finas ou em fita: uma alteração no formato das fezes, que se tornam mais afiladas do que o normal, pode indicar que um tumor está obstruindo a passagem no intestino.

7. Anemia por deficiência de ferro: um diagnóstico de anemia, sem outra causa clara, pode ser o primeiro indício de um sangramento intestinal oculto provocado pelo tumor.

É importante ressaltar que esses sintomas podem estar associados a outras condições de saúde menos graves. No entanto, se eles persistirem, a recomendação é procurar um médico para uma avaliação detalhada. Exames preventivos, como a colonoscopia, são fundamentais e podem salvar vidas.

