O que está acontecendo com a moda?

A moda sempre foi espelho do seu tempo, às vezes fiel, às vezes distorcido. Mas, nos últimos anos, esse espelho parece ter se transformado em funil que estreita, exagera e reconstrói a forma feminina de maneira quase irreconhecível. A pergunta que se faz é simples: a moda começou a exagerar, ou até mesmo distorcer, o corpo da mulher como nunca havia feito antes?

Não se trata apenas de estética, mas de linguagem. A roupa comunica, molda percepção e, em muitos casos, impõe padrões. Historicamente, o vestuário feminino sempre transitou entre liberdade e opressão: dos espartilhos sufocantes do século 19 às minissaias libertadoras e escandalosamente revolucionárias dos anos 1960. Mas atualmente a moda traz um fenômeno diferente, a mistura de exagero estético com influência digital.

As redes sociais aceleraram tendências e, ao mesmo tempo, radicalizaram formas. Cinturas impossivelmente finas, quadris exageradamente marcados e aumentados, ombros estruturados além do natural, tecidos que comprimem, expandem ou simulam proporções inexistentes. A silhueta deixa de ser apenas vestida e passa a ser “editada”.

Há uma nova anatomia em curso, construída por modelagens agressivas, enchimentos, recortes extremos e tecidos tecnológicos. O corpo feminino se tornou um projeto, quase uma escultura moldada para atender à expectativa que não nasce da realidade, mas da repetição visual.

Não é coincidência que essa estética converse diretamente com filtros, edições e padrões digitais. O que antes era exclusivo das passarelas hoje circula nos posts das redes sociais, nas vitrines virtuais. A moda já não acompanha o comportamento apenas, mas amplifica esse comportamento e, muitas vezes, o distorce.

Outro ponto crucial é a dualidade contemporânea: enquanto discursos de aceitação e diversidade ganham força, a indústria cria novas formas de pressão estética, mais sutis, porém igualmente exigentes. Não basta mais ser magra ou curvilínea, tem de ser as duas coisas ao mesmo tempo, em proporção quase matemática.

Isso revela um paradoxo: nunca se falou tanto sobre liberdade corporal, mas nunca se viu tanta padronização disfarçada de individualidade. A moda vende a ideia de expressão pessoal, mas entrega um molde coletivo.

E o papel do consumo? Peças que prometem “modelar”, “levantar”, “afinar” e “realçar” não apenas vestem, prometem corrigir. E, ao prometer correção, reforçam a ideia de inadequação. O corpo natural passa a ser insuficiente.

Não podemos generalizar. Existem movimentos autênticos que caminham na direção oposta, valorizando o conforto, a fluidez e a diversidade de corpos. Marcas independentes, estilistas conscientes e consumidores críticos propondo novidades. Mesmo assim, o impacto do exagero visual domina.

A moda, em sua essência, deveria dialogar com o corpo, não substituí-lo. Deveria libertar, não recalibrar. O exagero, quando usado como expressão artística, tem seu valor. Mas quando se torna regra silenciosa, transforma-se em imposição. No fim, a questão não é o que se veste, mas o que se espera de quem veste.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.