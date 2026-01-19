Qual é o melhor horário de estudo para seu filho?

A maioria das crianças aqui no Brasil acorda cedo demais, toma café da manhã rapidamente (às vezes nem come nada) e corre para a aula ainda com sono. Especialistas alertam que isso pode comprometer o rendimento escolar, o bem-estar e até o desenvolvimento físico dos alunos.

Dormir o suficiente, começar o dia sem pressa e chegar à escola com disposição são condições fundamentais para potencializar o aprendizado e o estado emocional.

De acordo com estudos, crianças que vão para a escola de tarde aprendem com mais facilidade. A explicação está no ciclo circadiano, o relógio interno biológico do corpo humano, que determina quando o organismo sentirá fome ou sono. Ele está conectado com o meio ambiente, principalmente aos ciclos naturais de luz (o dia) e escuridão (a noite).



A Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos informa que crianças de 3 a 5 anos precisam dormir de 10 a 13 horas; enquanto aquelas com 6 a 13 anos devem dormir de 9 a 11 horas. Acordando mais cedo, o estudante acaba tendo menos tempo de sono e seu “estado de alerta” prejudicado nas primeiras horas da manhã.

Quando respeitamos o ritmo natural do corpo, promovemos mais saúde, mais concentração e mais capacidade de aprendizagem. O turno da tarde é uma opção, permitindo que as crianças durmam o tempo necessário e comecem o dia sem pressa.

Além dos benefícios neurológicos, o período vespertino favorece a convivência familiar e a rotina escolar. Apesar disso, as aulas pela manhã são o modelo que predomina no Brasil, muitas vezes por questões logísticas ou por tradição cultural.

A seguir, a orientadora educacional Raquel Faracini, de Campinas, elenca os prós e contras dos dois períodos:



• Prós do período matutino

Tanto o clima geralmente ameno quanto a menor incidência de dispersões na sala tornam as primeiras horas do dia ideais para atividades ao ar livre e aulas que exigem maior concentração. As lições de casa podem ser feitas à tarde enquanto o que foi aprendido pela manhã ainda está fresco na memória do aluno.



• Contras do período matutino

Alunos sofrem com o desalinhamento do relógio biológico, dormindo menos horas do que o recomendado, o que leva a déficits cognitivo e emocional. A rotina matinal acelerada faz com que muitos estudantes saiam de casa em jejum, prejudicando memória e autorregulação. Para as famílias, o estresse de conciliar horários de trabalho e transporte escolar costuma gerar correria, além de dificultar a marcação de consultas e compromissos pela manhã.



• Prós do período vespertino

A manhã fica livre para atividades de enriquecimento como esportes e leitura, além de consultas médicas, por exemplo. As crianças podem tomar um café da manhã tranquilo em família, promovendo hábitos saudáveis e mais contato com os pais e irmãos.



• Contras do período vespertino

As lições de casa precisam ser feitas na manhã do dia seguinte. Há necessidade de reorganizar as refeições e atividades domésticas para acomodar a rotina escolar.

