Bazar beneficente Tecendo Sonhos chega à 50ª edição e está imperdível

Será na próxima quarta-feira (5/11) a 50ª edição do Bazar Tecendo Sonhos, em prol do Lar de Idosas Recanto Feliz São Francisco de Assis. Não se espantem, é isso mesmo. Este bazar acontece há 50 anos, desde que as amigas Nieta Salles Ferreira, Glorinha Lima e Diva Coscarelli criaram o asilo para cuidar de idosas em situação de vulnerabilidade social, o que é feito com amor, carinho, respeito e profissionalismo, visando promover a melhoria da qualidade de vida das assistidas.

Este trabalho sempre foi exemplo de qualidade, dedicação e dignidade. Enquanto o trio estava vivo, assumiu a manutenção do Lar. Agora quem está à frente da instituição são as filhas, a segunda geração: Nice e Junia Lima, filhas de Glorinha; Letícia Coscarelli, filha de Diva; e Rosani Cunha. Elas arrecadam doações, promovem ações beneficentes e buscam contribuições voluntárias.



Desde 1971, as voluntárias se reuniam na casa de Nieta Salles Ferreira para confeccionar roupas para doação e distribuição em asilos de idosos e pessoas carentes. Em 1975, fizeram o primeiro bazar. Daí em diante, só pensavam em montar um asilo. Em 1981, conseguiram concretizar esse sonho, onde são mantidas 30 idosas carentes.

Atualmente, cerca de 40 voluntárias se reúnem semanalmente em duas casas de costura para bordar, crochetar, costurar e criar produtos para serem vendidos no bazar anual. A venda total é revertida para o Recanto Feliz São Francisco de Assis.



Só quem já foi sabe da beleza dos trabalhos, a qualidade dos bordados. Pena que o atual projeto gráfico do jornal não permite mais fotos nesta coluna. Há toalhas de mesa; jogos americanos bordados; jogos americanos com motivos infantis em crochê; toalhas de lavabo e de rosto de linho, bordadas à mão com motivos variados; guardanapos de linho misto bordados à máquina; guardanapos de coquetel; descansos de talher; coberturas de jarra em crochê; kits bebê; jogos de berço; jogos de cama de casal; almofadas; souplas; boleiras em decoupage; cestas de crochê; panos de prato e muito mais.

O 50º Bazar Tecendo Sonhos ficará no Luminis Urban Play. As portas serão abertas às 12h de quarta-feira que vem. Quem quiser “pegar o filé” deve chegar cedo, porque dá fila e os artigos acabam rápido. O bazar é uma realização da Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte. Imperdível.



Quarta-feira (5/11), a partir das 12h, no Luminis Urban Play (Rua Tomé de Souza, 273, Funcionários).

