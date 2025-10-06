A desordem te torna menos atraente

Gosto muito de pesquisas. Por isso, sempre que recebo material sobre pesquisas relacionadas à saúde ou a comportamento – principalmente situações cotidianas – faço questão de divulgar aqui, porque pode ser útil para muitas pessoas. A de hoje, então, nem se fala.



Se você acha que deixar suas meias no chão é inofensivo, saiba que ser bagunceiro não algo desagradável apenas aos olhos – a desorganização destrói, silenciosamente, o romance. Uma nova pesquisa nacional descobriu que viver com um parceiro desleixado pode diminuir seriamente a chama do relacionamento.



Questionados sobre seus problemas com parceiros bagunceiros, a principal reclamação dos entrevistados foi simples: eles só querem que seus parceiros atendam sem que eles mandem. A pesquisa com mil pessoas em relacionamentos descobriu que mais de um terço admite que a desordem do parceiro fez com que se sentissem menos atraídos por ele, de acordo com o The Storage Center. As mulheres estão reclamando mais da bagunça do que os homens: 62% dizem que o caos do parceiro as deixa loucas, em comparação com 50% dos homens.



E quando a bagunça está grande demais, muitos não esperam, eles simplesmente arrumam tudo sozinhos, mesmo que não tenha sido feita por eles (59% das mulheres, 47% dos homens).



Mais de um terço dos entrevistados diz que um parceiro desorganizado acaba com a atração, e 61% dizem que a desordem causa brigas frequentes. E veja só: quase 70% dos casais acumulam roupas que nem servem mais, só por precaução. Mas quem nunca? O amor pode ser cego, mas e a bagunça? Essa, o amor vê, e muito bem. Voltar para casa que tem um parceiro bagunceiro não significa relaxar em paz. Significa sobreviver a um campo minado.



Mais de um quarto admite que as pilhas de roupas transbordam como um vulcão de roupa suja, e 19% relatam que meias e roupas íntimas se espalham como confete. Adicione mais 19% cujos parceiros andam por aí com "roupas de fora" na cama ou no sofá, e 15% que não conseguem distinguir o limpo do sujo. Bem-vindos ao caos doméstico, cortesia do seu parceiro. Meias sujas podem ser pequenas, mas com enormes consequências. A bagunça desencadeia guerras secretas. Quase quatro em cada 10 adultos admitem que já limparam os pertences do parceiro em segredo, com a Geração Z elevando esse número para 46%.



Alguns homens até quebraram coisas "acidentalmente" só para se livrar delas, sorrateiramente 35%, com a Geração Z dobrando a aposta para 52%. E para os noivos? A sabotagem doméstica é praticamente um rito de passagem: 46% já jogaram coisas fora em segredo e 42% as quebraram intencionalmente. Casais? Nem tanto, 63% dizem que nunca fizeram isso. A bagunça não destrói apenas relacionamentos, ela mata o romance em potencial antes mesmo de começar. Fica o alerta. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)

