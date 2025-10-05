





Já consolidado no calendário fashion da cidade, o projeto Passarela da Liberdade retorna em sua quinta edição com o tema Minas feita à mão, destacando a pluralidade criativa do estado por meio das artes e ofícios, saberes e fazeres, patrimônio material e imaterial, tradições e manifestações populares. O desfile será no dia 22, no Grande Teatro do Palácio das Artes, e envolve 41 designers mineiros. Giovanni Frasson estará à frente do stylist pela terceira vez. Nesta temporada, ao time de estilistas veteranos se juntam quatro novos criadores indicados pelas quatro faculdades de moda de Belo Horizonte, uma parceria da A.Criem com a academia. Os indicados pelas instituições foram Débora Carvalho (UNA); Henrique Mattos (UFMG); Isabela Mendes (UEMG) e Sofia Nogueira Barbi (FUMEC). O evento é uma iniciativa do governo de Minas, por meio da Secult – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Codemge – Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e FCS – Fundação Clóvis Salgado, em parceria com a A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais.

A arquiteta Estela Neto Odilon Araújo/divulgação

Centenário

Já foi marcada a data da grande noite que celebrará os 100 anos do Automóvel Clube de Minas Gerais, que marcou época na cidade, com festas da sociedade mineira. Inesquecíveis, para quem participou. Será na sexta-feira, 14 de novembro. A proposta da equipe organizadora, comandada pelo diretor social do clube, Franklin Bethônico, é usar todo o prédio. A RD Design, de Olguinha Ullmann, assinará a decoração. Todo o serviço de coquetel e jantar estará a cargo da cozinha da casa, que é clássica, tradicional e impecável. Jackie Verneiul e Maria Flávia Zech Coelho estão ajudando na mobilização das presenças e Frankling garante que a banda não deixará a pista vazia. Promete.

Jantar italiano



Será nesta quinta-feira o jantar italiano musical de Lilian Furman, na Cantina Provincia de Salerno. Nunca vi a anfitriã tão animada com uma edição como esta. Ligou dizendo que a noite vai surpreender tanto pela música – fez segredo de quem vai tocar – quanto pelo menu, que é assinado pelo chef Bruno Peluso. Como o cardápio está descrito na divulgação, de fato está de primeira: de entrada carpaccio, creme de abóbora com ragu de cordeiro; os pratos principais são: fetuccine com camarões e alho-poró e risoto de funghi com bisteca suína. De sobremesa, a tradicional ambrosia do saudoso chef Remo Peluso.

Jantar Chefs contra o câncer



Na última terça-feira, foi realizada a 11ª edição do jantar Chefs Contra o Câncer encerrando com chave de ouro o mês do setembro dourado, de conscientização do câncer infantojuvenil. A noite reuniu chefs brasileiros estrelados, que vieram exclusivamente para assinar o jantar, no Complexo CentoeQuatro, em benefício da Casa de Acolhida Padre Eustáquio. A Cape acolhe crianças com câncer e outras doenças não infecciosas. O evento conseguiu arrecadar mais de R$ 220 mil para a instituição, o que representa 59% a mais do que o valor levantado no ano anterior.



Rita Lee



Sucesso de público e crítica, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical chega a Belo Horizonte para apresentações de 10 a 12 deste mês, no Sesc Palladium. Estrelado por Mel Lisboa e dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, o musical tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães.



Giramundo



O Giramundo e a Fundação Clóvis Salgado celebram 55 anos de história com a Ocupação Giramundo, no Palácio das Artes. A programação reúne uma exposição inédita de bonecos, atividades educativas, mostra de cinema, espetáculo e visitas guiadas. A exposição poderá ser conferida de 11 de outubro a 22 de fevereiro, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard. A programação inclui também a apresentação de “Alice no País das Maravilhas”, no próximo dia 12, no Grande Teatro.

por aí...

O ex-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antonio Anastasia, reúne prefeitos e gestores públicos para falar sobre aspectos legais da administração pública. Vai detalhar questões como prestação de contas, obras públicas, obras sociais, entre outros. Tudo parte do projeto “Diálogo Público Minas”, que acontece na Sala Minas Gerais (Filarmônica), na terça-feira, 7. Inscrições abertas.

Sempre dinâmica, a empresária Flávia Rotondo agita o circuito fashion nacional com nova edição do Salão Contemporâneo, que acontece entre 27 a 30 de outubro, na Arena do Pacaembú, em São Paulo. O lugar é o novo point paulistano para eventos de prestígio. Nas araras, o inverno 2026. Feira de pedidos.

E por falar em feiras de moda, o próximo Minas Trend (de 21 a 23 de outubro, no BH Shopping) vai comercializar os produtos pelo sistema de pronta-entrega com o verão 2025. Mas tem a opção do inverno 26, com pedidos. Não fica sozinha: no mesmo período acontecerá o salão Minas Show Room, reunindo marcas bacanas da cidade em outro local da cidade.

As recentes semanas de moda em Milão e Paris, sinalizam uma mudança radical no estilo das jovens fashionistas. As marcas italianas, propondo um shape fresco, leve, divertido e colorido, para atender a Geração Z. Os franceses, resgatando a ousadia criativa e o requinte, sua moeda fashion (quase) perdida. Mas o ponto alto foi o encontro das ‘diabas que vestem Prada’, com a atriz Meryl Streep aplaudida de pé e a editora Anna Wintour tentando ser simpática.

Foi muito prestigiado o lançamento do livro “Irmã Germana – A Exilada de Macaúbas”, do promotor Marcos Paulo de Souza Miranda. Além dessa obra, também foi revelado ali o retrato da focalizada, pintado pelo artista Wesley Rocher Monteiro. Uma importante referência iconográfica da beata, que viveu no século 18.

A nova secretária de Cultura e Turismo, Barbara Bottega, chegou com energia máxima na nova função. Entre os vários planos propostos por ela para estimular a atividade turística em todo o estado, o maior desafio parece ser a navegação limpa e tranquila na lagoa da Pampulha, prevista para janeiro. Vamos torcer para dar certo.

Qualquer menino de fazenda sabe que, ao destilar a cachaça, a ‘cabeça’ desse produto (isto é, 5% iniciais do que sai do alambique) tem que ser descartada. Ali está o metanol, que mata ou deixa cego. Uma série americana exibida aqui, chamada ‘Os Destiladores’, também mostra isso. Casos letais, já foram registrados em dezenas de países, causados pela ilegalidade, ganância ou descuido. Para fugir desse risco, o bebum inveterado pode comprar um detetor de metanol individual: o kit simples custa até 200 reais, enquanto os eletrônicos custam os ‘olhos da cara’, sem trocadilho. Até 8 mil reais. E devem dobrar de preço com o assunto pipocando na mídia.

