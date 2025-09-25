Confira cinco fatores desconhecidos que causam dores nas articulações

A gente vai ficando mais velho e as dores começam, principalmente nas articulações. Não é à toa que a turma da maior idade fala: “Se eu acordar sem dor em algum lugar, é porque morri e não vi”. Existem fatores que prejudicam nossas articulações que todos conhecem. Por isso, ficamos mais atentos a eles, mas o perigo mora nos fatores que desconhecemos, e este alerta vem do ortopedista especialista em dor Luiz Felipe Carvalho.

Como falei no início, a saúde das articulações geralmente é associada ao desgaste natural da idade, à prática de esportes de alto impacto ou a lesões, mas existem fatores menos óbvios que podem comprometer essas estruturas e gerar dores ou limitações a longo prazo. O ortopedista destaca a importância de conhecermos essas influências para prevenirmos problemas futuros.



São cinco fatores que o Luiz Felipe enumera que afetam suas articulações e que, segundo o ortopedista, são desconhecidos pela maioria das pessoas. São eles:



1. Posturas mantidas por muito tempo. Ficar horas sentado ou em pé, sem pausas para movimentar o corpo, pode gerar sobrecarga nas articulações. “A imobilidade prolongada contribui para rigidez e inflamação”, explica.

2. Falta de hidratação. A cartilagem articular é composta majoritariamente por água. A ingestão insuficiente de líquidos reduz a lubrificação, aumentando o atrito e acelerando o desgaste.



3. Estresse crônico. O estresse constante provoca liberação de hormônios inflamatórios, que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias.



4. Uso excessivo de calçados inadequados. Sapatos sem o devido suporte alteram a distribuição de peso no corpo e podem prejudicar joelhos, quadris e coluna.



5. Distúrbios do sono. A reparação de tecidos, incluindo cartilagem e ligamentos, ocorre principalmente durante o sono profundo. Dormir mal compromete esse processo.

De acordo com o especialista, conhecer e corrigir esses fatores é um passo importante para manter as articulações funcionais por mais tempo. “Prevenção é sempre o caminho mais eficaz para preservar a mobilidade e evitar dores futuras”, finaliza Luiz Felipe Carvalho. Fica a dica. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)

