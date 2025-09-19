Rejuvenescimento de mãos

Outro dia escutei uma novidade que deve animar e alegrar muitas mulheres: já é possível rejuvenescer as mãos. Alguns cirurgiões plásticos estão fazendo isso, injetando debaixo da pele o ácido hialurônico que é produzido naturalmente pelo corpo e tem propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Mas com o passar dos anos sua produção começa a diminuir, precisando ser reposto por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos.



A maior concentração do ativo ocorre na pele, preenchendo o espaço entre as células, mas está presente também nos tecidos conjuntivos e olhos, pois tem como função reter água, manter os tecidos hidratados e lubrificar as articulações.



Segundo uma especialista, “em termos químicos, o ácido hialurônico pertence a uma cadeia de moléculas longas chamadas polímeros, que têm diversos pontos ordenados por compostos químicos. Um quarto de colher de chá de ácido hialurônico pode conter cerca de um galão e meio de água, sendo este o melhor polímero para absorver água, um ingrediente chave para a hidratação da pele e tecidos’’.



Por sua capacidade de reter e atrair água, o ácido hialurônico é ótimo transporte para outras moléculas do corpo, equilibrando assim os níveis de hidratação nas diferentes camadas da pele. Como o ácido hialurônico também tem grande capacidade de se ligar às células, adaptando-se a fórmulas com outros ativos, e traz resultados rapidamente visíveis, acaba sendo bastante usado em medicamentos e cosméticos.



Embora utilizado por muitas pessoas em produtos de beleza, o ácido hialurônico ainda gera algumas dúvidas sobre seus benefícios, aplicações e recomendações.



COMO O ÁCIDO HIALURÔNICO FUNCIONA NA PELE?

Como é uma molécula versátil, os cientistas estão encontrando maneiras novas e benéficas de usá-la. No momento, é bastante usado para a saúde da pele, de uma forma geral.

O uso tópico por meio de cosméticos contendo altas concentrações do ácido hialurônico é fundamental para a hidratação e sustentação das camadas da pele, o que atenua e previne a formação de rugas e sulcos.

Mais de 50% da composição da pele é garantida pela substância, por isso, à medida que vamos deixando de produzi-la com o envelhecimento, é tão importante também estimular a sua produção natural com os procedimentos corretos.



O ÁCIDO HIALURÔNICO PODE SER EXPOSTO AO SOL?

Sim, pois como ativo não é fotossensível, não deixa a pele vulnerável ou irritada quando exposta ao sol. Além disso, não é uma má ideia utilizá-lo no verão, porque, além de hidratar a pele, ainda ajuda a reter a umidade e evitar o ressecamento causado pela alta exposição solar.

Então, não se preocupe ao utilizar o ácido hialurônico quando for sair em dias ensolarados. Só não esqueça do protetor solar.



COM QUE FREQUÊNCIA O ATIVO PODE SER UTILIZADO?

Entendemos a importância do uso contínuo do ácido hialurônico, dada a sua relevância para a saúde e beleza da pele, podendo ser usado inclusive diariamente.



QUEM NÃO PODE FAZER O USO DE ÁCIDO HIALURÔNICO?

Não existem contraindicações quanto ao uso tópico do ácido hialurônico, salvo quando há alguma sensibilidade ou alergia a algum tipo de componente na fórmula. Por isso, antes de utilizar o ácido hialurônico na sua rotina diária de cuidados, consulte um sempre um especialista.

