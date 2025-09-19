Assine
ANNA MARINA

Rejuvenescimento de mãos

O uso de ácido hialurônico é feito por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos, podendo ser injetado sob a pele

19/09/2025 04:00

Muitos profissionais da área de estética utilizam o ácido hialurônico também para preenchimento facial - (crédito: Freepik)
Outro dia escutei uma novidade que deve animar e alegrar muitas mulheres: já é possível rejuvenescer as mãos. Alguns cirurgiões plásticos estão fazendo isso, injetando debaixo da pele o ácido hialurônico que é produzido naturalmente pelo corpo e tem propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Mas com o passar dos anos sua produção começa a diminuir, precisando ser reposto por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos.

 

A maior concentração do ativo ocorre na pele, preenchendo o espaço entre as células, mas está presente também nos tecidos conjuntivos e olhos, pois tem como função reter água, manter os tecidos hidratados e lubrificar as articulações.


Segundo uma especialista, “em termos químicos, o ácido hialurônico pertence a uma cadeia de moléculas longas chamadas polímeros, que têm diversos pontos ordenados por compostos químicos. Um quarto de colher de chá de ácido hialurônico pode conter cerca de um galão e meio de água, sendo este o melhor polímero para absorver água, um ingrediente chave para a hidratação da pele e tecidos’’.

 


Por sua capacidade de reter e atrair água, o ácido hialurônico é ótimo transporte para outras moléculas do corpo, equilibrando assim os níveis de hidratação nas diferentes camadas da pele. Como o ácido hialurônico também tem grande capacidade de se ligar às células, adaptando-se a fórmulas com outros ativos, e traz resultados rapidamente visíveis, acaba sendo bastante usado em medicamentos e cosméticos.


Embora utilizado por muitas pessoas em produtos de beleza, o ácido hialurônico ainda gera algumas dúvidas sobre seus benefícios, aplicações e recomendações.


COMO O ÁCIDO HIALURÔNICO FUNCIONA NA PELE?
Como é uma molécula versátil, os cientistas estão encontrando maneiras novas e benéficas de usá-la. No momento, é bastante usado para a saúde da pele, de uma forma geral.

O uso tópico por meio de cosméticos contendo altas concentrações do ácido hialurônico é fundamental para a hidratação e sustentação das camadas da pele, o que atenua e previne a formação de rugas e sulcos.

 

Mais de 50% da composição da pele é garantida pela substância, por isso, à medida que vamos deixando de produzi-la com o envelhecimento, é tão importante também estimular a sua produção natural com os procedimentos corretos.


O ÁCIDO HIALURÔNICO PODE SER EXPOSTO AO SOL?
Sim, pois como ativo não é fotossensível, não deixa a pele vulnerável ou irritada quando exposta ao sol. Além disso, não é uma má ideia utilizá-lo no verão, porque, além de hidratar a pele, ainda ajuda a reter a umidade e evitar o ressecamento causado pela alta exposição solar.

Então, não se preocupe ao utilizar o ácido hialurônico quando for sair em dias ensolarados. Só não esqueça do protetor solar.

 


COM QUE FREQUÊNCIA O ATIVO PODE SER UTILIZADO?
Entendemos a importância do uso contínuo do ácido hialurônico, dada a sua relevância para a saúde e beleza da pele, podendo ser usado inclusive diariamente.


QUEM NÃO PODE FAZER O USO DE ÁCIDO HIALURÔNICO?
Não existem contraindicações quanto ao uso tópico do ácido hialurônico, salvo quando há alguma sensibilidade ou alergia a algum tipo de componente na fórmula. Por isso, antes de utilizar o ácido hialurônico na sua rotina diária de cuidados, consulte um sempre um especialista.

 

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

