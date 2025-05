Refeições prontas

De tanto ver a minha mãe fazendo tudo em casa, eu e minhas irmãs aprendemos tudo. Acho a maior graça ao escutar casos de moças que se casam, não contratam empregados para trabalhar em casa e preferem fazer suas refeições na rua do que fazer qualquer coisa que não seja maquilagem, pentear cabelos, embonecar-se. Já escutei casos de mulheres que derrubam dois litros de óleo em uma panela para fritar um ovo. Uma das ocupações mais rendosas dos últimos tempos é fornecer marmitas. Antigamente, empregados trançavam pelas ruas com um carregador de marmitas, várias vasilhas presas a uma alça de metal. Atualmente, esse trabalho desapareceu das ruas.



O que existe são os motoqueiros que levam em uma espécie de caixa atrás da motoca, onde são colocados os pratos para quem não deseja preparar a própria comida. Outros aproveitam o fim de semana para cozinhar tudo que podem para a semana que se inicia. Guardam nos freezers ou nas geladeiras vasilhas com arroz e feijão. As verduras são colocadas em saladas, que não pedem fogo e panela e podem ser preparadas na hora. O mais difícil de guardar são as carnes, os bifes devem ser passados na hora. O truque é separar todos de uma vez, colocar numa vasilha e guardar na geladeira. Na hora da refeição, é só retirar um pouco antes para descongelar e passar na frigideira quente.



Alguns pratos com caldo podem ser preparados para várias refeições. E as mercearias estão vendendo agora vasilhas com pequenas porções para quem quer variar, sem cozinhar. Macarrão é o prato mais simples de variar. Basta cozinhar vários molhos e guardar em vasilhas separadas na geladeira. Na hora da refeição, basta cozinhar o macarrão e usar o molho que está pronto. Uma esquentadinha, queijo ralado e muita fome resolvem o problema em poucos minutos. Alguns acompanhamentos, como a batata frita, são encontrados em todas as mercearias. Para ficarem mais agradáveis, basta deixá-las esquentando um pouco, no forno fraco. Fica parecendo que acabaram de ser feitas.



Alguns pratos não aguentam improvisação, como o quiabo com angu, comida bem mineira. E couve só vai bem se for passada na hora. Mas o feijão tropeiro enfrenta com sabor qualquer tempo de produção. Quando fica guardado, é só jogar um pouco de óleo e esquentar – fica absolutamente natural. Pratos de forno, como os souflês, devem ser consumidos assim que saíram do forno. Mas seu preparo pode ser feito antecipadamente. Na hora de esquentar, basta colocar os ovos batidos, queijo parmesão e fica como acabado de fazer.



As lojas que vendem vasilhame estão oferecendo vários tipos, de todos os tamanhos. Eles servem para colocar a comida pronta, guardar na geladeira e esquentar na hora de servir. Estudantes que moram fora são os maiores usuários desse tipo de alimentação, principalmente quando moram em outras cidades. Quando aparecem para visitar a família, levam tudo que conseguem nesses vasilhames pequenos. Mas, quando a diferença de cidades é longa, é bom comprar uma daquelas embalagens grandes, tipo mala, para armazenar as pequenas. Os alimentos preparados resistem a qualquer distância.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.