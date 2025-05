Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas vai até 18/5, no Minascentro

Começa nesta sexta-feira (9/5), no Minascentro, a 66ª Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, ótima oportunidade para comprar roupas de inverno e até de verão. Funciona até o próximo dia 18 e recebe cerca de 100 expositores das cidades de Jacutinga, Monte Sião, Andradas e Ouro Fino, conhecidas nacionalmente como o berço do tricô brasileiro. Produzem o fino do fino da roupa que é uma das tradições da moda atual e bem resolvida.

O interior de Minas está firme como criador de moda. Quem for ao Minascentro encontrará malhas, muito couro e oferta diferenciada de acessórios.

A abertura nesta sexta-feira vem a calhar para quem ainda não encontrou o presente do Dia das Mães, principalmente com a mudança de temperatura que tem ocorrido na capital. Com certeza, vai agradar em cheio e ainda economizar, porque os preços sempre foram muito atrativos.

Consolidada como uma das principais vitrines da moda de inverno no Brasil, a feira deste ano espera 50 mil visitantes. O bom do evento é a variedade. Além dos casacos mais pesados, agasalhos e blusas feitos com lãs grossas, há produtos em tricô com linhas mais leves, tecnológicas, ideais para meia estação. Também se encontram modelos sem mangas que cabem em qualquer época do ano deste nosso país tropical.

Cada vez mais, os expositores investem em coleções fashion e mais elegantes, que podem ser usadas em ocasiões sociais. Outros apostam em produções para moda praia e resort. Há também variedade de produtos para crianças e adolescentes.

A novidade desta edição da feira é o concurso anunciado pelos organizadores, o Minuto de Moda. Visitantes, criadores de conteúdo e influenciadores devem transformar o tricô no grande protagonista de vídeos autênticos e cheios de estilo.

Vídeos de até 60 segundos devem ser produzidos nas instalações da própria feira com peças de tricô e postados no feed do Instagram, com perfil aberto para o público durante todo o período do evento.

É obrigatório marcar a @feirademalhasdetricosuldeminas como colaboradora na publicação.

As inscrições serão abertas hoje, dia 9, e seguem até a próxima sexta-feira (16/5), às 20h. O anúncio dos vencedores e as premiações ocorrerão no dia 17, às 12h. Serão sorteados três vídeos de forma aleatória e três vídeos por engajamento.

26ª FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ DO SUL DE MINAS

Desta sexta-feira (9/5) a 18/5. Minascentro, Rua Guajajaras, 1.022, Centro. De segunda a sexta, das 13h às 20h; sábado e domingo, às 12h às 20h. Entrada franca, mediante cadastro e retirada de ingressos no site do evento. Informações no Instagram.

