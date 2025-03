Leilão especial de um acervo muito rico

Depois de mais de 40 anos em atividade, apresentando o melhor da arte mundial, a Galeria DotArt, fundada por Maria Helena Bahmed e depois por sua filha Leila Gontijo, encerrou suas atividades no fim do ano passado. Como ficou com um acervo muito rico, fará um leilão híbrido, com parte presencial, na própria galeria, e parte virtual, pela paulista Blombô. A empresa especializada em leilões de arte tem como leiloeiro o mineiro Daniel Rebouço, muito conhecido por aqui. A exposição das obras será aberta na segunda, 17, e tem telas de Candido Portinari, Palatnik, Guignard, Amilcar de Castro, Krajcberg, Di Cavalcanti, Tomie Ohtake, entre outros. A visitação poderá ser feita até o dia 24 de março, de segunda a sexta, das 11h às 18h, e aos sábado e domingo, das 11h às 15h (entrada pela Rua Pernambuco). O leilão será nos dias 24, 25 e 26 de março, às 20h.

Em Sampa

Com curadoria de Diógenes Moura, Minas será personagem principal da exposição “Derradeiro”, do fotógrafo Marco Alves, que será aberta em São Paulo, no próximo sábado, 15, junto com o lançamento do livro de mesmo nome, na Kobbi Gallery. As obras mostram São Roque de Minas, Serra da Canastra, Minas Gerais. Os personagens são os moradores locais vivendo com suas tradições e incorporando elementos da contemporaneidade dentro da existência. Nas imagens, o olhar do fotógrafo é um elemento a mais: íntimo e cheio de poesia.

Teatro

O espetáculo “Nebulosa de Baco”, nova montagem da premiada Cia. Stavis-Damaceno, chega para curta temporada no CCBB-BH. A peça, inspirada na obra do Nobel de Literatura Luigi Pirandello, traz à cena um instigante jogo entre realidade e ficção, com dramaturgia e direção de Marcos Damaceno. O espetáculo fica em cartaz até o dia 31 de março, com sessões acessíveis. No dia 29, haverá masterclass “O Desenho da Fala ou A Musicalidade da Palavra Falada”, ministrada por Rosana Stavis e Marcos Damaceno.

Ópera

No dia 19 de março, às 20h, o Palácio das Artes recebe a montagem de “Suor Angelica”, de Puccini, uma das óperas mais marcantes do repertório lírico e uma das poucas compostas para um elenco exclusivamente feminino. A história aborda amor materno e redenção e ganha vida com um grande elenco e a Orquestra e o Coro Virtuosi, sob regência de André Brant e direção cênica de Henrique Passini.

Fusões e aquisições

O mercado de luxo ficou em povorosa com as informações relacionadas a um possível acordo de aquisição da Versace pelo grupo Prada S/A, que, além da própria Prada, controla marcas mundialmente consagradas como a Miu Miu. Para os especialistas em direito societário Fernando Canutto e Gustavo Biglia, o mercado de luxo no Brasil pode ter impacto positivo para outras M&As (sigla em inglês para mergers and acquisitions, que, em português, significa fusões e aquisições) no setor da moda caso haja o acordo, que poderá ser finalizado até fim do mês e fortalecer o setor com grandes conglomerados, como LVMH, Kering, Richemont, Capri Holdings e Hermès. A negociação estaria na casa de 1,5 bilhão de euros. Atualmente, a Versace faz parte do portfólio de marcas da Capri Holdings, que faturou R$ 5 bilhões em 2023. Na visão de Gustavo Biglia, o movimento indica uma aceleração na consolidação do setor, fortalecendo a competição com conglomerados como LVMH e Kering, que já dominam grande parte do mercado global. Na mesma linha, o advogado Fernando Canutto entende que marcas brasileiras podem se tornar alvos atraentes para aquisição.

Acordo

O oftalmologista Ricardo Guimarães convida a coluna para a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação entre a União Brasileira para a Qualidade (UBQ) e o Rotary Club de BH – Mangabeiras, dia 11, às 19h30, no Automóvel Clube de Minas Gerais. A UBQ é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar empresas a melhorar a qualidade da gestão e implementação de projetos que transformam a realidade social, enquanto o Rotary Club é referência em ações comunitárias e projetos solidários.

Homenagem

A Câmara de Comércio Brasil-EUA anunciou que Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation, será homenageada com o 2025 Lifetime Achievement in Social Responsibility Award. O prêmio reconhece suas contribuições para o fortalecimento da filantropia, especialmente no Brasil, e o impacto de sua dedicação na construção de redes de apoio globais, na mobilização de investimentos sociais estratégicos e nas mudanças transformadoras em comunidades de todo o país. A entrega será no dia 14 de maio, durante o jantar de gala do Person of the Year Awards, que acontecerá no Museu Americano de História Natural, em Nova York.

Por aí...

Minas terá no próximo reinado de Momo, em 2026, a novidade do Carnaval da Fé. Ou seja, um programa especial para abrigar quem foge da folia para fazer seu retiro espiritual. Hábito comum entre católicos agora vai se estender a outros credos – e também oficializado no calendário, inclusive com roteiros organizados.

Curiosidades indiscretas: a contabilização de turistas carnavalescos chegando por Confins e pela estação rodoviária de BH, em 2025, ficou em 600 mil passageiros. Mas os que vieram de carro chegaram a um milhão. Com isso, os experts estão à procura dos outros cinco milhões de turistas para alcançar os seis milhões esperados oficialmente. Certamente, ficaram espalhados pelo interior de Minas.

Parece que o ponto alto da comoção carnavalesca em torno de Fernanda Torres (materializada com máscaras e fantasias) alcançou seu auge ao ser replicada como o mais novo personagem do Bloco dos Bonecos Gigantes de Olinda-PE. Dizem que a confecção da obra foi realizada após pedido que partiu diretamente de São Paulo. A escultura é cara.

Enquanto o Oscar de melhor Filme Estrangeiro ficou com o nosso “Ainda Estou Aqui” e o de Melhor Atriz pela (quase) desconhecida Mikey Madison (do filme “Anora”), o prêmio de mais elegante da noite hollywoodiana – entre as indicadas a Melhor Atriz – ficou dividido entre Demi Moore e nossa Fernanda Torres. Moore estava vestida com um sensual modelo de Giorgio Armani Privé e Fernanda com um Chanel.

O estilista Victor Dzenk passou o carnaval no bloco (cirúrgico) do hospital Orizonti – resultado de uma queda em casa, em que fraturou o seu punho. Última solução após 12 dias tentando consertar tudo com uma tipoia. Já está em casa.

Segue a todo vapor a implantação do Bosque Tânia Bulhões, em Uberaba, onde também será instalada a nova fábrica de suas porcelanas. O paisagismo leva assinatura do paulistano Ricardo Cardim, com plantas do cerrado. Com esse polo e a fábrica de Limoges (na França), a artista mineira garante produção autêntica e segura de suas peças. Tomara.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.