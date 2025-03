Fique de olho nos gatunos, pois eles são espertos e ágeis

Já contei aqui muitas vezes o saque que levei da funcionária que trabalhou em minha casa que, conhecendo meus hábitos, levou tudo o que pode em matéria de joias. Com ajuda de um chaveiro para abrir o portão, entrou com a chave da porta que já tinha e escolheu o que podia, sem pressa. Outro dia, achei entre papéis que guardo na gaveta um relógio que custou bem caro e ela não viu.



Fui olhar o armário e constatei que ela não roubou só joias e bijuterias, levou também minhas roupas de frio. Como o blazer de couro amarelo, quebra-galho para qualquer acontecimento. Outro igual, ou parecido, não vou achar em lugar nenhum. Quem comprou na mão dela, que deve morar aqui em BH, bem que podia pensar em me devolvê-lo. Prometo manter a boca fechada sobre a gentileza.



Das peças roubadas, sinto mais falta das pulseiras esportivas de brilhantes, que combinavam muito bem com o relógio que ficou.



Minha esperança é de que a polícia descubra o receptador e consiga resgatar algumas peças roubadas, mas nem nisso penso mais. Estou vacinada para sempre dessa atração por joias. Aliás, nem as bijuterias escaparam da minha indiferença.



Não estou na idade de me encher de correntes de ouro. O pescoço agora combina, mal e mal, com um colar de pérolas, mas ela não deixou nenhum. Foi embora até a gargantilha que separei para dar a uma sobrinha no Natal.



Numa certa época, havia na cidade muitos grupos de gatunos paulistas que descobriram o modo de entrar nas casas com a maior segurança. Amiga minha, cujas joias foram roubadas, gavetas e cofre totalmente vasculhados, encontrou no tapete debaixo da cama a bela esmeralda que ganhara de presente do marido. Havia sentido muito a perda, principalmente porque a reposição seria difícil: não se acha por aqui facilmente esmeralda de tantos quilates.



A surpresa maior é que uma das peças daquele jogo apareceu depois, perfeita, numa coleção vinda de Israel. A confiança era tanta que nem pensaram em fazer outro anel com aquela pedra. A curiosidade é que as peças roubadas costumavam viajar para o exterior no bolso do receptador. Basta que ele tivesse um “facilitador” no setor de embarque do aeroporto. Se fizesse conexão para outro voo, era moleza – a primeira fiscalização é acreditada e confiável.



Num dos maiores roubos de joias nesta cidade, o gatuno se identificou como funcionário de uma empresa prestadora de serviços. Entrou facilmente na casa, pediu à governanta para ver isso e mais aquilo, acabou dando no cofre, que foi aberto em um segundo quando a moça saiu do local para buscar um copo de água e café para o gatuno. Quando a proprietária chegou, achou curioso ver papéis que guardava no cofre no chão. Eram tão poucos e pequenos que a governanta não notou.



No caso de joias, gatunos costumam retirar as pedras das peças maiores, pois ouro e platina se derretem facilmente.



Muitas mulheres, preocupadíssimas, têm dois tipos de joias: uma autêntica, que só é usada para ir a lugares garantidos, e uma cópia, para usar ao deus-dará.

