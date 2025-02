Fim do botox? Fita facial é usada para suavizar a pele e reduzir rugas

Nunca fui seguidora do TikTok. Claro que entrei para conhecer quando começou, pois jornalista tem de estar bem informada e conhecer as novidades, pois a internet é viva, dinâmica e criativa. Não me senti atraída, mas anos depois, conversando com algumas pessoas, percebi que esta rede social se transformou em universo cheio de informações e dicas importantes. O truque é você deixar bem claro suas áreas de interesse.



Pois bem, aquele ambiente é propício para truques rápidos de beleza. A última moda que se espalha pelas telas é algo que podemos encontrar na farmácia ou nas plataformas de vendas on-line por menos de US$ 10. Isso mesmo, parece que o botox vai se aposentar. Ele está sendo substituído por um “band-aid”, ou melhor, fita adesiva para cicatrizes, para ser mais exata. Para falar a verdade, não é exatamente uma ideia nova, porque atrizes como Meryl Streep e Glenn Close já fazem uso dos “frownies” há anos.



Embora diferente da fita para cicatrizes, a fita facial de lifting pode fornecer efeito de curto prazo semelhante. A cantora americana Doechii, por exemplo, gerou burburinho por usar fita de lifting transparente para um visual mais contornado.



As folhas de cicatriz de silicone e adesivos de cicatriz de grau médico fornecem benefícios adicionais. São tradicionalmente usadas para reduzir a aparência de cicatrizes após cirurgias, cesáreas ou casos de acne grave. Tiktokers afirmam que descobriram outro uso para elas: suavizar a pele e reduzir a aparência de rugas.



Mais de 40 milhões aderiram à tendência, experimentando marcas populares de venda livre, como Steri Strips e Mepitac Scar Tape, entre outras. Muitos postaram vídeos “antes e depois”, revelando resultados. Alguns chegaram a afirmar que estão usando fita para cicatrizes em vez de botox.



As injeções de botox bloqueiam o neurotransmissor que sinaliza aos músculos para se contraírem. Com isso, relaxam os músculos faciais que causam linhas de expressão e rugas. Cientificamente falando, esse efeito pode ser difícil de replicar com um pedaço de fita, e alguns usuários de mídia social estão bem céticos sobre elas.



Em um clipe, a irmã caçula da influenciadora Alix Earle, Ashtin, falou de sua incredulidade, questionando se a diferença era visível ou apenas algum tipo de efeito placebo. “Deixou rugas no meu rosto, então sinto que piorou”, afirmou, enquanto começava a descascar a fita.



Depois de deixar a pele descansar por um momento e inspecioná-la mais profundamente, começou a mudar de ideia. “Você precisa cortar em tiras menores, mas sinto que fez alguma coisa, pois minhas linhas estão realmente muito profundas e parece bem plano e suave. Meio que funcionou. Ou talvez seja apenas um placebo, eu não sei”, disse Ashtin.



Com tantos usuários se perguntando se as folhas de silicone para cicatrizes funcionam, médicos começaram a compartilhar suas percepções. A dermatologista Shereene Idriss, especialista em cosméticos, examinou os potenciais benefícios estéticos da fita em um vídeo do TikTok.



“Ninguém precisa de fita facial de designer como esses bebês”, explicou Idriss, enquanto segurava a caixa de fita rosa da Skingym. “Você pode comprar fita de silicone de grau médico, ela minimiza as rugas temporariamente, não é uma solução milagrosa e não fará as rugas desaparecerem da noite para o dia.”



Muitas pessoas querem saber como usar as tais folhas de silicone. Idriss explicou que é tão simples quanto colocá-las sobre o rosto, especificamente na testa. Para algumas pessoas, elas podem ser alternativa adequada ao botox. “Você pode usar todos os dias na testa, se não puder pagar por botox. Alguma coisa é melhor do que nada”.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina