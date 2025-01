Encontro com a arte

A empresária Ângela Gutierrez e o presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, se encontraram na abertura da exposição de Márcio Sampaio na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Minas Tênis Clube. A curadoria é do excelente Marconi Drummond. A mostra “Lavra Márcio Sampaio: do todo, uma parte” vai até 9 de março.

Festa o ano inteiro

Em 2025, o Automóvel Clube de Minas Gerais completa 100 anos e terá programação especial o ano inteiro. O primeiro evento será um coquetel para o descerramento da placa comemorativa, no dia 5 de fevereiro, que abrirá uma série de grandes festas, a começar pelo pré-carnaval, para 450 pessoas, em 22 de fevereiro. Ainda estão previstas a realização do baile do Dia dos Namorados, festa junina e o grande Baile do Centenário, no dia 8 de novembro. Mas é no mês de maio que será realizado um evento que deve entrar para o calendário cultural de Belo Horizonte. “Vamos fazer uma Vesperata, como acontece em Diamantina”, revela o presidente do Automóvel Clube, Ragheb Hamade Filho. Serão vendidas mesas com serviço na calçada e o show vai acontecer na varanda.

Casa cheia

O restaurante Gata Gorda, que a chef Bruna Martins abriu em novembro, na Savassi, e cuja atração é a cozinha com inspiração espanhola, já é um sucesso. Em época de férias em Belo Horizonte, os almoços da casa estão sendo disputados e, quem quiser conhecer, precisa fazer reserva com antecedência.

Grupo Mineiro de Moda

A designer Thais Mol foi contemplada com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais para elaborar um roteiro cinematográfico sobre o Grupo Mineiro de Moda. Após uma longa pesquisa, em que entrevistou os integrantes da associação, jornalistas, stylists, produtores e várias pessoas ligadas ao movimento, o script ficou pronto. Agora, a segunda etapa consiste em angariar fundos para início das filmagens.

Best-seller

O calendário de eventos começa a se movimentar a partir do próximo mês. Em 4 de fevereiro, Maria Antônia Calmon (foto), que comanda a plataforma “De repente 50”, promove o lançamento do livro “Mulher de Coragem”, assinado pela doutora Lilian de Souza, que é destaque em psicoterapia em Londres, Dubai e Portugal. Será na Pop Up Galeria, de Adriana Coutinho, das 17h às 20h.

Novo showroom

A chegada da marca Lana Rosa ao Prado é uma das novidades dos lançamentos do bairro para o inverno/25. Natural de Goiânia e com presença forte na Região Norte do país, a empresa pretende conquistar os mineiros com uma coleção repaginada e numeração que vai do 42 ao 48. Após o fechamento das marcas Plataforma e Patronagem, que trabalhavam com plus size, o mercado está carente desse tipo de proposta e estilo.

Belezas naturais

Quem está passando uma temporada em Minas Gerais é a jornalista e fotógrafa Soraya Ursine, que mora há muitos anos em Cannes, onde costuma cobrir o festival de cinema realizado na cidade. Depois de aproveitar as praias do Rio de Janeiro, ela está curtindo as belezas naturais de São Gonçalo/Milho Verde e só regressa à França em fevereiro.

Serviço em queda

As companhias aéreas estão cada vez menos interessadas em servir os clientes. Primeiro, começaram a cobrar para despachar bagagem, alegando que as passagens ficariam mais baratas. Isso nunca aconteceu. Aí você viaja com uma mala de mão e, quando chega ao portão de embarque, é obrigado a fazer o despacho “devido à alta ocupação da aeronave”. Depois, passaram a cobrar para marcar

assento com antecedência. A última é o fim do serviço de bordo em voos de 1h, agora considerados, convenientemente, “de curta duração”. O serviço só piora e os preços só aumentam.

portinari e religiosidade

A exposição “Portinari: Arte Sacra” foi aberta ontem na galeria Gilda Queiroz, integrando o Circuito de Arte e Religiosidade. O projeto traz para o público belo-horizontino um conjunto de obras, documentos, vídeos e fotos do acervo digital do Projeto Portinari. A mostra é gratuita, imersiva e educativa e destaca a religiosidade na obra do artista. O patrocínio é da Cemig.

Por ai...

Com sua simpatia e simplicidade habitual, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite Filho, almoçava com a mãe e as filhas no Graciliano do Belvedere. Sua gestão à frente da casa legislativa está sendo considerada uma das mais tranquilas e eficientes dos últimos anos.

A London Art Fair, que termina neste domingo, teve entre seus expositores o artista mineiro Antonio Sergio Moreira – um dos nomes mais valorizados, atualmente, no mercado internacional. Suas obras foram levadas pela galeria de Ricardo Fernandes, sediada em Paris. Tudo em grande estilo.

O carnaval BH 2025 começa, oficialmente, só no dia 25 de fevereiro, mas já tem batuques e ensaios de bloquinhos em muitos bairros da cidade. Na bolsa da animação, as Baianas Ozadas continuam firmes, mas cresce a cotação do Asa de Banana. São esperados seis milhões de foliões na cidade. Os hotéis já marcam 75% de reservas para o período.

Quem foi para a Europa em busca de neve voltou frustrado. Apesar do frio intenso, a umidade baixa impediu neve suficiente e contínua nos Alpes e Pirineus. Nem mesmo no Dia da Neve (comemorado no terceiro domingo de janeiro) o tempo colaborou. A ironia é que, nos últimos dias, a neve voltou por lá.

Os usuários do metrô da capital observam uma melhora no serviço. Além de funcionários mais solícitos, a oferta de composições modernizadas aumentou em até 80% nos horários normais. Sem contar as reforma visual nas estações, como a do Calafate, que está com obras para proteger usuários da chuva e sol. A turma até criou um slogan: metrô privatizado, passageiro valorizado.

A semana na moda mineira esteve animada com convenções de algumas marcas. A saber: enquanto a Frutacor fez palestra com o Giuliny Shauer orientando sobre planejamento estratégico, a Patogê falou sobre planos da marca para 2025 – depois de levar consultores de moda para visitar sua fábrica.

As vendas para os pets alcançando quase 60 bilhões de reais/ano por aqui estimulam inovações para os bichanos e totós. Agora, podem ter registro oficial – com carteira de identidade e direito a foto. Resumo da ópera: cada vez mais “humanizados”, começam a puxar os donos pela coleira.

Os franceses copiam os norte-americanos e fazem jantar no Louvre (em março) com temática fashion – tal e qual acontece, anualmente, com o Met Gala, em Nova York. Em Paris, o pretexto é uma expô sobre a evolução da moda com 45 marcas. Obviamente com direito a tapete vermelho, onde acontece todo o buxixo midiático do assunto.