Quem foi pega de surpresa semana passada foi a designer de interiores Lais Albergaria. Como nasceu no dia do Natal, nunca conseguiu comemorar o aniversário com as amigas. Este ano, sua filha Sara organizou um café da manhã surpresa, dia 25, na cafeteria O Granulado. Chamou as amigas mais próximas de Lais e, para ela não descobrir, disse que fariam as fotos de Natal com a família, no local. Ela caiu direitinho e levou o mair susto quando chegou e viu todos ali. O encontro foi dos mais agradáveis e a casa, que passou por uma remodelação, ficou linda e muito agradável. O cardápio estava impecável. Foi uma manhã de comes, bebes, troca de amor, carinho e confraternização. O marido Célio, o filho Vitor, o genro Felipe Lages e as netas Olívia e Luisa também estavam lá.

Livro

O Grande Hotel Ronaldo Fraga foi pequeno para receber o número de pessoas que foram prestigiar o lançamento do livro “Vidas que inspiram histórias reais”, organizado por Flávia Presoti e Luciana Avelino. A obra conta com coautoria de 23 mulheres que participaram do podcast da dupla e depois escreveram suas histórias para a publicação, entre elas Liliane Carneiro Costa e Taciana Scalon. Quem não teve a oportunidade de ir ao lançamento pode adquirir o livro com qualquer uma das coautoras.

Aniversário

Na última terça-feira, foi aniversário de Marta Ramos e ela comemorou em grande estilo, como sempre. Fez uma grande festa no salão de festas do novo prédio – muda-se em alguns meses para o Vila da Serra – e chamou os amigos mais queridos, que compareceram em peso, e não foram poucos. Pista de dança, jogo de luzes, DJ, show de dançarinos para animar e agitar a pista e para abrilhantar ainda mais chegou de surpresa seu amigo “Donald Trump”, que tirou a aniversariante para dançar bem no ritmo dos anos 1980. Os convidados foram ao delírio. Marta estava radiante e usava um jogo deslumbrante de brilhantes e esmeralda. Quem também deu um show na pista foram os netos, filhos de Larissa e Betinho Ramos. A festa, que começou às 19h, só terminou na alta madrugada.

Expansão

Ficou uma maravilha o quarto piso do DiamondMall. Cada loja mais linda que a outra e os restaurantes também. Deu novo gás para o shopping, que está com uma decoração de Natal surpreendente e

muito movimentado. Semana passada ficou mais agitado com a abertura da loja Cris Barros. O entra e sai de mulheres bonitas e elegantes foi intenso.

Petit comitê

Clea Gontijo faz aniversário amanhã. As amigas organizaram uma pequena reunião na casa da aniversariante, com a desculpa de brindar o Natal, para comemorar a data. Combinaram até amigo-oculto. Cleinha, como é conhecida por todos, é muito querida e merece esse carinho.

Lindinhas

Outro grupo de amigas que agita bastante e também marcou sua festa de Natal é o das Lindinhas. O encontro será no dia 10, na casa de Mirele Castro Veado. O grupo é composto por Adriana Vasconcelos, Andrea Dayrell, Carla Calvo, Isabela Teixeira da Costa, Lais Albergaria, Lucinha Guedes,

Maria Antonia Calmon, Patrícia Duque, Regina Rolhfs, Sandra Botrel, Tânia Salles, Valéria Junqueira, Vania Mirrah e Vera Comini.

Feira natalina

Eduarda Castro promove a Natal com Arte. O encontro será no ateliê do artista plástico Hélcio Augusto, que está comemorando 30 anos de profissão e decidiu abrir as portas de sua galeria para esse evento, dias 7, 8 e 20 a 22. Haverá muita arte, design, acessórios, artesanato e gastronomia, com funcionamento das 10h às 18h.

Por aí...

Jackie Verneiul e Kika Gontijo retornaram com sua “Nova Bossa” no Mercado de Origem. Hoje será o último dia, com funcionamento das 11h às 17h.

Os circuitos social e médico de BH perderam uma das suas figuras mais ilustres, o cirurgião plástico Ruy Vianna. Nos seus 94 anos de vida, destacou-se na profissão, sendo referência nacional da área e pioneiro em Minas. Junto com outro mineiro, Ivo Pitanguy (que era de Diamantina), revolucionou as técnicas de cirurgias corretivas.

Em meio à intensa torcida pelo cinema brasileiro no próximo Oscar, os norte-americanos receberam o 17º Los Angeles Brazilian Film Festival, produzido por Meire Fernandes. Foram 15 longas, 19 curtas e sete documentários. Destaque para o curta ‘Bom Comportamento’, estrelado pelo ator mineiro Daniel Satti, cuja atuação foi elogiada por várias publicações de Hollywood. A direção é de Mathews da Silva.

A 11ª edição do Bazar Elos Sagrados, mais uma vez, foi um sucesso. A iniciativa é de um grupo ligado à Fundação Terra – criada há 35 anos – e ao Instituto IPAMG. Renda revertida para projetos sociais variados, dentro do lema cristão “oração e ação”.

Entre as que ajudam ali, Mariângela Chiari e Maria Fernanda Pires.

A turma tradicional da MPB está com tudo: consta que a turnê de Caetano e Bethânia se pagou já na segunda apresentação, com 80 mil pessoas na fila de espera por um cartão do patrocinador

Banco do Brasil. O show de Gilberto Gil, em 2025, já tem procura acima do esperado. E Roberto Carlos renovou com a Globo para novos especiais de fim de ano, que completaram 50 anos.

O consultor fashion Chico Santoro comemorou a formatura da filha, Sofia, junto com a mãe da moça, Christiane Pinheiro, com uma missa. Além de aplicada nos estudos, ela tem revelado seu talento também no balê.

O ano nem terminou, mas os foliões já estão em polvorosa. A saber: BH terá cerca de 580 bloquinhos e mais de 600 cortejos se divertindo por aí entre 15 de fevereiro e 9 de março. Seis milhões de visitantes e R$ 1 bilhão entrando na cidade nesse período oficial (já decretado) do reinado de Momo em 2025. Hajam confete e serpentina.