A Academia Nacional de Medicina (ANM) elegeu Henrique Salvador Silva, presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde, para a cadeira nº 61, Secção de Cirurgia, que tem como patrono Luís da Cunha Feijó. Henrique Salvador sucederá o acadêmico Alcino Lázaro da Silva, que faleceu em março de 2022. “É uma grande alegria realizar um sonho antigo e uma honra suceder o professor Alcino Lázaro. Com certeza, irei me dedicar da melhor maneira possível”, comentou. Com essa eleição, a Academia reafirma seu compromisso em reconhecer as trajetórias excepcionais de profissionais que têm feito a diferença na saúde. Henrique tomará posse em março de 2025.

Noite de Prêmios

Será nesta terça-feira, no Salão de Festas do Minas II, a 21ª Noite de Prêmios da Jornada Solidária. Praticamente todos os convites foram vendidos. A equipe de organização pede que todos cheguem às 19h30 para que tudo comece pontualmente às 20h. A Noite de Prêmios tem o apoio de um pool de bufês que assinam o coquetel. São eles: Bouquet Garni, Club do Chef, Cristina Misk, Rullus, Vó Jovina, Mariana Laender, AM Chocolates, Fusion du Chocolat, D'Gosto, Top Food, Eu Caramelo, Pera Limonera, Fofíssimo, Inhac por Leo Paixão, Mole Antonelliana, Café do Pedro, Café Belloto, Casa Nicolau Café e Célia Soutto Mayor, que também fará todo o serviço da noite. Outras empresas parceiras são a RD Design, LF Loja das Festas, Belíssima, Krug Bier e Vasto Restaurante. O Minas Tênis Clube apoia o evento através do Minas Tênis Solidário.

Noite prestigiada

O salão do Palácio da Liberdade foi pequeno para receber o grande número de amigos que fizeram questão de abraçar a dupla Clésio Barbosa e Patrícia Soutto Mayor Assumpção, que lançaram mais um livro da sua série sobre as delícias de Minas e Portugal, na noite de quarta-feira. O novo trabalho “Vinícolas de Minas Gerais e Portugal” está lindo e bem completo. Se seguirem os passos dos livros já lançados, com certeza os autores ganharão mais um prêmio internacional.

Nova loja

A Plural faz coquetel, no dia 12, para brindar a abertura da sua loja, no Diamond Mall, que tem assinatura dos arquitetos Bel e João Diniz. Eles são responsáveis também pelo projeto da loja de São Paulo, em Pinheiros. Estarão em destaque a nova identidade visual da marca e a coleção de verão “Quarto 32”, uma homenagem a Wilma Saldanha, fundadora da Plural. Gláucia e seus filhos, Lucas e Thiago, esse responsável pelo estilo da marca, e Helena Lustosa receberão os convidados das 16h às 21h.

Cidadania italiana

O partido Forza Italia apresentou projeto de lei Jus Italie, que altera o processo de reconhecimento da cidadania italiana para descendentes nascidos fora da Itália. A aprovação do projeto pode resultar em restrições que vão limitar o direito de descendentes futuros, como filhos e netos, a requererem a cidadania. Com essa mudança, milhões de brasileiros descendentes de italianos, cujos pais, avós ou bisavós nasceram fora da Itália, serão afetados. Gabriela Rotunno, da Rotunno Cidadania, alerta que quem deseja garantir a cidadania italiana precisa iniciar o processo com urgência, antes que o Jus Italie seja implantado.

Noite estrelada

O chef italiano Marco Renzetti, que ganhou uma estrela Michelin com seu Fame Osteria, é o novo comandante da cozinha do Nino Cucina. Ele esteve em BH para apresentar o novo menu da casa. Na ocasião, Renzetti preparou um menu degustação inspirado em suas origens romanas.

O sócio Pedro Lobo anfitrionou Carol Toledo e Beto Faleiro, Ana Gutierrez e Dhiego Lima, Carol Sartini e Helder Mendonça, Felipe Rameh, Gabriel Azevedo, entre outros.

Por aí...

Com palestras e estandes montados no espaço The One, o dinâmico Rodrigo Cezário realizou, nesta semana, o I Congresso de Turismo e Cultura Sustentáveis da capital. A abertura teve cantos de Aline Calixto e anúncio de vários planos oficiais para o setor em Minas. Ele é expert em ESG e pioneiro no assunto – tendo realizado, em 2012, a expô “Moda Sustentável” (com o jornalista Wagner Penna), no Ponteio Lar Shopping. Dessa vez, fez parceria com Monica Silva e começou animado: em julho de 2025, o congresso será internacional. Um dos mais animados ali era Hernani Castro, líder no trade.

Os 200 anos da presença luterana no Brasil e o Dia da Reforma foram comemorados em BH com apresentação do organista de origem canadense Louis Salvador, na igreja luterana da Paz, com obras de Bach, Dietrich e Buxtehude. Nessas apresentações, o som de órgãos de tubos de várias

catedrais é reproduzido e amplificado, digitalmente, sob o comando do artista.

Um feito inédito por aqui.

O jornalista baiano Roberto Pires deu rasante em BH, revendo os amigos que fez aqui durante anos cobrindo moda em seu estado e em São Paulo. Com ele, estava a amiga e poetisa Liz Mattos – bonita e elegante. Entre os carinhos recebidos, um jantar no restaurante Terraço Niê, oferecido por Victor Dzenk.

A marcante presença do estilo art déco na arquitetura de BH foi catalogada no livro “Beagá Decô”, feito pela artista e professora Fernanda Goulart. Cerca de 700 imóveis foram inventariados, mostrando que tanto grandes obras quanto casas simples usaram a temática entre as décadas de 1930 e 1940. Vale até montar uma rota turística.

Depois de perderem espaço para o virtual, as revistas impressas resgatam seu prestígio, inclusive alguns títulos retornando. Caso da descolada “Arena”. Só nesse ano, 70 novas publicações nos EUA e mais de mil no mundo. Dono de banca amigo confirma a tendência por aqui, principalmente entre as revistas femininas. Virou algo bacana, cool e luxuoso, tal e qual a onda do disco de vinil.

Presença de destaque, semana passada, na 11ª edição do Encontro de Colecionadores de Minerais, do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, o geólogo Paulo Amorim foi convidado para falar sobre o trabalho de revitalização do Museu de Mineralogia Victor Dequech, localizado no interior da Fundação homônima, do qual é o curador.

Em fim de semana de Fórmula 1 no Brasil, vale news curiosa de que o item Airton Senna que mais vende no mundo – entre os 65 gifts disponibilizados com nome do piloto – são os bonés com a marca do extinto Banco Nacional. O banco sumiu, o Nacional ficou.