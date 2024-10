Na última quinta-feira, o artista Fernando Pacheco abriu exposição na Casa Belloni, intitulada “Comer com os olhos”, com uma série de 28 pratos de porcelana branca que pintou e que vem dentro de uma caixa de vidro. Belos trabalhos que compõem com preciosidade qualquer área gourmet. A mostra poderá ser visitada até o dia 19 de dezembro. Ontem, ele foi o entrevistado do programa EM Minas, da TV Alterosa, Portal Uai e Estado de Minas. Por sinal, a cobertura completa está hoje nas páginas do jornal. Estou sabendo que ele e a artista Júlia Ferola estão na reta final de um projeto que vai surpreender.



Para completar, é dele o rótulo do vinho especial criado para comemorar os 75 anos do cantor e compositor Toninho Horta. Desenvolvido especialmente para a ocasião pela gaúcha vinícola Buffon, o vinho tem edição limitada e quem degustou disse que está maravilhoso. Disponível no site da vinícola.

Residência Hospital Evangélico

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Unificado (PSU) para os Programas de Residência Médica do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE). Para a edição 2025, serão oferecidas 25 vagas para as especialidades de anestesiologia, clínica médica, medicina intensiva, oftalmologia, neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, cardiologia, nefrologia e urologia. De forma geral, as especializações têm duração de dois ou três anos, com exceção de neurocirurgia, com cinco anos de formação. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 no site www.aremg.org.br, pelo menu “Processo Seletivo”, onde também está o manual de instrução para acesso ao sistema, bem como o acompanhamento dos resultados e convocações.



Ouro Branco

A Casa de Música de Ouro Branco realiza a 18ª edição da Semana da Música entre os dias 12 e 18. Neste ano, o festival terá uma programação que reúne concertos, recitais, masterclasses e oficinas em Ouro Branco e Ouro Preto. São 50 vagas para estudantes de fora, além da participação dos 120 alunos da instituição. Um dos destaques este ano é a participação do renomado violinista suíço Christoph Streuli, que teve a carreira consolidada na Orquestra Filarmônica de Berlim e hoje participa de alguns dos grupos de cordas mais importantes do mundo. A entrada para todos os concertos é gratuita.

Mostra de arte

Está em cartaz no CCBB BH a exposição “Arte Subdesenvolvida”, que reúne 130 peças produzidas entre as décadas de 1930 e 1980, que abordam o conceito de países “subdesenvolvidos”. Com curadoria de Moacir dos Anjos, a mostra traz obras produzidas por mais de 20 artistas. O público poderá apreciar trabalhos de Anna Bella Geiger, Anna Maria Maiolino, Cildo Meireles, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Randolpho Lamonier, Solano Trindade e muitos outros. A exposição pode ser visitada até o dia 28 de novembro e a entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria ou pelo site ccbb.com.br/bh.

Outubro Rosa

A Wella Company se uniu ao Instituto Amor em Mechas, por meio de seu comitê de projetos ESG, o Wella Social, para ações da campanha do #OutubroRosa, que contam com uma transformação do visual de 12 mulheres que superaram o câncer. A empresa está com pontos de coleta de doações de mechas de cabelos, que ficarão disponíveis durante seis meses. Os cabelos doados serão usados na confecção de perucas para mulheres com câncer, com a missão de elevar a autoestima.

Por aí...

O estilista Hedi Slimane deixou a LVMH (LVMH.PA). Ele já foi diretor-criativo da Dior Homme e da Yves Saint Laurent. O Grupo Louis Vuitton nomeou Michael Rider para o lugar de Slimane. A saída de Hedi intensificará as especulações sobre a turbulência na indústria, onde vários designers importantes mudaram de emprego. Um dos papéis mais cobiçados, de diretor-criativo da Chanel, continua vago após a saída de Virginie Viard em junho. Os diretores-criativos geralmente saem quando não têm mais um impacto positivo nas vendas, disse Luca Solca, analista da Bernstein.

Lindo e bastante prestigiado o concerto que comemorou os 60 anos do Coral do Minas Tênis Clube, no último dia 27. Por sinal, as sextas-feiras têm sido movimentadas no clube, com um happy hour bastante concorrido, com música ao vivo e pizza da melhor qualidade by Riva.

Com uma reunião familiar, Deinha Tamm de Lima marcou a chegada dos seus 90 anos em plena forma e muito animada. Além das homenagens em casa, também teve postagem especial da Associação Cultural de Santa Luzia, sua terra natal, onde tem passado os fins de semana.

A estilista Patricia Bonaldi (PatBo) será uma das palestrantes do Trend Connection, que o Sebrae promove no próximo dia 17 em sua sede de BH. Também promovem seu talk lá Krizia Catica ( WGSN) e Blanca Lilahnne (Pantone), que fez sucesso no ano passado. Esta é a terceira edição do evento.

A turma da cultura na histórica São João del Rei está se organizando para realizar a 1ª Bienal de Arte Sacra. O assunto tem sensibilizado as autoridades do setor e, recentemente, foi discutido na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. O evento incluirá exposição de obras de santeiros da região, trabalhos de restauração, palestras, conferências e shows internacionais.

Transferida para o BH Shopping, visando a melhor circulação de lojistas compradores (apenas um piso, sem escadas), a próxima edição da Minas Trend (entre os dias 22 e 24) terá também outros confortos. É o caso das tendas refrigeradas, a serem armadas no piso superior do mall. Tudo com muito estilo.

Afinado com as novas trends do fashion em campo, o Atlético lançou duas linhas de uniformes em apenas três meses. Tem razão prática: os maiores clubes do mundo estão aumentando sua receita com licenciamento para vendas de t-shirts, calções, bonés e afins com suas marcas. São bilhões de

dólares em negócios mundiais.

Os exageros com os pets ganharam novos (e absurdos) registros: tem lei para guarda compartilhada dos bichos quando um casal-tutor se separa, tem velório de luxo para os totós e cerimônia fúnebre à altura do nonsense dos donos, hotelzinho cinco estrelas (com piso de veludo) e mil outras loucuras. Vamos aguardar as próximas.