O Ozempic, medicamento da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, ganhou popularidade nos últimos anos, uma vez que seu efeito emagrecedor foi descoberto. Indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio tem como um de seus resultados a perda de peso e, independentemente de indicação médica, tem sido muito utilizado para esta finalidade.

“O Ozempic contém o princípio ativo semaglutida e, em conjunto com dieta e exercícios, é utilizado para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada, isto é, quando o nível de açúcar no sangue permanece muito alto. Ao longo dos anos, seu efeito expansionista foi observado em casos de obesidade, tendo como base estudos que apresentaram resposta satisfatória na redução de gordura corporal de indivíduos que fazem uso deste medicamento, o que o tornou sensação entre as pessoas que querem perder peso”, explica Helena Moraes, farmacêutica e docente do Centro Universitário UniBH.

O remédio age no corpo como se fosse um hormônio ligado ao apetite e à alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece.



No entanto, o medicamento não tem indicação na bula para o tratamento da obesidade, sendo utilizado de maneira off label.



Afinal de contas, há riscos quanto ao uso de medicamentos como o Ozempic de forma indiscriminada?



A professora alerta sobre a necessidade de acompanhamento especializado. “Como todos os remédios, medicamentos à base de semaglutida podem trazer efeitos colaterais e riscos à saúde. Ozempic é medicação que deve ser prescrita pelo médico que acompanha o paciente, para que ele avalie o tratamento e oriente como evitar esses efeitos colaterais”, afirma.

Entre os principais efeitos colaterais estão aqueles relacionados ao trato gastrointestinal: náuseas, vômitos, cefaleia, diarreia e sensação de plenitude gástrica. Há risco de baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.

Além disso, quem utiliza a medicação sem orientação médica pode acabar tomando uma dose elevada de semaglutida e perder peso com muita rapidez, o que pode causar a famosa "face de Ozempic ", além de sofrer com efeitos mais sérios, como desnutrição e desidratação. Artigo publicado recentemente na revista Acta Pharmaceutica Sinica B concluiu que o uso prolongado desstes medicamentos pode levar ao aumento do volume do intestino delgado e, consequentemente, à obstrução do órgão.



Como tenho diabetes 2, achei uma maravilha quando o Ozempic foi divulgado como o santo remédio contra a doença. Por consulta médica fui desaconselhada a usá-lo. Na minha família, ele tem reduzido a massa corporal de quem está acima do peso. Eles só não usam mais a injeção porque é considerada muito cara. Um dos usuários já perdeu 9kg, o que não é brincadeira.