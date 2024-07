Franceses e turistas do mundo todo participaram da abertura da Olimpíada de Paris, às margens do Rio Sena, na última sexta-feira

Amo as Olimpíadas. Poder ver os melhores do mundo em todas as modalidades esportivas é uma das coisas mais emocionantes. Claro que torço para o Brasil, mas gosto de acompanhar os outros países. Tento ver de tudo: vôlei, handebol, basquete, futebol, tênis, hipismo, natação, saltos ornamentais, ginástica, esportes náuticos, judô, etc. E estou me deliciando com as novas modalidades que entraram na última Olimpíada, como surfe e skate.



Começo a contagem regressiva uma semana antes, na expectativa da festa de abertura. E, como todo mundo, estava querendo ver como seria a novidade de desfile e abertura em cenário aberto, no meio da cidade. Indiscutivelmente, ver a beleza arquitetônica de Paris foi maravilhoso, mas a abertura foi muito melhor para quem assistia de casa do que ao vivo, uma vez que muitas imagens foram gravadas e exibidas em telão. Para complicar, ainda caiu o maior toró.



Confesso que fiquei preocupada com os atletas recebendo aquela água toda. Só pensava na possibilidade de gripe, possível perda de rendimento e, consequentemente, de medalha.

Fiquei até feliz de nossa delegação estar de chinelo, pelo menos os pés não ficaram encharcados dentro de tênis ou sapato e meias, o que pioraria a situação.



Com certeza, o governo francês conseguiu alcançar seu objetivo: fazer uma abertura mais barata – não precisou construir novo estádio –, e vender Paris e sua cultura como nenhum país nunca fez nas Olimpíadas. Ganharam medalha de ouro em marketing.

Alguns momentos foram belos, como a dança dos “trabalhadores” de Notre Dame, a cantora lírica entoando o hino da França e as dançarinas sobre varas móveis.



Mas não deram certo os bailarinos do cancan, de cor-de-rosa, mais desencontrados que balé infantil. Foi lamentável a parte desrespeitosa e desnecessária daparódia de extremo mau gosto da “Última Ceia”.

Tanto é verdade que os organizadores das Olimpíadas pediram desculpas aos cristãos publicamente e retiraram as imagens das postagens oficiais.



Ficarão na memória para sempre os momentos finais com a amazona no rio, o show de luzes na Torre Eiffel e Celine Dion, que estava belíssima de Dior, cantando o “Hino do amor”, de Edith Piaf, além do acendimento da pira.



Uma coisa que nós, torcedores, não entendemos, eu ouvi de um ex-atleta olímpico, que participou das Olimpíadas de Moscou, em 1980: “Treinamos anos, uma vida, para chegar a uma Olimpíada. O nosso sonho é pisar em um estádio no desfile oficial. Ali é o nosso 'templo', é a coroação de todo o trabalho e esforço. A sensação que sentimos naquele momento é indescritível. Esses atletas não sentiram isso. Quem não for a uma outra Olimpíada nunca terá o prazer de sentir essa emoção. Isso foi uma perda enorme para eles”.

Só a título de curiosidade: em 1980, o Brasil levou à Rússia 109 atletas, sendo 94 homens e 15 mulheres, para disputar 13 modalidades. Este ano, a delegação brasileira conta com 277 atletas, sendo 124 homens e 153 mulheres, que estão participando de 39 modalidades esportivas. Fica aqui o registro de quem viveu uma Olimpíada. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)