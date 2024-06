Depois de 22 anos morando no Gutierrez, me mudei para o Sion. O apartamento estava alugado e quando entrei nele fiz a tradicional limpeza depois da pintura e do sinteco. Estava tudo um brinco. Fiz a mudança. Já tinha retirado a maioria das caixas, até que chegou o técnico da TV a cabo para instalar internet e televisão.



Na sala tem um painel de madeira, daqueles que colocamos para esconder os infindáveis fios de que necessitamos atualmente para tudo funcionar. Este painel foi deixado para mim pela inquilina, que era minha amiga e não precisaria dele em sua nova casa. Amei, porque facilitou em muito a minha vida.



Precisei chamar um marceneiro para retirar o painel e o técnico pudesse fazer seu serviço. Como sempre, fica muita poeira em locais fechados por muito tempo. Na mesma hora, pedi um minuto para varrer, aspirar e passar um pano úmido, evitando assim que o pó se alastrasse pelo ambiente. Tinha também muito pó de MDF, causado, com certeza, pelos furos feitos após a instalação do painel para a passagem dos fios.



Quando comecei a varrer, fiquei chocada com a infinidade de traças. Acho que elas tinham encontrado o ambiente propício e estavam, há tempos, se refestelando ali dentro sem ninguém ver, nem perceber. Matei várias, limpei tudo. Trabalho feito, painel colocado de volta.



Imediatamente chamei a dedetização contra traças. Tive de retirar dos armários tudo o que havia acabado de guardar. Paciência. Mesmo assim, fiquei cismada e, de vez em quando, ainda via uma ou outra mais atrevida passeando pela casa.

Resolvi pesquisar na internet como acabar com traças de forma caseira. Fui ao especialista Dr. Bactéria. Encontrei a receita de uma solução (1 litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato) para limpar as prateleiras com frequência.

Depois dessa limpeza, passar um pano úmido com outra solução (1 litro de álcool com 20g a 30g de cravo-da- índia, curado por uma semana). Ele fala para colocarmos saquinhos de cravo-da-índia nos armários, que devem ser trocados a cada três meses.



Descobri que limpamos a casa de maneira muito errada. Nós não devemos usar água sanitária para limpar nenhum ambiente de nossas casas, nem mesmo os banheiros. Isso é apenas para ambientes onde há a presença de bactérias oriundas de pessoas doentes, como hospitais.



Em casa, a água sanitária pode reagir com outros químicos e causar problemas de saúde aos moradores. Pode causar dermatite em seres humanos e pets, por exemplo. A água vai reagir, produzindo ácido que oxidará tudo quanto é metal que você tem.



Segundo Roberto Figueiredo, expor o colchão ao sol ajuda o acasalamento de ácaros, em vez de matá-los.

Ele destacou que se deve esperar alguns minutos para arrumar a cama após acordar para dar tempo de o lençol “secar”, porque perdemos muita água do corpo quando dormimos e o forro da cama acaba ficando úmido.



Figueiredo explica que podemos deixar o colchão e o travesseiro em local com sombra e bem ventilado. No sol, ele vai esquentar por fora, mas por dentro fica na temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Já lençol e edredom podem ir para o varal e o sol, pois são finos e secam rapidamente. Fica a dica. (Isabela Teixeira da Costa / Interina)