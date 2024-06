A dinâmica Josette Davis recebe hoje à tardinha convidados – arquitetos, decoradores, lojistas, patrocinadores e imprensa – para a abertura da mostra de decoração Modernos Eternos. O coquetel de inauguração será às 18h, no Instituto de Educação, com ambientes criativos, objetos de arte e o clima de refinamento que sua dimensão exige. Na terça-feira, 18, abre para o público. O funcionamento é de segunda a sexta, das 14h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 19h. A mostra funcionará até 14 de julho.

Aniversário com amigas



Fátima Couto recebe as amigas em sua casa, no Cidade Jardim, para um chá, amanhã, às 16h, para comemorar seu aniversário. Com certeza será um momento de reencontro dos

mais agradáveis.

***



Por falar na família Couto, todas as belas e valiosas telas de propriedade do casal Zilda e Alair Couto, que faziam parte do grande acervo de arte desde a época da casa do Cidade Jardim, já foram vendidas, adquiridas por galeristas e colecionadores do Rio de Janeiro e de São Paulo.

NOVO CONTINENTE



Apesar do disse me disse em razão do crescimento da direita no Parlamento da União Europeia, o viés mais curioso é a pouca idade dos representantes. Como, por exemplo, o português Sebastião Bugalho e o francês Jordan Bardella (que, dizem, poderá até ser o novo primeiro-ministro do seu país), que têm, apenas, 28 anos de idade. Uma juventude política, inclusive, coincidente com a “renovação” que criou o clima pós Weimar, na década de 1930.

Posse



O Sicepot – Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais elegeu, em maio, a nova diretoria, que atuará no triênio de 2024 a 2027. A posse administrativa foi no último dia 6 e a solenidade seguida de coquetel será no dia 20, às 20h, no The One, no Luxemburgo. O novo presidente eleito é o empresário Bruno Baeta Ligório, da Bali Construtora.

história da Arte



A Casa de Idea promove o curso “O museu do Louvre e a história da arte” com o professor Luiz Flávio, nesta quarta-feira, 19, às 19h30. Abordará: da Grécia Antiga à Idade Média no Louvre, obras-primas da arte grega, antiguidades etruscas e romanas e arte do Ocidente Medieval. Inscrições pelo WhatsApp

(31) 3309-1518 (falar com Roney.)

Exposição internacional

O fotógrafo peruano Mário Testino vai retomando o espaço que merece na cena internacional,

com exposição de fotos de trajes típicos de várias culturas. São trabalhos feitos durante seu longo

período clicando moda pelo mundo afora. Estão lá desde os coloridos trajes andinos, passando por

vestes orientais, até as baianas típicas de Salvador. A mostra é em Roma e é um dos grandes

sucessos da temporada. Mais que um evento, é um resgate de quem (realmente) tem talento.

por aí...

Na Modernos Eternos, os espaços de gastronomia terão café especial, em safra selecionada para a ocasião. A iniciativa é do casal Jéssica e Alessandro Almeida com sua “Cria Café” – que será a marca oficial da mostra. O produto vem fazendo sucesso onde já foi lançado. Segundo eles, “é um saboroso blend para sentir e criar momentos”.

A agenda de lançamentos do verão 2425 na pronta- entrega (para os lojistas) terá seu ponto alto entre 4 e 9 de agosto, quando acontece o salão BH-a-Porter. O formato será o mesmo das edições anteriores: abertura e vitrine-resumo no Novotel Savassi e cada marca vendendo em seu próprio showroom. Promoção da Coopermoda.

Enquanto isso, a turma se movimenta também para a largada do salão de negócios Minas Trend Inverno 2025 (que acontece entre 22 e 24 de outubro). Só que em outro local: agora vai para um espaço no BH Shopping. Na esteira da feira, as marcas que trabalham com pronta-entrega participam do Minas Trend Now. As grifes que trabalham com pedidos também formam seu

grupo – e muito mais.

Celeiro de bons artistas e grupos musicais, Minas vê despontar, agora, o talento de João Morato, jovem instrumentista de 19 anos que domina tanto o teclado quanto guitarra e violão. Seu mais recente trabalho é o cover da banda norte-americana The Strokes, que teve apresentação

sucesso no Autentico.

Com os seguidos acidentes envolvendo ciclistas por aqui, a turma quer seguir os mexicanos, que saíram pedalando pelados pelas ruas para enfatizar o assunto. Enquanto isso não acontece, o movimento assume viés cultural, com a realização do cine-bike, em oito cidades mineiras, onde a energia é gerada pelas pedaladas das magrelas instaladas na própria plateia.

As tardes outonais do Brasil chegam ao fim com Minas registrando o mais belo pôr do sol da estação até aqui, um dramático horizonte se inflamando em laranja avermelhado. Uma beleza cinematográfica, registrada ao vivo pela TV e web, na segunda-feira passada, no nordeste do estado. Valeu!

Por essa ninguém esperava: as badaladas milionárias Kardashians e o roqueiro Justin Bieber foram vetados como clientes pela prestigiosa Ferrari. Diz que não estão à altura da alta classe da marca italiana de carros. Como dizia minha avó: cifrão não compra brasão.