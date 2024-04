Na próxima sexta-feira, 12, será inaugurada a Casa Nelsa – Residência Artística Territoire Sensible Xapuri, com coquetel para convidados, assinado pelo chef Flávio Trombino, e no sábado, 13, o novo espaço cultural da cidade estará de portas abertas para o público. A antiga residência de Nelsa Trombino, fundadora e chef do Restaurante Xapuri, foi transformada por sua filha Fabiana Figueiredo nesse espaço, em uma homenagem à sua mãe, falecida ano passado, dando continuidade à valorização e apoio contínuo que D. Nelsa dava às artes plásticas. O primeiro evento será um Bazar, nos dias 13 (das 11h às 19h) e 14 (10h às 17), com vários expositores de produtos artesanais de qualidade, além da

exposição de abertura com artistas plásticos renomados.

Chá de Páscoa



Carla Machado é uma apaixonada pela Páscoa e toda sua simbologia, principalmente o lado lúdico. Tanto é que coleciona enfeites de páscoa e algumas peças são verdadeiras preciosidades que adquiriu há mais de 40 anos. O domingo de Páscoa da família é em sua casa, e sempre, na terça-feira seguinte, faz um lanche especial para as amigas. Uma tarde das mais agradáveis, que vai noite a dentro. Ela faz questão de preparar todos os comes e bebes em sua cozinha, desde os tira-gostos, até os bolos. Apenas pães, croissants e espumante são terceirizados.

Vinho da Vila



Finalmente o projeto Vinho da Vila desembarca em BH. Criado há oito anos em São Paulo com o objetivo de apresentar a excelência do vinho nacional, o evento acontecerá nos dias 20 e 21, das 14h às 22h, no Parque do Palácio das Mangabeiras, com entrada gratuita. Terá participação de vinícolas de todo o país, e um recorte especial para as mineiras, além de contar com comidinhas, apresentações musicais e área com degustação liberada. É preciso retirar ingresso no Sympla.

Filarmônica



A Temporada 2024 da Filarmônica de Minas Gerais já começou, mas deram colher de chá e abriram uma segunda oportunidade de aquisição de assinaturas das séries de concertos. Os novos assinantes poderão escolher entre a programação das séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, realizadas às quintas e sextas-feiras, e a série Fora de Série, realizada aos sábados, garantir seus ingressos antecipados e assistir aos concertos, de maio a dezembro, em assentos marcados. As assinaturas podem ser adquiridas pelo telefone (31) 3219-9000 ou na bilheteria da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), até dia 28 de abril.

Musical de protesto



O artista e empresário Paulo Rogério Lage acaba de produzir e dirigir o espetáculo Música de Protesto Brasileira, que será apresentado nesta quinta-feira, 11, às 21h, no Teatro Unimed do Minas Tênis Clube (Unidade 1). O texto é narrado pelo ator Jonas Bloch, e tem no roteiro músicas que marcaram a

juventude dos anos 60. No palco o Proala Quarteto com voz de Carla Muzag. Imperdível.

Negócios



Na segunda quinzena de abril a turma fashion mineira baixa em São Paulo, onde alguns salões de negócios importantes acontecem. Um deles, o Contemporâneo Showroom, cresceu e vai ao ar no amplo espaço da Bienal, no Ibirapuera. E tem duplo sabor de Minas: cerca de 20 marcas daqui estarão lá e sua

idealizadora e coordenadora, Flávia Rotondo, é mineira. Vai do dia 22 a 25.

Por aí...

Em tempos de alta tecnologia, qualquer descuido pode ser fatal. Amigo da coluna que visitou, casualmente, loja bacana de moda – sem comprar nada, sem consultar vendedor, sem atender ou usar celular e apenas espiando as novidades – chegou em casa com a surpresa de todas as ofertas que observou estarem na telinha do seu smarphone. Havia deixado o localizador do celular ligado.

A turma de eventos e afins na cidade, ficou aliviada com a concessão da Serraria Souza Pinto para investidores (paulistas). Sob o nome de Nova Serraria, o grupo quer modernizar tudo. Mas o ponto crucial parece ser a reurbanização sob o viaduto Santa Tereza: sem isso, tudo fica mais difícil ali. A começar pela arriscada chegada ao local.

A cena fashion mineira e a trajetória do Minas Trend foram temas de palestra na ACMinas para membros do conselho internacional da entidade. A presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da Fiemg, Mariangela Marcon, apontou os novos caminhos do evento e a importância das parcerias com outros países.

O mais pop entre os festivais gastrô que existem por aí, o Comida di Buteco começou e vai até maio, com participação de norte a sul do país. Em BH cerca de 120 botequins participam. Como o tema é livre, muitas novidades em petiscos devem surgir, algumas boas e outras nem tanto.

A estrela ascendente do arquiteto Junior Piacesi continua a brilhar e espalhar sua criatividade para todo o país. Ele, inclusive, foi capa da última edição da revista Casa e Jardim, mostrando o projeto do seu loft, incluindo o décor assinado por ele.

As marcas que estão participando do Minas Trend Showroom (isto é, farão as vendas das suas coleções em seus próprios showrooms) estão felizes da vida. É que já garantiram a confirmação de presença de mais de 50 compradores de todo o país no evento. Cerca de 20 confecções estão no assunto.

Pelo visto, a cidade vai concentrar nessa temporada parte significativa de quem compra boa moda no país. É que a feira MEX (Minas Experience) começa amanhã, dia 8, e vai até o dia 18, também no sistema ‘cada marca em seu showroom’, vendendo coleções com pedidos antecipados. No caso, o

verão 2025. Esse salão é uma iniciativa da Coopermoda.

Estão programados para São Paulo, o Novo Showroom e o Salão Casamoda. O primeiro é quase todo constituído por marcas daqui e acontece na Casa Giardini (no Brooklin), de 22 a 26 de abril. Já o Casamoda será no Hotel Unique e, também, tem grifes mineiras nos estandes. Mesma data. Todos eles trabalham com pedidos antecipados, vendendo coleções verão 2025.