O competente nefrologista Euler Pace Lasmar, diretor técnico e professor titular em nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, tornou-se, na semana passada, o mais novo acadêmico da Academia Mineira de Medicina. Recebeu o título de Acadêmico Emérito e ocupa a cadeira de número 40, que tem como patrono o dr. José Octaviano Neves. Euler ficou muito feliz e orgulhoso de ver sua carreira reconhecida.



Festa animada

Sucesso de público e com ingressos esgotados em três dias, a Festa Revival comemorou o aniversário de cinco anos do Espaço Yanã, criado por Carol Pacheco. O local é totalmente conduzido por mulheres e se tornou referência na valorização de artistas LGBTQIA+. A festa de aniversário teve o encontro inédito da carioca Letrux com o bloco belo-horizontino Truck do Desejo, além das atrações Amandona e DJs Gana e Jah.

Exposições

O DiamondMall celebra o mês Internacional da Síndrome de Down com uma exposição que reúne fotografias de pessoas atendidas pelo Instituto Mano Down, reconhecido pela segunda vez como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. A mostra poderá ser vista até 5 de abril, no piso L3 do shopping. Os trabalhos mostram as oportunidades e os sentimentos de pessoas que buscam reconhecimento pelo potencial e por suas capacidades, por meio do trabalho da instituição. O “Mano Down” surgiu a partir do amor de seu fundador, Leonardo Gontijo, por Eduardo, irmão caçula diagnosticado com síndrome de Down.

***



No dia 6, Daniel Mansur estreia exposição “BH – Um Olhar Fotográfico”, no Parque do Palácio. O fotógrafo lança seu olhar sensível, criativo e lúdico para elementos que cercam nossa vida cotidiana na capital mineira. A mostra fica em cartaz até 7 de julho, de quarta a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Sociedade feminina

O escritório Suzana Cremasco Advocacia conta agora com mais uma sócia. Luciana Silva vai liderar a

nova área de direito público. Com 15 anos de expertise no setor da infraestrutura, contratos, licitações e

contencioso estratégico, a advogada chega para se unir a Suzana Cremasco (à frente da área de

solução de disputa em direito privado) e Daniela Araújo (à frente da área de solução consensual de disputas em direito privado, mediação, conciliação e negociação), reforçando o compromisso de incorporar às novas áreas e ainda marcar um novo momento no escritório.

Em Itabirito

Marcos Andrade marcou novo encontro no seu Espaço Cultura. No dia 13, às 12h, organiza uma experiência de queijos e vinhos e garante que será diferente do que se vê nesse tipo de degustação. Os especialistas Eduardo Girão e José Inácio comandarão a tarde com degustação de queijos e vinhos mineiros e mostrarão que uma bela mesa não precisa de nada importado. Após a degustação, será servido almoço, assinado pelo chef Lowander Przybysz. Um dia de outono para aproveitar o melhor da natureza, da arte e da gastronomia, fundamentais para a saúde do corpo e da mente.

Alphorria

No dia 9 de abril, a Alphorria vai transformar o espaço CentoeQuatro em um luxuoso navio dos anos 1910, em meio a um mar revolto, como cenário para o desfile de seu inverno 2024. Com direção criativa do competente Zeca Perdigão, a passarela terá inspiração em Fellini, mais especificamente no clima onírico e requintado do filme “E La Nave Va” (1983). A obra abusa de simbolismos para retratar o funeral marítimo da maior cantora de todos os tempos, em meio a reflexões sobre os fluxos da vida, os simulacros e o peso de uma sociedade conservadora. As modelos da Alphorria virão como elegantes passageiras prestes a embarcar nessa viagem, em uma edição de moda sofisticada e com ares retrô que combina os dois drops da coleção: Feelings e Luminous. O artista Leandro Gabriel assina a cenografia e o DJ Leo Mille, a trilha sonora exclusiva.

por aí...

Quem deve estar muito feliz é o arquiteto português José Lourenço, que escolheu BH para morar e trabalhar. O projeto arquitetônico que fez para o Centro de Referência do Queijo Artesanal – CRQA está entre os 30 selecionados na categoria Arquitetura e Cultura da 8ª edição do ArchDaily Obra do Ano. Para quem não é da área, este é um dos mais importantes prêmios de arquitetura dos países de língua portuguesa.

Lívia Salvador Geo ficou noiva, na semana passada, de Tiago Szvarça Areas, durante linda festa na casa de seus pais, Márcia e Flávio Geo, com presença das famílias e amigos.

A Drogaria Araújo completa 118 anos de fundação e comemorou a data, na semana passada, com um concerto na Sala Minas Gerais e contou com um recital do pianista Álvaro Silvério.

Foi um sucesso a reinauguração do complexo CentoeQuatro. A fábrica histórica no Centro de BH agora é um amplo espaço para receber eventos, com capacidade de até 1.150 pessoas. O projeto é capitaneado pelo Grupo Marchê, de Pedro Lobo, Elam Moura e Aline Prado, que também são os responsáveis pelo Montê Bar, que ocupa uma parte do prédio desde o fim de 2023, e é um dos mais concorridos gastrobares de Belo Horizonte.

Carla Machado fará, no dia 2, seu lanche de Páscoa para o grupo de amigas mais chegadas. Encontro agradável e animado, a partir das 17h, em seu apartamento no Gutierrez. Já virou tradição.

Como tenho falado aqui semanalmente, entre os dias 16 e 18 de abril, acontece a 31ª edição do Minas Trend, no Minascentro. Com o tema “Onde a moda movimenta o mercado”, o evento reforça seu posicionamento de verdadeira vitrine de tudo o que é criado, produzido e comercializado no mercado da moda mineira e brasileira. E, mais uma vez, o setor de acessórios é um dos grandes destaques. O Sindijoias Ajomig vai levar mais de 30 marcas do setor de joias e bijuterias para essa edição, entre elas, 10 são de Minas Gerais e 22 de outros estados. Haverá um espaço coletivo, com seis marcas mineiras, que contam com o subsídio do Sebrae/MG. Terão também três marcas alagoanas, com subsídio do Sebrae/AL, e quaro marcas do Rio Grande do Norte, com o apoio do Sebrae/RN.