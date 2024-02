Sou daquelas que não conseguem fazer só uma coisa por vez. Certo domingo, via jogo de tênis na TV e olhava o Instagram, quando apareceu, do nada, médica falando que regime e exercícios físicos não emagrecem, mas que ela tem o segredo da perda de peso.

A tal doutora Bianca afirmou que daria a receita antiga de um caldo que emagrece. Deixei o vídeo rolar, quase uma hora de falação na minha cabeça. Esperei a pegadinha.

Quase no finalzinho, revelou que se trata de um caldo feito com ossos de boi, frango ou espinha de peixe. A receita? Claro que não deu. Disse que as pacientes fazem de qualquer jeito, o que reduz suas propriedades. Por isso, ela desenvolveu com uma indústria parceira o caldo em pó, postou o link para aquisição do produto.

Para não deixar o leitor na mão, fiz pesquisa no “oráculo” Google. Encontrei vários vídeos ensinando o passo a passo de receitas. Escolhi a de Janaína Marra, da Vivo Leve Alimentação Saudável. “O caldo de osso é bebida pobre em carboidratos, que pode ser preparada fervendo-se os ossos e o tecido conjuntivo de animais. Sua origem remonta aos tempos paleolíticos, quando caçadores coletores transformavam as partes não comestíveis de animais em caldo. É rico em colágeno, vitaminas e minerais”, diz Janaína.

Aqui vai a receita:

Ingredientes: 2kg de ossos do meio da perna de boi, com tutano, cortados em pedaços de 10cm; seis colheres de sopa cheias de vinagre de maçã; uma cebola grande cortada grosseiramente; três cenouras grandes cortadas grosseiramente; 10 caules de aipo cortados grosseiramente; um pimentão vermelho, sem sementes, cortado em cubos grandes; um pimentão verde, sem sementes, cortado em cubos grandes; uma colher de sopa de sal grosso; uma colher de sopa de pimenta-do-reino inteira; Bouquet Garni; oito dentes de alho inteiros (sem picar); 2l de água.

Preparo: Coloque os ossos na assadeira e leve-os ao forno pré-aquecido a 250°C, por 30 minutos, virando os ossos depois de 15 minutos. Na segunda fase, coloque os ossos assados na panela, acrescente o vinagre e cubra-os com 2l de água. Deixe de molho por 30 minutos. Na terceira fase, adicione legumes, temperos e ervas secas e comece o cozimento dos ossos com fogo médio para alto. Depois que começar a ferver, passe para fogo baixo, acrescente alho e ervas frescas. Complete a água sempre que necessário. O cozimento é lento, leva 24 horas. Pode desligar de noite e continuar no dia seguinte.

É possível cozinhar na panela de pressão, mas não é o recomendável. Se optar por esse caminho, são duas etapas. Depois do período em que os ossos ficaram de molho, coloque-os na panela de pressão, adicione legumes, temperos e ervas secas, cozinhe por duas horas em fogo alto. Quando começar o chiado, abaixe o fogo e deixe cozinhar mais duas horas. Desligue e espere a pressão sair.

Na segunda etapa, adicione dentes de alho e ervas frescas, ligue a panela de pressão. Quando começar a chiar, abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos. O caldo está pronto. Remova os ossos e coe. Coloque o líquido em vasilha de vidro, espere esfriar e deixe na geladeira de um dia para o outro. O processo fará a separação do líquido com a gordura, que se acumulará na parte superior da vasilha. Retire a camada de gordura.

O caldo deve ficar com consistência gelatinosa, mas pode ser consumido se ficar um pouco mais líquido. Não descarte a gordura, use-a em outras receitas. Divida em porções menores e acondicione em potes de vidro. Na geladeira, armazene por até cinco dias; no freezer, por até cinco meses.

(Isabela Teixeira da Costa/Interina)