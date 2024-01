O CCBB-BH apresenta, até 5 de fevereiro, a exposição “Hélio Oiticica: delirium ambulatorium”. A trajetória do artista pode ser acompanhada em ordem cronológica – do fim da década de 1950 a 1980 –, mas é uma exposição “muito difícil” para o público leigo, conforme foi relatado por visitantes, monitores e seguranças de cada uma das salas. Por isso, e atendendo a pedidos, o professor Luiz Flávio fará uma única palestra especial, amanhã, 22, às 19h30, na IDEA (Rua Bernardo Guimarães, 1200), sobre o artista e a sua obra. Ele analisará criticamente a trajetória de Oiticica, suas principais obras e ideias

e a mostra do CCBB.

***



A cineasta Carina Bini traz para BH a 2ª edição do Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil, no CCBB-BH, dia 4 de fevereiro. Serão exibidos 50 filmes da Suíça, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e Brasil, entre curta, média e longa-metragem, animação, documentários e ficção. A programação será sempre de quinta a domingo, das 14h às 17h30. O acesso é gratuito, mediante retirada antecipada de ingresso no site ccbb.com.br/bh. Mais informações: @mostragiropelomundo.

Nova campanha do Hospital da Baleia

O Hospital da Baleia lançou campanha de arrecadação de recursos, concebida pela agência Lebbe. O diferencial desta campanha reside na abordagem que vai além do simples ato de doar, destacando os benefícios pessoais e sociais que essa ação gera. Com o mote “Quem doa, atrai coisa boa”, a campanha busca mostrar a força da solidariedade para além de quem “recebe” a doação. Quem pratica a solidariedade não apenas contribui para o benefício de quem recebe a doação, mas também atrai benefícios para si mesmo. O Baleia oferece mais de 640 mil procedimentos por ano, sendo que 90% dos atendimentos são via Sistema Único de Saúde (SUS).

Viajando com Umberto Eco



Foi lançado um curso on-line, já gravado, sobre Umberto Eco, o itinerário de um gênio. São duas horas de aula com o ex-professor de literatura italiana na UNESP de Araraquara, Sérgio Mauro, que traduziu cinco livros de autores importantes da literatura italiana e publicou em 1994 o livro de contos “O sorriso do carrasco”. Informações e inscrições pelo WhatsApp (31) 3309-1518.

REINO DA DINAMARCA



Os monarquistas europeus estão preocupados com o declínio da popularidade desse sistema de governo, mesmo onde é bem-aceito. O fato é que a nova geração da realeza parece levar a função mais como um fardo e não um dever com seu país. Que o diga o novo rei da Dinamarca, Frederik, coroado na semana passada após abdicação da sua mãe, a popularíssima Margrethe II. Disperso e sem nenhuma intimidade com o protocolo, quase transformou a cerimônia em um espetáculo tipo pastelão. Outro que parece não se ajustar à função real é o rei Charles III, da Inglaterra, e sua inexplicável Camila. O nível de entusiasmo deles é zero.

Esquenta



Os blocos de carnaval de BH já começaram seus ensaios para a grande folia na cidade. Uma das principais preocupações das pessoas é com relação à criação de corredores nas regiões residenciais para receber socorro ou sair com pessoas que possam passar mal, principalmente idosos. Outra diz respeito à segurança da rede elétrica da Cemig no pré-carnaval e no carnaval para se evitar acidentes. Vale a pena tocar no assunto para ver se esse ano as autoridades tomam alguma providência para minimizar o problema do atendimento emergencial.

l Sempre dinâmica, a equipe da IMA Têxtil abriu suas atividades de 2024 com mais uma edição do seu café-com-estilo, desta vez com lançamentos para o alto-verão e para a finalização das coleções invernais deste ano. O fashion meeting foi no bureau da empresa em São Paulo, com intenso entra-e-sai da clientela e palestra da estilista Denise Morais sobre as novidades. Recebendo, as diretoras Raquel Sebastião, Ana Luiza Moura Rocha e Marina Moura.

Por ai...

O produtor de moda Zeca Perdigão está todo animado com o 2º Baile da Olho, o pré-carnavalesco da sua revista Olho Magazine, dia 3 de fevereiro. O local será o saguão do hotel Londres, no miolo da região preferida dos descolados da cidade, próximo à Praça da Estação. O tema da folia homenageia a finada e revolucionária estilista inglesa Vivianne Westwood e a estética punk, abrindo um leque imenso para fantasias criativas e bacanas. E a turma não vai deixar por menos.

Os brasileiros de prestígio que visitam Cascais, em Portugal, falam maravilhas do restaurante Bougain Restaurant e Garden Bar, que fica no térreo do hotel-butique Pérgula, com direito a jardins sempre floridos. O detalhe é que atua ali o mineiro Eduardo Ferreira. Além de funções na gestão do lugar, ele ostenta o título de sommelier internacional. Em sua trajetória, já passou pela Wines by Heart, o hotel Tivoli (Lisboa), o estrelado restaurante Feitoria e pela londrina escola Wset. Talento e dedicação. Nesse início de ano ele esteve aqui visitando parentes, além de esticar ao Rio e São Paulo.

Um alívio para mamães e papais e bom aprendizado para as crianças, a tradicional colônia de férias da Bodytech começa a todo vapor. Para idades entre 4 e 11 anos, tem atividades como caça ao tesouro, oficinas culinária e artesanato, piscina e por aí afora. Consegue reunir entretenimento e desenvolvimento criativo.

A semana gastrô foi marcada pela abertura do restaurante ‘Seu Bias’, no alto da Avenida Bias Fortes, com cardápio e drinques inovadores. Os comes estão por conta do chef Mário Portella, o que significa carnes assadas no ponto exato e outras gostosuras. Quanto aos drinques, são assinados pelo mixologista Vitor Moretti, que já trabalhou para o catalão Fernan Adrià. Mas o luxo mesmo são alguns temperos e especiarias cultivados no quintal da própria casa.

É, no mínimo, curiosa a lista de itens que uma revista econômica usou para medir o aumento de custo de vida para os muito ricos. Um exemplo disso é o preço das camisas de algodão, sob medida, da Turnbull e Asser, de Londres, cuja dúzia, agora, está custando US$ 10.020, um aumento de 7% ao ano. A marca é xodó dos homens que adotam o quiet luxury, vale dizer, dos realmente chiques que se recusam a ser outdoor de grifes badaladas.