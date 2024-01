Recebi este material de uma leitora e achei muito pertinente, principalmente agora no verão, por isso faço questão de publicá-lo na íntegra. Segundo a leitora, trata-se de um relato do médico Arnaldo Lichtenstein, diretor técnico de clínicas do Hospital das Clínicas de São Paulo, profissional que ela classifica como sério, competentíssimo e muito respeitado:

“Todas as vezes que ensino medicina clínica para estudantes do quarto ano de medicina, faço a seguinte pergunta: Quais são as causas da confusão mental em pessoas idosas?

Alguns respondem: 'Tumores na cabeça'. Eu respondo: Não!

Outros sugerem: 'Os primeiros sintomas da doença de Alzheimer'. E eu respondo novamente: Não!

Com a rejeição de suas respostas, eles ficam frustrados. E ficam de queixo caído quando digo a causa mais comum: desidratação.

Pode parecer piada. Mas não. Pessoas com mais de 60 anos geralmente param de sentir sede. Resultado: param de ingerir líquidos. Quando ninguém está por perto para lembrá-las de beber líquidos, elas secam rapidamente.

A desidratação severa afeta todo o corpo. Pode causar fraqueza muscular, fadiga, falta de motivação, confusão mental súbita, diminuição da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e angina (dor no peito). Em casos muito extremos, coma e até morte.

O hábito de esquecer de beber líquidos começa aos 60, quando temos pouco mais de 50% da água de que precisamos em nosso corpo. Pessoas com mais de 60 têm reservatório de água mais baixo. Faz parte do processo natural de envelhecimento.

Porém, há outras complicações. Embora estejam desidratadas, elas não sentem vontade de beber água porque os mecanismos internos de equilíbrio não funcionam particularmente bem.

Em resumo, as pessoas com mais de 60 secam facilmente não apenas porque têm menos água, mas porque não sentem falta de água no corpo. Então, aqui vão dois alertas:

Em primeiro lugar, adquira o hábito de beber líquidos. Ou seja, água, sucos, chá, água de coco, leite vegano e também sopas.

Coma frutas ricas em água, como melancia, morango, melão e abacaxi. A laranja e a tangerina também funcionam.

A cada duas horas, você precisa beber líquidos. Lembre-se disso.

Em segundo lugar, vai um alerta para os familiares: ofereça constantemente líquidos a pessoas com mais de 60 anos. Ao mesmo tempo, observe-as. Se você achar que repelem fluidos e ficam irritáveis, com falta de ar ou desatentas durante a noite, estes são, quase certamente, sintomas recorrentes de desidratação.”