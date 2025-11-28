Entendendo o câncer hereditário - parte 2

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

Quando o assunto é câncer hereditário, existe um equívoco de que as mulheres não podem herdar o risco de câncer de mama do lado paterno da família. Mas isso não é verdade. É tão importante para as mulheres conhecerem o histórico de câncer do lado paterno da família quanto o do lado materno.

Se um dos pais (homem ou mulher) tiver uma mutação BRCA1 ou BRCA2, há 50% de chance de que cada filho herde essa mutação, o que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama e outros tipos de câncer.

Se você ou um membro de sua família tiver um resultado positivo para uma mutação genética hereditária, seu médico poderá recomendar exames de rastreamento de câncer mais frequentes, iniciar o rastreamento mais cedo ou fazer mudanças no estilo de vida. Também podem estar disponíveis cirurgias ou medicamentos para ajudar a reduzir o risco de câncer.

O câncer é hereditário se vários membros da família tiverem o mesmo tipo de câncer?

Frequentemente, vemos várias pessoas em uma família com o mesmo tipo de câncer, mas que não apresentam uma mutação genética hereditária. Isso não é câncer hereditário. Chamamos isso de câncer familiar. Nesses casos, uma família apresenta mais casos de um determinado tipo de câncer do que o esperado.

Isso pode ser devido ao estilo de vida, fatores ambientais ou fatores genéticos que ainda não podemos testar. Mesmo que nenhuma mutação genética seja encontrada em uma família, as recomendações de rastreamento de câncer podem ser feitas com base no histórico familiar.

Como posso diminuir meu risco de câncer?

Lembre-se: apenas 5% a 10% dos cânceres são hereditários. Portanto, a maioria dos cânceres não é causada por uma mutação genética hereditária.

E embora não haja uma maneira de prevenir completamente o câncer, existem medidas que você pode tomar para diminuir o risco de desenvolvê-lo.

- Alimente-se de forma saudável:

Procure preencher pelo menos dois terços do seu prato com vegetais, frutas, grãos integrais, nozes e sementes. Limite o consumo de carne vermelha e priorize proteínas magras como frango, peixe e feijão. Evite carnes processadas, como bacon e frios.

- Mantenha-se ativo:

O exercício regular beneficia todo o corpo, incluindo o sistema imunológico. Procure praticar pelo menos 150 minutos de exercícios moderados ou 75 minutos de exercícios vigorosos por semana.

- Mantenha um peso saudável:

O excesso de peso aumenta o risco de vários tipos de câncer. Converse com seu médico para descobrir qual é o peso saudável para você.

- Limite o consumo de álcool:

Para a prevenção do câncer, é melhor não consumir álcool. Se optar por beber, esteja ciente dos riscos, procure beber com menos frequência e em menor quantidade.

- Não fume, não use cigarros eletrônicos nem qualquer forma de tabaco:

Não existe forma segura de tabaco. A melhor maneira de parar de fumar é com o uso de medicamentos e aconselhamento. Busque recursos para ajudá-lo.

- Faça exames de rastreamento:

Exames de rastreamento regulares podem detectar o câncer em um estágio inicial, quando as chances de sucesso do tratamento são maiores.

- Vacine-se:

A vacina contra o HPV previne seis tipos de câncer e é recomendada para todas as pessoas de 9 a 26 anos. Se você tem entre 27 e 45 anos e não foi vacinado, converse com seu médico sobre os benefícios da vacina contra o HPV. Crianças e adultos devem ser vacinados contra a hepatite B.

- Proteja sua pele:

Proteja sua pele dos raios UV prejudiciais procurando sombra entre 10h e 16h, usando protetor solar e protetor labial com FPS 30 ou superior, vestindo roupas de proteção e óculos de sol e evitando câmaras de bronzeamento artificial.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.