Vírus causadores de câncer

Os oncovírus estão implicados em aproximadamente 12% de todos os cânceres humanos. Uma grande parte da população mundial abriga pelo menos um desses oncovírus, mas apenas uma pequena proporção desses indivíduos desenvolve câncer. A interação entre fatores hospedeiros e virais é um processo complexo que trabalha em conjunto para criar um microambiente propício à oncogênese. Atualmente, há sete oncovírus humanos reconhecidos.

Estudar mais profundamente as infecções e sua correlação com o câncer é fundamental para o desenvolvimento de vacinas e outras formas de se reduzir o risco de câncer, incluindo a identificação precoce e o tratamento dos vírus causadores.

Como os vírus causam câncer?

Os vírus têm um efeito complicado no desenvolvimento do câncer. Os especialistas não entendem completamente todas as maneiras pelas quais alguns oncovírus causam câncer. O que sabemos é que os vírus sequestram células e inserem seu DNA ou RNA na célula hospedeira. Isso pode fazer com que as células hospedeiras se tornem cancerosas.

Existem vários oncovírus, ou vírus que causam câncer. São eles:

Vírus Epstein-Barr (EBV)

O vírus Epstein-Barr é um vírus do herpes que se espalha pela saliva. A infecção por EBV aumenta o risco de linfoma de Burkitt, alguns tipos de linfoma de Hodgkin e não Hodgkin e câncer de estômago. Atualmente, não há vacina para o vírus Epstein-Barr.

Vírus da hepatite B (HBV)

O vírus da hepatite B se espalha pelo sangue, sêmen e outros fluidos corporais infectados. O HBV é uma das principais causas de câncer de fígado. É recomendado que todos os bebês sejam vacinados contra o HBV ao nascer e concluam a série de vacinação dentro de seis a 18 meses. Qualquer pessoa que não tenha sido vacinada ao nascer deve ser vacinada.

Para alguns pacientes que são cronicamente infectados com HBV, o tratamento antiviral contra HBV diminui o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. O exame deve ser feito de rotina. Caso seja positivo, um médico deverá ser consultado para as recomendações de tratamento.

Vírus da hepatite C (HCV)

O vírus da hepatite C é transmitido pelo sangue infectado. O HCV é uma das principais causas de câncer de fígado e pode causar linfoma não-Hodgkin. Não há vacina contra o HCV, mas é tratável.

O tratamento antiviral pode curar o HCV e diminuir o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. O exame para HCV é sempre recomendado.

Vírus da imunodeficiência humana (HIV)

O HIV é transmitido pelo sêmen infectado, fluidos vaginais, fluidos anais, sangue e leite materno. Embora não cause câncer diretamente, os pesquisadores acreditam que ele aumenta o risco de câncer ao danificar o sistema imunológico, o que reduz as defesas do corpo contra outros oncovírus. Ele pode permitir que outros oncovírus causem câncer.

Os cânceres associados ao HIV incluem: Sarcoma de Kaposi, Linfoma não-Hodgkin e Hodgkin, Câncer cervical, Câncer anal, Câncer de fígado, Câncer oral, Câncer de garganta, Câncer de pulmão.

Não há vacina contra o HIV, mas há terapia antirretroviral eficaz para tratar o HIV e ajudar a reduzir o risco de cânceres associados ao HIV.

Herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV)

O herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi também é conhecido como herpesvírus humano 8 (HHV-8). Este vírus pode causar sarcoma de Kaposi em pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Isso inclui pacientes com HIV. O HHV-8 também pode causar alguns tipos de linfoma.

Papilomavírus humano (HPV)

O HPV tem pelo menos 12 cepas que podem causar vários tipos de câncer em homens e mulheres, incluindo: Câncer anal, cervical, peniano, garganta, vaginal e vulvar.

Todas as pessoas de 9 a 26 anos devem tomar a vacina contra o HPV. Homens e mulheres não vacinados de 27 a 45 anos devem conversar com seu médico para ver se a vacina pode ser benéfica para eles.

Vírus da leucemia de células T humanas tipo 1 (HTLV-1)

O vírus da leucemia de células T humanas tipo 1, também conhecido como vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1, está ligado à leucemia de células T adultas e ao linfoma. Ele é transmitido por meio de sêmen infectado, fluidos vaginais, sangue e leite materno. A infecção raramente é encontrada nos Estados Unidos. Atualmente, não há vacina para o HTLV-1.

Poliomavírus de células de Merkel (MCV)

O poliomavírus de células de Merkel é um vírus que pode causar carcinoma de células de Merkel, um tipo raro e agressivo de tumor neuroendócrino que se forma na pele. Os especialistas ainda estão aprendendo sobre esse vírus, mas acredita-se que ele se espalhe pelo contato direto com a pele. Atualmente, não há vacina para o MCV.

