Resistência antimicrobiana: uma ameaça

Apesar de décadas de conscientização, governos e organizações ao redor do mundo lutam para implementar uma ferramenta fundamental contra a resistência antimicrobiana: vigilância. Para os humanos, algumas das maiores ameaças vêm dos menores organismos. Bactérias, fungos, parasitas e vírus, conhecidos coletivamente como microrganismos, podem causar desde um resfriado comum e gripe até Aids ou COVID-19. Essas doenças podem ser mortais.





De acordo com estimativas, a Peste Negra nos anos 1300 e a gripe espanhola em 1918 mataram cerca de 200 milhões e 100 milhões de pessoas, respectivamente. Apesar do desenvolvimento de medicamentos para combater muitas dessas doenças, os microrganismos rapidamente desenvolvem maneiras de resistir aos medicamentos. A resistência antimicrobiana (RAM), é considerada “uma das principais ameaças globais à saúde pública e ao desenvolvimento” pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O escopo completo da ameaça permanece desconhecido devido à vigilância inadequada da RAM em muitas partes do mundo.





O que os pesquisadores sabem é que a RAM surge rapidamente. As sulfonamidas foram introduzidas em 1937 como o primeiro antimicrobiano bem-sucedido, mas exemplos de resistência a esses medicamentos foram relatados no final daquela década. Mesmo antes de a penicilina ser usada clinicamente, em 1941, casos de resistência à penicilina já haviam sido observados.





Embora a RAM constitua uma parte importante da história médica, as ameaças à saúde relacionadas representam ainda mais perigos no mundo de hoje, com mais de 8 bilhões de pessoas. Para rastrear os perigos da RAM, a vigilância global deve ser amplamente melhorada. A amplitude de microrganismos perigosos, o número de medicamentos usados para tratá-los e a extensão da Terra povoada, no entanto, tornam a vigilância da RAM um desafio assustador.





O impacto da COVID-19





Em 2021, a RAM bacteriana foi responsável por aproximadamente 4,71 milhões de mortes associadas a infecções resistentes, com 1,14 milhão dessas mortes diretamente atribuíveis à RAM. Essas estimativas mostram o desafio contínuo representado pelas infecções resistentes a medicamentos em nível global.





Os impactos dessas infecções dependem de muitos fatores. Por exemplo, a pandemia de COVID-19 exacerbou o uso inadequado de antibióticos, e seu uso excessivo pode — e acelera — a pressão da seleção por bactérias resistentes em muitas regiões. Por outro lado, a introdução de bloqueios e a mobilidade reduzida durante a pandemia diminuíram as internações hospitalares por condições não relacionadas à COVID e, por sua vez, reduziram temporariamente a transmissão de certos patógenos resistentes. Tudo isso se traduziu no declínio temporário da carga de RAM durante 2020 e 2021, o que de certa forma é uma evidência indireta da influência da pandemia na dinâmica da RAM.





Embora as mortes devido à RAM entre crianças menores de 5 anos tenham continuado a diminuir globalmente, provavelmente devido à melhor cobertura de vacinação e estratégias de prevenção de infecções, a carga entre adultos com 70 anos ou mais aumentou. Isso ressalta a crescente vulnerabilidade de populações idosas a infecções resistentes, exacerbada por taxas mais altas de doenças coexistentes, declínio da função do sistema imunológico com a idade, e também a exposição muito mais frequente a ambientes de saúde durante a pandemia.





Embora a COVID-19 tenha sido um alerta para cidadãos comuns e especialistas em saúde em todo o mundo, a pandemia também transmitiu uma mensagem terrível sobre a RAM: revelou lacunas na vigilância e administração da RAM que exigem atenção urgente à medida que os sistemas globais de saúde se recuperam e se preparam para desafios futuros.





O perigo da RAM no futuro deve ser levado extremamente a sério. A próxima década pode realmente ver um aumento dramático na carga da RAM, com previsões, até 2050, de bactérias resistentes podendo estar associadas a 8 milhões de mortes anualmente. Destas, espera-se que quase 2 milhões sejam resultado direto de infecções resistentes a medicamentos, o que é definitivamente um aumento acentuado em relação aos números de 2021.





Na verdade, o aumento da resistência entre alguns patógenos pode ofuscar os ganhos recentes em saúde pública e exacerbar as desigualdades globais em saúde. As regiões de maior risco são o sul da Ásia, a África Subsaariana e partes da América Latina, onde os sistemas de saúde muitas vezes lutam com recursos inadequados, acesso limitado a diagnósticos e já têm altas taxas de doenças transmissíveis.





Outros fatores demográficos contribuirão para o futuro da resistência à RAM, como a idade. Um dos impulsionadores mais críticos da futura carga da RAM é o envelhecimento da população. Até 2050, espera-se que indivíduos com 70 anos ou mais sejam responsáveis por quase 66% de todas as mortes atribuíveis à RAM, ante 47% em 2021. Pessoas mais velhas geralmente sofrem de uma variedade de condições crônicas, fazem visitas mais frequentes a hospitais e geralmente passam por procedimentos mais invasivos do que pessoas jovens.





Hoje, a vigilância da RAM está longe de ser abrangente ou consistente. Em vez disso, ela reflete desigualdades gritantes nos sistemas de saúde. Em países de alta renda, os sistemas de vigilância são relativamente bem desenvolvidos, oportunos e robustos, com relatórios adequados e bastante consistentes. Por outro lado, em países de baixa e média renda, onde a carga de RAM é realmente a mais alta, a vigilância é frequentemente inadequada e carregada de desafios.

