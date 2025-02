Críticas ao Ibama expõem as contradições do presidente Lula

O Ibama está de “lenga-lenga” e parece atuar “contra o governo”. As críticas acima poderiam muito bem ter sido feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que em várias ocasiões se opôs às boas práticas ambientais. Contudo, elas partiram do presidente Lula, que foi eleito inclusive com a promessa de zelar pela proteção dos patrimônios verdes do país. A contradição mostra como os políticos pouco se comprometem com as pautas de campanha e, quando no poder, ajustam seus discursos conforme as circunstâncias. Lula deu a declaração ao defender a autorização de pesquisas para a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, na chamada Margem Equatorial. Em parecer assinado no ano passado, técnicos do Ibama não recomendaram a emissão de licença ambiental para a Petrobras perfurar o poço. Lula precisa decidir se colocará os interesses econômicos à frente da preservação ambiental. Se fizer isso, estará bem próximo do que pensa Jair Bolsonaro.

Embraer pretende investir mais R$ 20 bilhões no Brasil

Em uma das fases mais exuberantes de sua história, a fabricante brasileira de aeronaves Embraer prevê ampliar os investimentos no país. Em evento no Palácio do Planalto, Francisco Gomes Neto, presidente da empresa, afirmou que um novo ciclo de aportes de R$ 20 bilhões será feito até 2030. “O valor será destinado a atender o aumento de produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores, que serão produzidos pela Eve”, disse.

Políticas de Trump levam ansiedade para o agro brasileiro

O agronegócio brasileiro está em compasso de espera. Após a taxação de 25% sobre as exportações de aço e alumínio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode agora mirar suas armas para o agro. Em seu primeiro mandato presidencial, de 2017 a 2021, Trump impôs restrições comerciais à China. Ela contra-atacou priorizando os produtos agrícolas do Brasil, que se tornou o maior exportador para os asiáticos. Como será agora? Para especialistas, qualquer previsão é difícil.

Mansueto Almeida defende “ajuste fiscal mais profundo”

Mais uma vez, o ajuste das contas públicas foi o tema central de uma palestra dada por Mansueto Almeida, economista-chefe BTG Pactual, em evento realizado pelo banco. “Estamos entrando em um ano que vai machucar o crescimento, mas não vamos ficar tão cabisbaixos”, afirmou. “Não é difícil consertar, mas precisamos dar os sinais adequados, controlando o crescimento do gasto público e fazendo um ajuste fiscal muito mais profundo.” Resta saber se o governo Lula quer fazer isso.

“Eu falei para o Caetano Veloso que tenho certeza que as pessoas não têm o mesmo prazer lendo suas poesias e as atas do Copom. Mas tem uma arte por trás de escolher as palavras para o Copom”

Gabriel Galípolo

Presidente do Banco Central



15%

é a queda da cotação das ações da Tesla, a fabricante de carros elétricos de Elon Musk, em 2025. Com isso, o bilionário amigo de Donald Trump viu sua fortuna encolher US$ 42 bilhões



Rapidinhas

A nova agenda tarifária de Donald Trump atinge empresas de todos os setores. Nas duas primeiras semanas de fevereiro, as vendas nos Estados Unidos das plataformas chinesas de e-commerce Temu e Shein tombaram respectivamente 32% e 41% após o republicano anunciar o fim da isenção tarifária para pacotes de até US$ 800 vindos da China.

As importações brasileiras de fertilizantes bateram, em 2024, o recorde dos últimos cinco anos. Em relação à safra anterior, o acréscimo foi de 8,3%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ao mesmo tempo, o uso de bioinsumos produzidos no Brasil cresceu 13%, cobrindo uma área plantada de 155 milhões de hectares.

A companhia aérea Azul criou uma unidade de negócios para ajudar empresas na venda de créditos de carbono. De acordo com a Azul, a divisão tem o papel de apoiar e orientar as companhias interessadas em ingressar nesse mercado. No setor aéreo, a alemã Lufthansa possui um braço corporativo que faz exatamente isso.

O Sicredi, um dos líderes na concessão de crédito rural no Brasil, encerrou 2024 com pouco mais de R$ 10 bilhões em sua carteira voltada ao setor, o que significou um crescimento de 21% versus 2023. A oferta de consórcios para a compra de máquinas e equipamentos subiu 32%, com um volume de negócios de R$ 15 bilhões.