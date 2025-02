Tarifas de Trump colocam empresas brasileiras sob pressão

O tarifaço de Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos terá efeitos significativos em diversas empresas brasileiras. Do lado positivo, a Gerdau será uma das prováveis beneficiadas pela imposição das novas tarifas. A companhia possui fábricas nos Estados Unidos, produzindo por lá os bens que vende no país – e, assim, permanece imune à provável taxa de 25% aplicada às importações. No entanto, o banco BTG Pactual adota cautela ao avaliar a situação. “Alertamos os investidores que não sabemos por quanto tempo essas tarifas vão continuar, e os fundamentos do mercado de aço nos Estados Unidos estão de alguma forma pressionados no curto prazo”, destacou o banco em relatório. Do lado negativo, CSN e Usiminas terão desafios pela frente. Uma parte expressiva de suas receitas provém das exportações para os Estados Unidos, o que pode comprometer seus resultados no curto prazo. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os americanos, atrás do Canadá.

Apple vai lançar iPhone mais barato

Depois da queda de 2% das vendas globais de iPhones em 2024, a americana Apple busca saídas para recuperar terreno. Uma das medidas adotadas será o lançamento de aparelhos mais baratos. Segundo informações da agência Bloomberg, a gigante da maçã pretende colocar no mercado um novo iPhone SE, seu smartphone de entrada. De início, os celulares estarão disponíveis na China e na Índia, países em que o declínio de vendas da Apple é mais perceptível. Não há prazo para o novo modelo chegar ao Brasil.

Gigantes da energia abandonam a sustentabilidade

As grandes empresas de energia estão deixando os combustíveis limpos para trás. Nos últimos meses, companhias como BP, Chevron, Equinor, Exxon e Shell anunciaram a redução ou o cancelamento definitivo de programas sustentáveis para ampliar as apostas em combustíveis fósseis. Sob as bênçãos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o mundo virou mesmo uma página, deixando as preocupações ambientais de lado. Enquanto isso, o planeta continua aquecendo em ritmo acelerado.

Bradesco e Casas Bahia lançam pagamento por biometria facial

Cada vez mais utilizados na Ásia, os pagamentos por biometria facial são raridade no Brasil. No entanto, há projetos interessantes na área. Nesta semana, o Bradesco e a Casas Bahia anunciaram uma parceria que permitirá pagamentos com essa tecnologia em lojas físicas. Inicialmente, a novidade estará disponível em São Paulo, mas a ideia é levá-la para outras regiões do país. Segundo o Bradesco, a biometria facial aumenta a segurança para clientes e empresas, além de reduzir o risco de fraudes.

40%



das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho deverão mudar até 2030, segundo estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial. As transformações se devem

principalmente ao advento de novas tecnologias

Rapidinhas

O banco BTG Pactual encerrou 2024 com lucro líquido de R$ 12,3 bilhões, o que significou um crescimento de 18% versus 2023 e o melhor resultado da história da instituição. De acordo com o BTG, a cifra recorde deve ser atribuída ao “forte desempenho em todas as áreas, aliada ao aumento da eficiência operacional”.

Os vídeos que mostram o dia a dia de fazendas estão se tornando um nicho de apelo crescente nas redes sociais, principalmente no TikTok. Produtores compartilham a rotina de cuidados com os animais, o processo de plantio e colheita de grãos e até questões burocráticas da gestão da propriedade. O movimento é conhecido como “FarmTok”.

A companhia aérea sul-coreana Korean Air foi eleita a melhor do mundo pelo tradicional ranking do portal Airline Ratings, que considera critérios como conforto para os passageiros, pontualidade e rede de rotas. Qatar Airways, Air New Zealand, Cathay Pacific e Singapore Airlines também aparecem entre as cinco primeiras.

A geradora de energia renovável Casa dos Ventos assinou um acordo para fornecer energia elétrica para as operações brasileiras da Indovinya, divisão do grupo químico tailandês Indorama Venture. O contrato terá duração de 15 anos e prevê o suprimento de energia a partir do complexo eólico Babilônia Sul, localizado na Bahia.

“A COP 30 tem o potencial de ser um marco nas políticas climáticas globais”

Johan Rockström

Diretor do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, na Alemanha, e vencedor do Tyler Prizer, referindo-se à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro